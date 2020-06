De beste Apple Watch-aanbieding van dit moment

Welke Apple Watch aanbieding past bij jou?

Wil je graag een Apple Watch? Er zijn altijd wel aanbiedingen te vinden. Welk model bij jou past is in eerste instantie afhankelijk van je budget. Wil je het nieuwste? Dan is er de Apple Watch Series 5. Heb je rond de 200-250 euro te besteden, dan raden we aan om de Apple Watch Series 3 te kiezen. Moet het goedkoper dan 200 euro? Dan is een refurbished Apple Watch misschien een beter idee. Je zou ook in je omgeving kunnen vragen of iemand nog een Apple Watch heeft liggen, die hij of zij wil verkopen.

Apple Watch Series 5 deals

De Apple Watch Series 5 is verkrijgbaar in twee formaten (40mm en 44mm) en in drie kleuren (zilver, grijs en goud). Je bent hiervoor rond de €440 kwijt, maar gelukkig zijn er ook regelmatig goede deals. Hieronder krijg je een indruk wat je ongeveer kwijt bent, zodat je goed kunt inschatten of je met een goede deal te maken hebt.

40mm Apple Watch Series 5 (klein formaat)

44mm Apple Watch Series 5 formaat (groot formaat)

Apple Watch Series 3 deals

Als je wat minder te besteden hebt is de Apple Watch Series 3 ook een prima optie. Deze krijgt nog regelmatig updates, is geschikt voor apps en bevat bijna alle functies. De belangrijkste functies die je mist zijn de ECG (hartfilmpje) en het always on-scherm.

38mm Apple Watch Series 3 formaat (klein formaat)

42mm Apple Watch Series 3 formaat (groot formaat)

Kleur en formaat kiezen

Bij alle uitvoeringen van de Apple Watch kun je kiezen uit een aluminium horlogekast in meerdere kleuren. Bij de Series 5 zijn dit zilver, spacegrijs en goud, terwijl je bij de Series 3 kunt kiezen uit zilver of spacegrijs. Beide kleuren zijn prima te combineren met kleding en accessoires.

Je zult ook het juiste formaat Apple Watch moeten kiezen. Bij de Series 5 gaat het om de formaten 40mm en 44mm. De bandjes daarvan zijn uitwisselbaar met die van de Apple Watch Series 3, die in 38mm en 42mm verkrijgbaar is.

Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke kleur bandje je erbij krijgt. Je kunt namelijk eindeloos combineren met Apple Watch-bandjes in allerlei kleuren. Naast de officiële Apple Watch-horlogebandjes kun je ook terecht bij externe fabrikanten.

Lees meer over de Apple Watch kopen in onze round-up.

Liever geen Apple Watch? Bekijk dan eens onze cadeaugids met nog meer tips voor cadeaus. Heb je liever een fitnesstracker, dan zou je ook eens kunnen nadenken over een Fitbit.