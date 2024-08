Elke maandag is het Magic Monday en dat betekent: een scherpe deal! Maar let op, want deze aanbieding is echt alleen op maandag geldig, om de week goed en goedkoop te beginnen.

Goedkope sim only bij Lebara

Bij Lebara krijg je nu €100 terug bij afsluiting van een sim only. Vandaag scoor je een sim only met 10GB data voor maar €3,71 per maand. Zo goedkoop vind je het nergens! Je krijgt zes maanden lang korting, waardoor je het eerste halfjaar slechts €4,50 per maand betaalt. Maar daar bovenop krijg je ook nog eens €100 cashback, waardoor je in feite maar €3,71 per maand betaald. Maar let op: deze deal is niet bij Lebara zelf te vinden, maar alleen af te sluiten via de Magic Monday van Belsimpel.

100 euro cashback en 5G: dat wil je!

Goed om te weten: alle klanten van Lebara zijn overgezet van het 4G- naar het 5G-netwerk van KPN. Daardoor profiteer je van een stabiele verbinding. Tegen een meerprijs kun je kiezen voor een twee keer zo hoge upload- en downloadsnelheid. Meer over de snelheden per aanbieder lees je on onze uitleg.

De cashback van €100 geldt voor alle bundels van 10GB en meer. Bij kleinere bundels krijg je alleen de 50 procent korting, waardoor je alsnog goedkoop uit bent. Zo betaal je voor de kleinste bundel van 1GB maar €2 per maand.

Dit zijn de bundels met €100 cashback:

Aantal GB’s Normale prijs per maand Magic Monday prijs per maand 10GB €9 per maand €3,71 per maand 15GB €10 per maand €4,58 per maand 20GB €14 per maand €8,08 per maand 40GB €25 per maand €17,71 per maand

Waarom Lebara?

Lebara is vooral interessant als je vaak naar het buitenland belt. Je kunt namelijk voor 5 euro een uitbreiding op je bundel aanvragen, waardoor je onbeperkt kunt bellen. Maar ook als je voornamelijk binnen Nederland belt, is Lebara een aanrader. Je krijgt toegang tot het 5G-netwerk van KPN en bent daarmee verzekerd van een betrouwbaar en stabiel netwerk. Wil je belminuten erbij, dan kost dat je maar 50 cent extra.

