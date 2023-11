Afgelopen weekend kon je lezen over de weekendactie van KPN waarbij je een Coolblue-waardebon van €250,- krijgt. Ziggo gaat daar overheen met een nóg betere actie: je krijgt een Bol-cadeaubon ter waarde van €450,- als je nu overstapt naar een nieuw Internet & TV abonnement. Een mooi moment als je nog zat aan te hikken tegen een dure aankoop zoals een wasmachine of tv, want bij Bol is vrijwel alles te koop. Maar je kunt er natuurlijk ook een AirPods Max voor kopen. Met de waardebon €450,- wordt de aanschafprijs van zo’n duur product een stuk aantrekkelijker. Tegelijk geniet je van snel en stabiel internet in huis en kijk je naar al je favoriete tv-zenders.

Een gratis cadeaubon of korting

Je hebt bij Ziggo meerdere mogelijkheden om van de korting te profiteren. Kies je voor Ziggo Internet & TV en sluit je dit voor twee jaar af, dan krijg je tot 12 maanden 50% korting op het normale tarief óf een Bol-cadeaukaart ter waarde van €450,-. Wil je alleen internet, dan kan dat ook. Dan krijg je tot 9 maanden 50% korting op het normale tarief of een Bol-cadeaukaart met een waarde tot €200,-. De waarde van de cadeaukaart is dus afhankelijk van het pakket dat je kiest. Het totale bedrag vind je terug op de internetpakketten en in je winkelmandje, zodat je weet waar je aan toe bent.

De actie werkt als volgt: bestel jouw 2-jarige Ziggo-abonnement en kies je welkomstcadeau.. Installeer je Ziggo-pakket en je ontvangt 14 dagen na de installatie een e-mail met daarin jouw cadeaukaart. De cadeaukaart is vrij te besteden op het gehele assortiment van Bol.com en is 3 jaar geldig. Je hebt dus alle tijd om na te denken waar je de waardebon aan wilt besteden. Heb je echt niets nodig, dan kun je natuurlijk ook kiezen voor de 50% korting.

Je hebt bij Ziggo keuze uit meerdere pakketten, van Lite (200Mbit/s) tot het supersnelle Elite (1000Mbit/s). De meeste mensen kiezen echter voor het XXL-pakket, dat een snelheid biedt van 400 Mbit/s. Bij de meeste pakketten krijg je een SmartWifi Pod 6 gedurende de looptijd van je contract. SmartWifi pods zijn slimme wifi-versterkers die zorgen dat je altijd en overal in huis perfecte wifi hebt. Deze wifi-versterkers werken samen met je SmartWifi modem. Heb je een wat groter huis, meerdere verdiepingen of een zolderkamer met slecht bereik? Dan kun je ook extra pods lenen vanaf €2,50 per maand.

