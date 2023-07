De Aqara Door & Window Sensor P2 is het eerste accessoire dat gebouwd is volgens Matter-over-Thread. Dankzij ondersteuning voor Matter, kun je hem gebruiken in de Woning-app. Maar voordat je de sensor kan gebruiken, heb je wel de juiste spullen nodig. In deze review lees je alles over het gebruik van de Aqara Door & Window Sensor P2 en onze ervaringen.

Toen eind vorig jaar de nieuwe smart home-standaard Matter, waren de verwachtingen hooggespannen. De belofte was dat het de ondersteuning van accessoires voor de verschillende smart home-platformen (zoals Apple’s HomeKit en Samsung SmartThings) makkelijker zou worden. Accessoiremakers hoeven ten slotte maar één platform te ondersteunen (Matter), waarmee een accessoire in alle Matter-geschikte systemen gebruikt kan worden. Aqara’s nieuwe Door & Window Sensor P2 is daar het eerste goede voorbeeld van. Maar toch gaat het koppelen en aansluiten nog wel onder een aantal voorwaarden.



Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in juli 2023 en beschrijft de situatie op dat moment.

Review: Aqara Door & Window Sensor P2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Aqara Door & Window Sensor P2 in het kort:

Raam- en deursensor die de status doorgeeft (open of dicht)

Te gebruiken als contactsensor voor ramen, deuren, jaloezieën, garagedeur of andere voorwerpen waarbij er sprake is van een open/dicht-status

Ondersteuning voor Matter (geen native HomeKit)

Maakt verbinding via Thread

Geschikt voor Apple’s Woning-app en andere Matter-platformen

Verkrijgbaar in het wit

Prijs: €32,99

Van start met de Aqara Door & Window Sensor P2

Voordat je de Aqara Door & Window Sensor P2 kunt gebruiken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De sensor vereist een hub die geschikt is voor Matter. Alle HomeKit-hubs die Apple heeft (Apple TV, HomePod) bieden ondersteuning voor Matter. Maar alleen dan ben je er nog niet. Omdat de sensor verbinding maakt via Thread, moet je hub gebruikmaken van dit protocol. Als Apple- en HomeKit-gebruiker betekent dit dat je opties een stukje beperkter worden. Je hebt dus een HomePod mini, HomePod 2023, tweede generatie Apple TV 4K (uit 2021) of een derde generatie Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet, uit 2022) nodig. Dat betekent dat de eerste generatie HomePod, de Apple TV HD, eerste generatie Apple TV 4K (uit 2017) en de derde generatie Apple TV 4K met alleen wifi afvallen. Je kan eventueel ook nog een Thread Border Router van derden gebruiken, maar met één van Apple’s mogelijkheden zit je altijd goed.

Aqara gaat in 2024 ook een eigen Thread Border Router-hub uitbrengen (de Aqara Hub M3), zodat je de sensor ook kan koppelen aan de Aqara Home-app. Dat is op dit moment nog niet mogelijk, omdat er geen geschikte Matter-over-Thread-hub van Aqara is. Wij hebben gekozen om de contactsensor te verbinden met de Woning-app, met een HomePod mini als woninghub. Het koppelen werkt dan als volgt:

Open de Woning-app op de iPhone of iPad. Tik op het plusje en kies voor Voeg accessoire toe. Scan de Matter-code achterop de handleiding of voer de code op de sensor handmatig toe. Volg de verdere stappen (hernoemen, indelen in kamer en meer).

Het toevoegen van de sensor werkt dus nagenoeg hetzelfde als bij een HomeKit-accessoire. Tijdens het instellen kregen we wel de foutmelding dat er geen Thread Border-router beschikbaar is, waarschijnlijk omdat de Apple TV (zonder Thread) op dat moment de actieve hub was. We konden dit oplossen door de Apple TV tijdelijk van het stroom af te halen, waarna de HomePod mini de functie van woninghub over kon nemen. Daarna lukte het wel om het accessoire te koppelen.

