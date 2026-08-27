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Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten
Ziggo-aanbieding

Ziggo geeft je een gratis Bol cadeaukaart, of internet voor €34,95 als je nu overstapt

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Ben jij op zoek naar een andere aanbieder voor internet en TV? Dan heeft Ziggo een mooie actie voor je. Je betaalt de eerste 12 maanden €34,95 per maand óf een gratis Samsung tv als je overstapt.
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Bij Ziggo vind je regelmatig goede acties voor mensen die willen overstappen. Ook nu weer: je krijgt een gratis Bol cadeaukaart t.w.v. €400,- of je pakket voor €34,95 per maand. Op een aparte pagina bespreken we de kortingen van Vodafone, want je krijgt extra’s als je meerdere diensten van VodafoneZiggo combineert.

Kortingsactie 1: Gratis Bol-cadeaubon of internet voor €34,95

Je hebt bij Ziggo meerdere mogelijkheden om van de korting te profiteren. Ben je op zoek naar internet en tv, dan kun je gebruik maken van de volgende acties:

  • Gratis Bol-cadeaubon van €400,- of 12 maanden voor €34,95 bij 2-jarig contract
  • 6 maanden voor €34,95 bij 1-jarig contract

Gratis Bol cadeaubon of korting

Bekijk deze deal

Deze actie is geldig bij de Alles-in-één-bundel van Ziggo. De actie werkt als volgt: bestel jouw Ziggo-abonnement en kies je welkomstcadeau. Installeer je Ziggo-pakket en je ontvangt binnen 7 werkdagen, na betaling van de eerste factuur, een e-mail met daarin jouw voucher voor de cadeaubon.

Bekijk hier de pakketten!

Je hebt bij Ziggo keuze uit meerdere pakketten, van 200Mbit/s tot het supersnelle 2000Mbit/s. De meeste mensen kiezen echter voor het middelgrote pakket, dat een snelheid biedt van 500 Mbit/s. Bij het grootste gedeelte van de pakketten krijg je een wifiversterker gedurende de looptijd van je contract. Deze wifi-versterkers werken samen met je modem. Heb je een wat groter huis, meerdere verdiepingen of een zolderkamer met slecht bereik? Dan kun je ook extra versterkers huren vanaf €2,50 per maand.

Actie niet meer geldig? Bekijk dan de Ziggo-aanbiedingen van dit moment.

Meer acties vind je hier:

Informatie

Laatst bijgewerkt
27 augustus 2026 om 17:00
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