Apple komt ook dit jaar weer met een Black Friday Shopping Event in de Apple Store, waarmee je een cadeaukaart krijgt bij deelnemende producten. In dit overzicht lees je precies welke producten mee doen en wat de cadeaukaart is.

Waar heel veel winkels stunten met korting tijdens Black Friday, pakt Apple het altijd anders aan. Net als voorgaande jaren krijg je namelijk een cadeaukaart, die je voor een volgende aankoop weer kunt gebruiken. Geen directe korting dus, maar een tegoedbon die je aan je account kan toevoegen. Dit jaar is dat ook in Nederland de Apple Gift Card, die je kan gebruiken in de Apple Store (voor producten en accessoires), maar ook voor software en diensten zoals de App Store, iCloud, Apple Music en Apple One. De waarde van de cadeaukaart ligt tussen €25,- en €200,-.

Dit is de Apple Store Black Friday-actie voor 2024

Je krijgt de Apple-cadeaukaart als je van 29 november tot en met 2 december een product koopt uit onderstaande lijst, online of bij de fysieke winkels in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. In België doen dezelfde producten mee, maar dan krijg je in plaats van een Apple Gift Card een Apple Store-cadeaubon.

Zijn de deals bij de Apple Store gunstig? Dat ligt eraan waar je naar op zoek bent. Bij andere winkels gelden Black Friday-deals meestal voor specifieke modellen, terwijl bij Apple elke uitvoering van een bepaald product meedoet. Wel valt op dat bij Apple dit jaar maar weinig nieuwe producten mee doen. Geen enkele M4 Mac komt in aanmerking en zelfs de Apple Watch Series 10 of Apple Watch Ultra 2 doen niet mee. Vorig jaar kreeg je bij Apple nog een cadeaubon bij de nieuwste Apple Watch Series 9, maar dit jaar zit dat er niet in.

Ben je op zoek naar een deal voor een ouder product, dan ben je meestal elders goedkoper uit. Apple hanteert nog altijd adviesprijzen, terwijl andere winkels vaak al (zonder de korting) onder die prijs zitten. Met de Black Friday-korting die daar nog bovenop komt, vind je bij andere winkels dus vaak betere deals.

Per productcategorie kun je voor maximaal twee producten een cadeaubon krijgen. Koop je drie in aanmerking komende iPhones, dan krijg je dus maar twee cadeaubonnen. Je kunt dan beter twee losse aankopen doen. De productcategorieën staan op deze pagina. Daar vind je ook alle overige voorwaarden.

