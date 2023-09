Het aanbod van lightstrips met HomeKit is groot en sinds kort is daar een nieuwe bij gekomen. Aqara heeft onlangs voor het eerst een lichtslang uitgebracht, de LED Strip T1. Kenmerkend aan dit model is dat hij reageert op muziek, meerdere kleuren kan tonen en ook door te knippen of te verlengen is en dat allemaal voor een prijs die lager ligt dan bij bijvoorbeeld Philips Hue. Voor €49,99 heb je namelijk de 2 meter-versie van de Aqara LED Strip T1 in huis, terwijl je bij Philips Hue toch al snel het dubbele betaalt. Maar de vraag is dan: in hoeverre merk je iets van het prijsverschil? In deze review van de Aqara LED Strip T1 lees je het.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De Aqara LED Strip T1 is getest in augustus en september 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De lichtslang is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Aqara LED Strip T1 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Aqara LED Strip T1:

2 meter lange lichtslang met ondersteuning voor miljoenen kleuren

Elke twintig centimeter af te knippen en op maat te maken

Verlengstrips verkrijgbaar per 1 meter

2 meter lichtslang bestaat uit 10 zones die elk hun eigen kleur kunnen hebben

Werkt met HomeKit, Google Assistent, Alexa en Matter

Ondersteunt alle functies van HomeKit, waaronder Adaptive Lighting

Maakt verbinding via Zigbee, vereist Aqara 3.0 hub

Reageert op muziek dankzij ingebouwde microfoon

Inclusief bedraad controlepaneel voor handmatig in- en uitschakelen

Prijs: €49,99

Aqara LED Strip T1 installeren

Bij het standaard basispakket van de Aqara LED Strip T1 is alles inbegrepen wat je nodig hebt. Er zit een 2 meter lange lichtslang in, die je aan dient te sluiten op het meegeleverde bedrade contorlepaneel. Vervolgens sluit je de stroomkabel daar weer op aan. De gehele lichtslang is voorzien van een 3M-plakstrip, zodat je hem bijvoorbeeld onder een plank kan bevestigen of onder een keukenkastje. Bij elke 20 centimeter is er een schaartje afgebeeld, waar je de lichtslang korter kan maken. Dat maakt de lichtslang best wel flexibel. Bij de gewone Philips Hue-lichtslang is dit elke 33 centimeter, terwijl dit bij de Gradient-variant elke 25 centimeter is. Een pluspunt dus voor de Aqara-lichtslang. Een los afgeknipt stuk is eventueel ook weer te verbinden, via connectoren van derden. Aqara verkoopt dit niet zelf.

Voor deze test hebben we de volledige lichtslang gebruikt, dus zonder erbij te knippen, omdat de lengte van twee meter precies goed genoeg was. Na het verbinden met het controlepaneel en de stroomkabel, is het een kwestie van de Aqara-app opstarten en de lichtslang verbinden. De lichtslang knippert een paar keer, waarna automatisch de verbinding gemaakt wordt. Het instellen was in ons geval in nog geen tien minuten gefixt, maar dat kan per situatie verschillen. Wil je de lichtslang helemaal netjes wegwerken en moet je hoekjes en kiertjes om, dan kan het wat langer duren.

Om verbinding te kunnen maken, heb je wel een Aqara-hub nodig. De lichtslang werkt namelijk via Zigbee (net als Philips Hue) en daarvoor heb je wel altijd een hub nodig. Er is dus geen Thread-versie, één van de nieuwere protocollen dat voor HomeKit zonder externe hub werkt. Maar een Aqara-hub is al voor een paar tientjes te koop. Wij hebben de lichtslang gebruikt in combinatie met de Aqara Hub E1.

We vinden het controlepaneel dat aan de lichtslang vast zit, wel wat aan de grote kant. Het is daardoor lastiger om de bekabeling zo onopvallend mogelijk weg te werken. Het controlepaneel telt in totaal drie knoppen waarmee je hem onder andere in kunt schakelen en de muziekfunctie kunt activeren. Wij hebben deze knoppen eigenlijk nauwelijks gebruikt, omdat we alles automatiseren of via de app regelen. Het is daardoor wel jammer dat je dit controlepaneel er niet tussenuit kan halen.

Aqara lichtslang in gebruik

De Aqara LED Strip T1 bestaat in totaal uit tien zones. Elke zone kan individueel bediend worden en miljoenen kleuren tonen. Op deze manier heb je dus een meerkleurige lichtslang, al is het niet zo geleidelijk als bij bijvoorbeeld de Hue Gradient Lightstrip. Daar is sprake van een mooier kleurverloop, terwijl het bij de Aqara dus om tien zones van elk 20 centimeter gaat. Het voordeel is wel dat je elke zone apart kunt aansturen via de Aqara-app. Maar het is jammer dat lichtzones niet wat kleiner gemaakt zijn.

