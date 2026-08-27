Kortingsactie 1: Gratis Bol-cadeaubon of internet voor €34,95

Je hebt bij Ziggo meerdere mogelijkheden om van de korting te profiteren. Ben je op zoek naar internet en tv, dan kun je gebruik maken van de volgende acties:

Gratis Bol-cadeaubon van €400,- of 12 maanden voor €34,95 bij 2-jarig contract

6 maanden voor €34,95 bij 1-jarig contract

Deze actie is geldig bij de Alles-in-één-bundel van Ziggo. De actie werkt als volgt: bestel jouw Ziggo-abonnement en kies je welkomstcadeau. Installeer je Ziggo-pakket en je ontvangt binnen 7 werkdagen, na betaling van de eerste factuur, een e-mail met daarin jouw voucher voor de cadeaubon.