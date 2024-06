Korting op vast internet en tv: deze aanbieders geven cadeautjes en andere extra’s

Als iPhone-gebruiker kijk je waarschijnlijk vooral naar je mobiele abonnement. Maar ook op vast internet valt heel wat te besparen door regelmatig te kijken of je kunt overstappen, te profiteren van welkomstaanbiedingen en door abonnementen te combineren. Heb je bijvoorbeeld twee of meer abonnementen op hetzelfde adres, dan krijg je korting, extra data of andere extra’s. En bij veel aanbieders krijg je de eerste maanden een flinke korting. Waar je het beste terecht kunt voor de beste deals lees je in dit overzicht!

KPN: korting op vast internet en tv

KPN is het grootste netwerk in Nederland met een landelijke dekking voor 5G. Ook zijn ze druk bezig met de uitrol van hun glasvezelnetwerk. KPN heeft regelmatig acties en kortingen. Vooral in het weekend valt er wat te halen, want van vrijdag t/m zondag is er regelmatig de KPN Weekenddeal. Dit houdt in dat je interessante extra’s krijgt, zoals een gratis iPad of smart-tv. De aanbieding wisselt regelmatig, dus je kunt het juiste moment afwachten, maar met het EK op komst is het misschien wel zo handig om een extra smart-tv in huis te halen. Bij KPN vind je ook Smartpakkers, tijdelijke deals die maar korte tijd gelden. En combineer je meerdere KPN-diensten, dan krijg je allerlei extra’s zoals dubbel zoveel data, onderling gratis MB’s delen, €5,- entertainmentkorting en meer.

Bij een nieuw 2-jarig KPN Internet & TV abonnement krijg je 9 maanden korting, waarbij je maar €35,- per maand betaalt, ongeacht de bundel die je kiest. Bij een nieuw 1-jarig KPN Internet & TV-abonnement krijg je 6 maanden korting.

Verder lezen:

Ziggo: korting op vast internet en tv

Bij Ziggo vind je steeds weer nieuwe aanbiedingen bij vast internet en tv. Zo krijg je de ene keer een Bol-cadeaubon van €350,- en een andere keer is het een TP Link-tegoedbon waarmee je smart home-producten ter waarde van €450,- kunt uitzoeken, bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, een videodeurbel of een robotstofzuiger. Daarnaast krijg je tot 12 maanden toegang tot een gratis tv-pakket naar keuze. De Ziggo Sprinters zijn deals die je niet kunt laten lopen. Heb je een mobiel abonnement via Vodafone, dan valt er nog meer voordeel te halen. Dan krijg je namelijk ook dubbele data, tot €7,50 korting per maand, een Safe Online XL-pakket en een extra tv-pakket naar keuze: SkyShowtime, Ziggo Sport Totaal of Ziggo Kids. Kost je niets extra!

Verder lezen:

Odido: korting op vast internet en tv

Natuurlijk kan ook Odido niet achterblijven met een paar mooie kortingsacties. Je krijgt bij deze provider tot 10 maanden korting op je bundel en betaalt altijd €30,- ongeacht de internetbundel die je kiest. Dat mag natuurlijk ook glasvezel zijn. Heb je ook nog een mobiel abonnement van Odido op hetzelfde afdes, dan zijn er nog meer voordelen te halen, zoals elke maand €5,- korting op internet, tot €7,50 korting op Unlimited-abonnementen en elke maand dubbele data. Ben je klant bij Ben, dan valt er ook nog wat extra’s te halen: je krijgt dan 5GB extra data per maand bovenop je normale bundel.

Nog meer korting op vast internet

We hebben hierboven de drie belangrijkste spelers besproken, maar er is nog meer keuze uit aanbieders van vast internet die extra korting geven. Hier kun je ook eens gaan kijken:

Budget Mobiel levert niet alleen mobiele bundels voor je smartphone, maar ook stroom, gas, vast internet en tv. Je krijgt de eerste 6 maanden tot 70% korting!

levert niet alleen mobiele bundels voor je smartphone, maar ook stroom, gas, vast internet en tv. Je krijgt de eerste 6 maanden tot 70% korting! Caiway geeft je €5,- combikorting per maand als je Caiway Mobiel hebt.

geeft je €5,- combikorting per maand als je Caiway Mobiel hebt. Youfone geeft een gratis ESPN Compleet tv-pakket, terwijl je daar bij andere providers €17,99 per maand voor moet betalen. Ook vind je hier scherpe aanbiedingen en krijgt €20,- als je anderen klant maakt.