Standaard levert de Aqara-app meerdere dynamische en statische effecten. Er is bijvoorbeeld een regenboogeffect, waarbij de kleuren elkaar constant afwisselen. Dit geeft een leuk en vrolijk effect, maar we vragen ons wel af hoe vaak je dat zult gebruiken. Het effect is door de vele bewegingen van het licht wel wat hysterisch en heeft voor onze smaak wel een hoog kermisgehalte. Maar gelukkig zijn er ook wat rustigere effecten. Als er voor jou niks bij zit, dan kun je ook zelf op allerlei manieren een kleurstelling aanmaken. Je kan daarbij kiezen voor het aanmaken van een statische (stilstaande) of dynamische (bewegende) kleurstelling. De mogelijkheden daarvoor zijn ruim en omdat je elke zone van de lichtslang een eigen kleur kunt geven, kun je hier heel veel mee variëren. Dat is ook handig als je met de lichtslang een hoekje om gaat en vanaf de hoek twee verschillende kleuren wil gebruiken. Het is overigens niet mogelijk om elke zone z’n eigen helderheid te geven.

Maar de vraag is natuurlijk: hoe ziet het licht er in de praktijk uit? Wat ons opviel is dat de helderheid vrij hoog is. In de praktijk is het voldoende om de lichtslang op 50% of lager te zetten, omdat het effect anders wel erg overweldigend is. De kleuren zijn natuurgetrouw en de kwaliteit ligt wat ons betreft hoog. Ook de wittinten zijn mooi en kunnen voor de juiste sfeer in huis zorgen. Een kleine kanttekening die we wel nog willen plaatsen, is dat de lichtslang zelf niet bepaald mooi is om naar te kijken. Je ziet alle individuele lichtpuntjes zitten, dus het is het beste om hem netjes weg te werken zodat alleen het licht zelf zichtbaar is (bijvoorbeeld bij weerkaatsing op de grond of muur). De lichtstraling is daar krachtig genoeg voor om te zorgen voor een mooi effect.

Mocht je via de Aqara-app een eigen scène aangemaakt hebben, dan kun je dat ook eenvoudig exporteren naar HomeKit. Sinds kort kun je je Aqara-scènes importeren in de Woning-app. In de Woning-app ontbreekt namelijk de optie om meerdere kleuren voor één accessoire in te stellen, dus via deze exporteerfunctie kun je toch een meerkleurige scène in de Woning-app activeren en automatiseren. Dat is wel zo handig.

Reageren op muziek met Aqara LED Strip T1

We willen in deze review van de Aqara LED Strip T1 ook nog een andere unieke functie uitlicht: het reageren op muziek. Dankzij de ingebouwde microfoon kan je de lichtslang gebruiken om een ultiem feestje thuis te geven. De lichtslang reageert op het ritme van de muziek en doet dat best nauwkeurig. Je kan in de app de sterkte van het effect aangeven en ook kiezen welk effect er dan gebruikt wordt. Het viel ons vooral op dat de lichtslang echt reageert op de beat en niet bijvoorbeeld op de zang. Daardoor is het best wel een aanvulling op een leuk feestje. Hou er ook hier wel rekening mee dat het resultaat afhankelijk is van waar de lichtslang hangt. Op sommige plekken in huis (bijvoorbeeld onder een bovenkastje in de keuken) vinden we het reageren op muziek bijvoorbeeld te storend.

Behalve binnen, kun je de lichtslang in theorie ook buiten gebruiken. Een niet-geknipte versie heeft een waterbestendigheidsclassificatie van IP44. Hou er wel rekening mee dat de aansluiting en het controlepaneel niet waterbestendig zijn, dus dat je hem wel binnen in het stopcontact moet steken.

Score 8 Aqara LED Strip T1 €49,99 Voordelen + Mooie natuurgetrouwe kleurweergave

Hoge helderheid

Eenvoudig te installeren

Elke 20 centimeter te verknippen

Verlengstukken verkrijgbaar

Veel mogelijkheden in de Aqara-app

Nauwkeurige reactie op muziek Nadelen - Zones voor kleuren aan de grote kant

Controlepaneel wat aan de grote kant

Niet de mooiste LED-strip bij licht uit

Conclusie Aqara LED Strip T1 review

Al met al is de Aqara LED Strip T1 een mooie lichtslang voor in huis. Voor een relatief lage prijs haal je een meerkleurige lichtslang in huis, die ook nog eens kan reageren op muziek. Het kunnen knippen per 20 centimeter zorgt voor de extra veelzijdigheid, zodat je hem mooi op maat kan maken voor de situatie die bij jou van toepassing is. Het is handig dat je per zone de kleuren aan kunt passen, maar die zones zijn voor een echt mooi kleurverloop wel wat aan de grote kant. Want met kleinere zones had het meerkleurige effect toch net wat mooier geweest. Iets anders wat we jammer vinden, is dat het controlepaneeltje met de drie knoppen verplicht is, waardoor het mooi wegwerken van de lichtslang in sommige gevallen een uitdaging kan worden.

De belangrijkste voordelen van deze Aqara LED Strip T1 zijn wat ons betreft de vele mogelijkheden van de Aqara-app en het kunnen importeren van de Aqara-scènes in de Woning-app. Daardoor kun je helemaal los gaan met automatiseringen en de lichtslang zo maken zoals je dat zelf wil. En met de extensies kun je hem ook nog langer maken, met een maximum van tien meter. Dat is wat ons betreft meer dan lang genoeg om er iets moois van te maken.