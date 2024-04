Voor €5 heb je met Simyo eSIM een tweede telefoonnummer op je iPhone

Wil je graag een tweede telefoonnummer op je iPhone, dan is de prepaid eSIM van Simyo een interessante optie. Voor €5 heb je een tweede nummer met beltegoed, dat je kunt gebruiken naast je normale nummer. Toch ben je op beide nummers bereikbaar, waarbij je gebruik maakt van het KPN-netwerk. Ideaal!

Dankzij eSIM kun je gemakkelijk een extra telefoonnummer gebruiken op je iPhone. Veel mensen kiezen voor de eSIM als ze buiten Europa op vakantie zijn, maar ook in eigen land kan een eSIM van pas komen. Hiermee heb je twee telefoonnummers beschikbaar op één toestel. Je hebt hiervoor een iPhone XR of nieuwer voor nodig en de functie ‘dual-sim, dual standby’. Hoe dit werkt lees je verderop.

Een eSIM is een digitale simkaart. Je hebt dus geen fysieke simkaart meer nodig en kunt je nieuwe abonnement gewoon thuis op de bank activeren, zonder dat je de deur uit hoeft of op een koerier hoeft te wachten. Bij de meeste providers kun je een eSIM voor je abonnement aanvragen, maar bij Simyo werkt het ook met prepaid nummers. Dit maakt het interessant om een extra nummer te nemen.

Waarom een extra nummer? Het komt steeds vaker voor dat je je e-mailadres of telefoonnummer ergens moet achterlaten, bijvoorbeeld bij het reserveren van een restaurant. Bij een e-mailadres kun je gemakkelijk een apart adres aanmaken, maar bij je mobiele nummer is dat wat ingewikkelder. Een prepaid eSIM is dan de oplossing: je geeft gewoon dit prepaid telefoonnummer op en je weet zeker dat je niet wordt lastiggevallen door spam op je normale nummer. Beide nummers staan immers los van elkaar. Krijg je na verloop van tijd toch spam op je tweede nummer, dan zeg je ‘m op en vraag je zo weer een nieuwe eSIM aan, met een heel ander nummer.

Dual-sim, dual stand-by (DSDS) op iPhone

De meeste smartphones die dual-sim ondersteunen kunnen maar één simkaart tegelijk actief hebben. Als de ene simkaart actief is, is de andere onbereikbaar. Bij DSDS is dat een stuk beter geregeld. je bent op beide nummers bereikbaar en bepaalt zelf welke bundel je gebruikt voor bellen of berichten versturen. Dit is ook handig als je ondernemer bent en een speciaal nummer wilt hebben voor support via WhatsApp. Je beltegoed is onbeperkt geldig als je je simkaart minstens een keer per halfjaar zelf gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld iemand bellen, een sms versturen of je beltegoed opwaarderen. Je krijgt een waarschuwing per e-mail als het tijd is om je simkaart weer even te gebruiken, zodat je je nummer niet kwijtraakt.

Goedkoop proberen

Met de eSIM van Simyo kun je een tweede telefoonnummer goedkoop proberen. Dit kost je maar €5,- eenmalig. Bevalt het niet, dan zeg je je nummer weer net zo gemakkelijk op en heeft het je maar €5,- gekost.

Een prepaid eSIM bestellen bij Simyo is zó geregeld en daarna kun je meteen de eSIM activeren en instellen. Dit regel je in de Simyo-app, waarbij je kiest voor de optie ‘Twee simkaarten tegelijkertijd’. Als je klaar bent kun je per contact uit je adresboek aangeven welke lijn je wilt gebruiken om te bellen. Maak je geen keuze, dan wordt altijd de standaardlijn gebruikt. Voor mobiele data kun je maar één nummer gebruiken, maar dat zal meestal je normale abonnement zijn.