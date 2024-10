Een VPN geeft je allerlei mogelijkheden: online diensten gebruiken die in Nederland nog niet officieel beschikbaar zijn, winkelen in een ander land... maar je wilt natuurlijk niet te veel betalen! Gelukkig is er altijd wel korting op VPN-diensten te vinden. Wij hebben de beste deals en aanbiedingen voor je opgezocht.

Met een VPN kun je zorgeloos internetten: websites kunnen je niet volgen en je komt op internetsites die normaal niet voor jou toegankelijk zijn. Ook kun je dankzij een VPN nu al gebruik maken van Apple Intelligence. Maar je voelt je natuurlijk alleen prettig bij als de VPN-aanbieder betrouwbaar is en niet te veel kost. Vandaar dat we voor jou de beste deals op een rijtje hebben gezet, van aanbieders waarop je kunt vertrouwen en die jouw gegevens niet te grabbel gooien.

iCulture adviseert: NordVPN met 73% korting

Bij NordVPN krijg je nu tot 73% korting als je een tweejarig abonnement afsluit. Bovendien krijg je ook nog 3 maanden extra, zonder dat je daarvoor hoeft te betalen. In totaal komt deze deal neer op €3,09 per maand, terwijl dit normaal €11,59 per maand kost. Je hebt bovendien bij deze VPN-aanbieder een 30 dagen geld-terug-garantie, dus mocht het toch niet bevallen, dan zit je er niet voor eeuwig aan vast.

Waarom NordVPN onze aanrader is? NordVPN wordt vaak gezien als beter dan andere VPN-aanbieders vanwege de volgende punten:

Snelheid: NordVPN biedt consistent hoge snelheden dankzij hun uitgebreide servernetwerk en speciale technologie zoals NordLynx. Veiligheid: Het maakt gebruik van sterke encryptie (AES-256) en biedt functies zoals een kill switch en dubbele VPN-opties voor extra beveiliging. Privacy: NordVPN heeft een strikt no-logs beleid en is gevestigd in Panama, buiten de jurisdictie van de 5/9/14-Eyes Allianties. Gebruiksvriendelijkheid: De apps zijn eenvoudig te gebruiken op verschillende apparaten, van smartphones tot routers. Klantenservice: 24/7 ondersteuning via live chat is beschikbaar.

Deze combinatie van snelheid, veiligheid en gebruiksgemak maakt NordVPN populairder dan veel concurrenten. Zie ook onze vergelijking van VPN-apps.

Private Internet Access: tot 81% korting

Private Internet Access gaat er qua korting nog eens overheen door 81% korting te bieden. Je krijgt 2 jaar VPN-toegang en krijgt nog eens 2 maanden extra. Uiteindelijk betaal je dan €1,99 per maand. Tegen die tijd hop je naar een andere aanbieder.

Private VPN: 12 maanden + 24 maanden extra

Bij Private VPN beloven ze je voor €2,08 per maand te beschermen. Het aanbod klinkt wat bizar: je sluit 12 maanden af en krijgt dan 24 maanden gratis. In totaal bespaar je dan 85% korting. En ook hier geldt een 30 dagen geld-terug-garantie, voor als het niet bevalt.

Proton VPN: extra privacy is ook wat waard

Bij Proton VPN is de korting wat minder spectaculair, maar deze aanbieder zet dan ook vooral in op een heel ander punt: privacy. Deze in Zwitserland gevestigde online aanbieder werd bekend door de strikte privacyfuncties en breidt nu steeds meer uit met allerlei aanvullende diensten. VPN is dan een logisch vervolg. Je betaalt €3,59 per maand en dat betekent een korting van 64%.

De apps van Proton VPN

Surfshark: Formule 1 kijken met 86% korting

Bij Surfshark hebben ze weer een heel andere insteek gevonden: comfortabel naar het raceseizoen kijken en veilig streamen, dankzij een VPN. Je kunt bijvoorbeeld de beelden streamen vanuit een land waar de Formule 1 op het openbare net te zien is, terwijl je ondertussen naar de radio luistert (ook via een VPN). De aanbieding is best goed: je krijgt 86% korting en 3 maanden extra.

CyberGhost: anoniem met korting

Bij CyberGhost beloven ze “ongeëvenaarde anonimiteit” voor slechts €2,19 per maand. Dit betekent een korting van 82%. De geld terug-garantie duurt ook iets langer, namelijk 45 dagen. Het werkt op allerlei apparaten, van Windows tot Apple TV en van Firefox tot iPhone. CyberGhost VPN versleutelt je online verkeer en verbergt je echte IP-adres, of je nu streamt, gokt, winkelt, bankiert of gewoon wilt internetten. Je kunt tot 7 apparaten tegelijk verbinden met één abonnement.

VPN Nederland: herfstkorting bij Nederlandse aanbieder

Zit je het liefst bij een Nederlandse aanbieder, dan moet je VPN Nederland hebben. Hier vind je momenteel een herfstkorting van 60%. Je kunt een onbeperkt aantal apparaten gebruiken en hebt wereldwijde streamingtoegang.

ClearVPN: inbegrepen bij SetApp

Heb je een SetApp-abonnement, dan zit je helemaal goed. Dan kun je namelijk gratis gebruik maken van de ClearVPN-apps. Heb je dit niet, dan betaal je €3,75 per jaar en krijg je erg goede privacybescherming, een strikt beleid om niets van jou te loggen en 24/7 live support. Je kunt de app op 6 apparaten tegelijk gebruiken en kunt onbeperkt streamen. Ook handig: je kunt deze dienst 3 dagen proberen om te kijken of het iets is.