We kennen Aqara al langer van de accessoires voor in je smart home, maar een lichtstrip hebben ze nog nooit gemaakt. De Aqara LED Strip T1 is een eerste stap in deze populaire categorie van slimme accessoires. En mogelijk hebben ze nog een hitnummer ook, want deze lichtstrip heeft functies die je bij bijvoorbeeld Philips Hue niet vindt.



Aqara LED Strip T1 kan meerdere kleuren tegelijk hebben

Iets wat niet iedere slimme lichtstrip kan, is het tonen van meerdere kleuren tegelijk. Dat kan Aqara’s LED-strip wel, maar helaas werkt dat niet via Apple’s Woning-app. Deze app biedt namelijk geen ondersteuning voor meerdere kleuren op één lichtaccessoire. Met de Aqara Home-app kun je echter per sectie van 20 centimeter de gewenste kleur instellen. Standaard is deze strip 2 meter lang, dus je hebt dan 10 secties. Er komt ook een verlengstuk van 1 meter op de markt waarmee je kunt uitbreiden tot een lichtstrip van maximaal 10 meter lang. Inkorten kan ook, maar dat is permanent en gaat per 20 centimeter.

Een andere interessante functie die je via Aqara’s eigen app kunt gebruiken, is de muzieksynchronisatie. Via de ingebouwde (!) microfoon van de lichtstrip kan het licht meedansen met de muziek. Het is niet nodig om bijvoorbeeld een iPhone of iPad in de buurt te hebben die naar de muziek luistert. Feestje in de tuin? Geen probleem, want de strip is zelfs voorzien van een IP44-rating. Dat maakt hem bestand tegen vocht en stof, maar niet tegen regen. Het stroomblokje heeft echter geen speciale rating, dus pas daar wel mee op.

In de onderstaande video bespreekt Aqara de installatie en werking van verschillende functies.

Werkt met bijna alles

Het maakt niet uit of je gebruikmaakt van Apple HomeKit, Google Home, Alexa of iets anders. De LED Strip T1 werkt met vrijwel ieder systeem en kan ook worden gebruikt met de Aqara Home-app. Dat laatste is vereist om de speciale functies van deze lichtstrip te gebruiken. Gebruik je Apple’s Woning-app, dan kun je ook de adaptieve verlichting van HomeKit gebruiken. De strip verandert dan gedurende de dag van kleur voor een natuurlijkere verlichting in je huis. In combinatie met een Aqara-hub, werkt de lichtslang ook met Matter. De verbinding loopt via Zigbee en fungeert ook als Zigbee-repeater.

De Aqara LED Strip T1 wordt binnenkort verwacht voor een adviesprijs van €49,99. Via Amazon Frankrijk kun je er al eenn scoren.

