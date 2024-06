Aqara heeft vanaf vandaag een Amazon brand store in Nederland. Dit houdt in dat nieuwe producten veel sneller in Nederland verkrijgbaar zijn, zodat je niet meer via Duitsland hoeft te bestellen. Ook gelden kortingsacties voortaan vaker in Nederland.

Om de komst van de nieuwe brand store te vieren geeft Aqara nu 15% korting op alle aankopen via Amazon.nl als je de promocode AQARANL1 gebruikt. Dit geldt tot 5 juni 2024. Je kunt daardoor extra goedkoop profiteren van alle smart home-producten van het merk, zoals de verschillende sensoren, slimme stekkers en wandcontactdozen, hubs en camera’s. Aqara was er ook al erg vroeg bij met de ondersteuning voor Matter, door de vier belangrijkste hubs een update te geven. Daarmee kun je al voor rond de vijftig euro zorgen dat al je bestaande Aqara-accessoires via HomeKit aan te sturen zijn.

Aqara-producten sneller verkrijgbaar

Aquara ging in 2021 van start met de eerste Europese brand store in het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgden Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Polen. Nu komt daar dus Nederland bij. Bij de introductie van nieuwe producten krijg je in deze brand stores vaak extra korting en tot nu toe viel Nederland daarbij buiten de boot. We moesten langer wachten op nieuwe Aqara-producten, terwijl ze bij Amazon Duitsland al lang in de schappen lagen met introductiekorting. Vorige week schreven we bijvoorbeeld nog over de nieuwe Aqara Wall Outlet H2 en de Roller Shade Controller T1S met Matter-support.

Met de komst van de Nederlandse brand store van Aqara hoef je niet meer zo lang te wachten en kun je ook profiteren van meer kortingscodes. Het begint al meteen goed met deze eerste kortingscode, waarbij je 15% korting krijgt op alle Aqara-producten.

Twijfel je waar je moet beginnen? Dat is niet zo vreemd, want Aqara heeft vrijwel alles wat je wilt automatiseren, van je rolgordijn tot je deurbel. Hier zijn enkele producten die weinig kosten en meteen veel gemak geven:

Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor: voor het aansturen van de verwarming, luchtbevochtiger, etc.

Raam- en deursensor: om te checken of er iets open staat.

Bewegingssensor: voor het inschakelen van verlichting als je een kamer binnen komt.

Trillingsensor: om bijvoorbeeld het inslaan van een ruit te detecteren.

Slimme wandcontactdoos: voor het in- en uitschakelen van alle aangesloten apparaten, bijvoorbeeld een ventilator of koffiemachine.

Slimme stekker: een stekker die je in elk stopcontact kunt steken en die ook energieverbruik meet.

Al deze Aqara-producten zijn nu gemakkelijker en sneller in Nederland verkrijgbaar. Wil je meer weten over het merk Aqara, lees dan onze gids. Behalve bij Amazon zijn de producten ook bij deze winkels te vinden: