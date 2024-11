Waarom een videodeurbel?

Je hoeft tegenwoordig niet meer naar de deur te lopen om te kijken wie er aanbelt. Met een slimme deurbel kun je niet alleen allerlei automatiseringen uitvoeren, maar vaak zit er ook een camera in. Soms heb je in appartementencomplexen een schermpje aan de muur, waarmee je via de camera kunt kijken. Maar met een slim deurslot hoef je helemaal niet meer van de bank af te komen: daarmee kun je via je iPhone kijken wie er staat. Vervolgens heb je nog wel een slim deurslot nodig om de deur open te doen. Maar dat is een ander verhaal.

Woon je in een appartementencomplex waarbij je de voordeur deelt met meerdere huishoudens, dan is een slim deurslot vaak niet mogelijk. Een slimme deurbel kan in sommige gevallen wel, zeker als je een van de draadloze uitvoeringen kiest.

We raden aan om deze deurbellen op je eigen oprit of in een portiek te installeren, op een zodanige manier dat je niet de hele straat aan het filmen bent. Dat voorkomt dat de deurbel telkens voorbijlopende voetgangers detecteert. Maar het is ook uit privacy-overwegingen niet gewenst om de hele straat in de gaten te houden. Idealiter plaats je de deurbel op een plek waarbij de bewegingssensor alleen af gaat als er iemand in jouw portiek gaat staan of jouw tuinpad op loopt.