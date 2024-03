Sonos Sub met korting

De nieuwste Sonos Sub 3.0 is regelmatig flink in de aanbieding. Deze speaker zorgt voor extra bas in je homecinemaset. De Sonos Sub is stijlvol en brengt net dat extra kracht in het geluid van je thuisbioscoop. De nieuwste versie heeft de beste specificaties en is nu in de aanbieding. Wie slim is, kiest voor de goedkoopste kleur. Helemaal als je de Sub toch niet in het zicht zet, kan je hiermee tientallen euro’s besparen. Er is ook een Sonos Sub mini, voor als je wat goedkoper uit wil zijn.

Prijzen Sonos Subs (alle modellen)