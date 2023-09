De nieuwe Logitech Yeti GX microfoon is bedoeld voor gamers en streamers. Hoe hij klinkt? Dat lees je in onze review!

Verschillende bedrijven zetten de afgelopen jaren vol in op het maken van producten voor podcasters en streamers. Eén daarvan is Logitech. Naast de webcams en microfoons die het bedrijf zelf al produceerde, heeft Logitech sinds 2018 ook de producten van micrfoonmaker Blue in het assortiment. We kennen dit bedrijf vooral van de Yeti usb-microfoons. Inmiddels heeft Logitech besloten het merk Blue niet langer te voeren, maar zelf producten uit te brengen onder de Logitech-merknaam. De naam Yeti blijft overigens wel bestaan. In deze review kijken we naar de Logitech Yeti GX, een microfoon gericht op streamers en podcasters.

Logitech Yeti GX in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Logitech Yeti GX usb-microfoon:

Usb-microfoon met strak design

Ingebouwde verlichting die je kunt aansturen via Lightsync

Meegeleverd tafelstatief of op te hangen met schaararm

Usb c-aansluiting, meegeleverde kabel is usb-c-naar-usb-a

Geen hoofdtelefoonaansluiting

Design van de Logitech Yeti GX

De Logitech Yeti GX is een usb-microfoon waarmee Logitech zich duidelijk op gamers en specifiek streamers wil richten. In tegenstelling tot de Blue Yeti-microfoons met een retro uiterlijk is de Yeti GX strak en modern en daarmee is hij gemaakt om in beeld te komen. Hij wordt geleverd met een minstens zo strak zwart tafelstatief, maar kan met een meegeleverde adapter ook worden vastgemaakt aan een schaararm (ook wel boomarm genoemd), zodat hij niet op je bureau hoeft te staan.

Waar veel usb-microfoons geen schuimrubberen plopkap hebben, maar enkel een grill van metaal, heeft deze een mooie, op maat gemaakte plopkap. Dat is over het algemeen beter voor de geluidskwaliteit omdat hij ongewenste bijgeluiden tegenhoudt. Een nadeel is alleen wel dat zo’n plopkap na een paar jaar aan vervanging toe is.

Verlichting via Lightsync in de Logitech Yeti GX

Wat meteen opvalt is dat de microfoon aan de onderzijde een verlichte ring bevat, waarin een soort lichtanimaties kunnen worden getoond. Met behulp van Logitech’s Lightsync kan het licht worden gesynchroniseerd met je scherm en dus met de game die je speelt. Een leuke toevoeging voor gamers, maar voor bijvoorbeeld een podcaster een stuk minder interessant. Je kunt de verlichting ook los aansturen en bijvoorbeeld de kleuren van je huisstijl tonen in de ring. Ook het Logitech-logo aan de achterzijde is verlicht. Logitech heeft tegelijk de Litra Beam LX aangekondigd, die je ook met Lightsync kunt aansturen en die op dezelfde manier werkt. Zo kun je je hele kamer laten meekleuren met de game die je speelt, terwijl tegelijk je gezicht goed is verlicht.

Lightsync is te gebruiken via de gratis software G HUB, die je voor macOS (en Windows) kunt downloaden. Als je meer Logitech gaming-producten gebruikt die G HUB ondersteunen, dan kun je die samen terugvinden en aansturen via deze software. Ik heb G HUB (en dus Lightsync) helaas niet kunnen testen, omdat de Yeti GX tijdens de testperiode nog niet werd ondersteund door de software.

Aansluitingen en knoppen op de Logitech Yeti GX

De microfoon bevat aan de onderkant één aansluiting voor een usb-c-kabel, maar wordt helaas geleverd met een kabel die aan de andere kant een ouderwetse usb-a-poort heeft. Je hebt dus altijd een verloopje nodig of moet een andere kabel gebruiken, om op je iPad Pro of MacBook aan te sluiten.

