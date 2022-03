Zoek je goedkope Beats-oordopjes of -headphones? We hebben de beste deals voor je op een rijtje gezet! Momenteel is er extra korting bij Amazon.

Amazon geeft extra korting op Beats-koptelefoons en -oortjes. Was je nog van plan om een audioproduct van Beats in huis te halen, dan kun je mooi profiteren. De hoeveelheid korting varieert per kleur. Sommige modellen waren al goedkoop, terwijl de ‘dure’ kleuren nu extra zijn afgeprijsd. Dit zijn de kortingen:

Liever nog even verder kijken? Hieronder zie je de prijzen bij andere winkels en op onze Beats-pagina vind je een volledig overzicht.





Beats Fit Pro

De nieuwste oortjes van Beats zijn deze sportieve Beats Fit Pro, die in het najaar van 2021 zijn aangekondigd. Ze hebben rubberen oorhaakjes, zodat ze minder snel uit je oren vallen.

Beats Studio Buds

De Beats Studio Buds zijn draadloze oordopjes die vergelijkbaar zijn met de AirPods Pro. Er zit alleen geen H1-chip in, waardoor je enkele Apple-specifieke functies mist, zoals transparantiemodus. Lees onze Beats Studio Buds review als je meer wilt weten.

Beats Flex

De Beats Flex zijn oortjes met een nekband, die je draadloos met je iPhone verbindt. Deze oortjes bevatten de Apple W1-chip, die ook in de eerste generatie AirPods zit. Lees onze Beats Flex-review voor ervaringen en meer.

Powerbeats Pro

Nieuwste firmware: 4A394 (oktober 2021)

De Powerbeats Pro zijn vergelijkbaar met de Powerbeats3. Het belangrijkste verschil is dat ze volledig draadloos zijn, dus zonder nekkabel. Lees er alles over in onze Powerbeats Pro-review.

Beats Solo3 Wireless

De Solo heeft hét iconische Beats-ontwerp. Deze on-ear koptelefoon is draadloos en gebruikt hiervoor Apple’s W1-chip.

Beats Studio3 Wireless

De Studio3 is een betere versie van de Solo3. Deze koptelefoon is over-ear en heeft geluidsonderdrukking (noise cancelling). Die geluidsonderdrukking is adaptief, wat betekent dat het zich aanpast op geluid in je omgeving.

Beats Solo Pro

De Beats Solo Pro is een on-ear koptelefoon met adaptieve geluidsonderdrukking. Dit model is in november 2021 uit het assortiment gehaald bij Apple, maar is nog wel bij diverse winkels te koop.