Daarnaast heeft de Logitech Yeti GX twee knoppen: een drukknop waarmee je de microfoon kunt in- en uitschakelen en een verticaal wieltje met verlichting waarmee je het opnamevolume kunt regelen. Nu stel ik zelf het opnamevolume altijd één keer goed in en wil ik vooral niet dat ik dat per ongeluk kan veranderen door aan een knopje te zitten, maar er zijn vast ook gebruikers die juist blij zijn met een volumeregeling via een knop.

Het vreemde is overigens wel dat de knoppen aan de onderkant van de microfoon zitten. Je kunt de microfoon rechtop zetten met de knoppen naar je toe, maar dat gaat ten koste van de geluidskwaliteit. Je kantelt de microfoon schuin naar je toe om er recht in te kunnen praten, maar daardoor verdwijnen de knoppen uit je zicht. Niet echt een heel handig ontwerp.

Een groot gemis bij de usb-microfoon is een hoofdtelefoonuitgang. Sommige microfoons bieden de mogelijkheid om een hoofdtelefoon in te pluggen, zodat je de microfoon kan gebruiken als output van het geluid van je computer, gemixt met het geluid van de microfoon. Op die manier kun je jezelf terughoren als je met een hoofdtelefoon op zit te streamen of podcasten. Als je dat gewend bent, dan is de Logitech Yeti GX eigenlijk niet geschikt voor jou.

Geluidskwaliteit van de Logitech Yeti GX

Dan de grote vraag: hoe klinkt de microfoon? Wat meteen opvalt is het onmiskenbare geluid van een Blue Yeti-microfoon. Het geluid is helder, maar bevat ook veel hoog, waardoor je stem een beetje schel kan klinken. Of je dat mooi of lelijk vindt, is uiteraard een kwestie van smaak, maar veel mensen hebben liever wat meer laag en minder hoog als ze opnamen maken, zodat hun stem warmer klinkt.

Wat verder opvalt is dat, ondanks de mooie plopkap, de letters p en b resulteren in plopgeluiden. Dat had ik niet verwacht en is in mijn ogen een flinke tegenvaller, omdat dit extreem storend is. Het ruisniveau is gelukkig wel laag. Daarnaast hoor je niet zoveel van de ruimte waarin je zit en vangt hij relatief weinig achtergrondgeluiden op. Dat betekent wel dat je dichtbij en recht in de microfoon moet praten om te zorgen dat je goed verstaanbaar bent en lekker klinkt.

Wil je zelf horen hoe de Logitech Yeti GX klinkt?

Score 7.8 Logitech Yeti GX €159,99 Voordelen + Weinig last van ruis en achtergrondgeluid

Mooi, strak ontwerp

Meegeleverde plopkap

Verlichte ring die je kunt aansturen met Lightsync

Stevig tafelstatief én schaararm-aansluiting Nadelen - Last van popgeluiden bij b's en p's

Geluid is niet heel warm door relatief veel hoog

Knoppen zijn naar beneden gericht bij gebruik

Meegeleverde kabel heeft usb-a-aansluiting

Geen ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting

Conclusie Logitech Yeti GX review

De Logitech Yeti GX is qua uiterlijk een strakke usb-microfoon die door de ingebouwde verlichte ring heel geschikt is om in beeld te brengen als streamer. Helaas is het geluid niet net zo mooi als het uiterlijk. De microfoon klinkt helder en je hebt relatief weinig last van ruis en omgevingsgeluid, maar de microfoon heeft te veel last van pop-geluiden bij p’s en b’s en het geluid had warmer mogen klinken. Je moet voor jezelf dus afwegen of je uiterlijk of geluid belangrijker vindt. Het ontbreken van een hoofdtelefoonaansluiting zorgt er ook nog eens voor dat de microfoon niet geschikt is voor mensen die zichzelf willen terughoren.