Aqara Door & Window Sensor P2 in de praktijk

Het bevestigen van de sensor gaat heel eenvoudig. De sensor bestaat uit twee delen: een grote witte pilvormige sensor die je bijvoorbeeld op de deurpost bevestigt en een kleinere pilvormig magneetje die je op de deur zelf plakt. Op beide onderdelen zit een plakstrip. Een streepje op beide delen helpt je om ze goed uit te lijnen, zodat de sensor ziet dat de deur open of dicht is. Je kunt het kleine pilvormige magneetje ook vervangen door het meegeleverde platte magneetje. Het gaat erom dat de magnetische verbinding tussen de sensor en de deur onderbroken wordt, zodat de sensor weet dat de deur of het raam open of dicht is. Het platte magneetje komt van pas als er minder ruimte is om iets te bevestigen. Het is daarmee een handige backup.

De sensor reageert in de praktijk snel. De status wordt nagenoeg direct aan de Woning-app doorgegeven, net als bij andere soortgelijke sensoren die wel standaard met HomeKit werken. Wat dat betreft is er dus geen enkel verschil tussen een HomeKit raam- of deursensor en deze Matter-variant. Ook de mogelijkheden voor het instellen van automatiseringen en meldingen zijn gelijk met de HomeKit-varianten van dergelijke sensoren.

Het accessoire komt het beste tot zijn recht als je hem automatiseert en combineert met andere accessoire (zowel HomeKit als Matter). Je kunt bijvoorbeeld de airco uitschakelen zodra de deur open is. Een andere functionele toepassing is dat je de sensor kan gebruiken in combinatie met een HomeKit-alarm: wordt een deur geopend terwijl je niet thuis bent, dan kan een HomeKit-alarm jou een kritieke melding geven. Veel Aqara-hubs hebben een ingebouwde alarmfunctie. Maar je kan het ook zonder alarm gebruiken, doordat je een gewone melding van de Woning-app kan krijgen als je niet thuis bent en de deur opengedaan wordt.

Aqara Door & Window Sensor P2 design

De Aqara Door & Window Sensor P2 heeft verder een strak design. De matte plastic afwerking voelt kwalitatief aan en is redelijk onopvallend als je hem op een witte deurpost of raamkozijn bevestigd hebt. Het is jammer dat er geen zwarte variant is als je een zwart kozijn hebt, maar dat is slechts een kleinigheid. De sensor heeft verder nog een knop waarmee je hem kan resetten. Later voegt Aqara nog met een update meer functies toe aan de knop, maar daar is op dit moment nog geen sprake van. Eenmaal bevestigd heb je er geen omkijken naar.

Overigens vinden we het wel opvallend dat de sensor op dit moment alleen nog maar werkt met platformen van derden, zoals Apple’s HomeKit, en dus niet met de Aqara Home-app. De Aqara Home-app biedt vaak veel extra opties en instellingen die je niet in de Woning-app vindt. Hoewel het fijn is dat je geen Aqara-hub nodig hebt om dit accessoire te gebruiken, is het wel jammer dat de extra mogelijkheden nu nog ontbreken als je wel zo’n Aqara-hub hebt. Ondersteuning voor de Aqara Home-app en dus de extra mogelijkheden, komt pas in 2024 beschikbaar.

De sensor heeft een CR123-batterij en Aqara belooft een ‘lange batterijduur’, zonder daarbij aan te geven hoe lang de batterij precies mee gaat. De daadwerkelijke batterijduur kan variëren op basis van de verbonden Matter-hub. Door het gebruik van dit type batterij, is de sensor voor ons gevoel wel wat aan de grotere kant.

Score 8 Aqara Door & Window Sensor P2 €32,99 Voordelen + Geschikt voor HomeKit, Google Home en meer dankzij Matter-support

Thread-verbinding werkt snel

Strak ontwerp Nadelen - Nog geen verbinding met Aqara-app mogelijk

Relatief duur in vergelijking met andere Aqara-sensoren

Sensor had voor ons gevoel wat kleiner gekund

Conclusie Aqara Door & Window Sensor P2 review

De Aqara Door & Window Sensor P2 is een praktische deur- en raamsensor, maar je moet wel de juiste apparaten hebben om hem te kunnen gebruiken. Als Apple-gebruiker heb je een woninghub met Thread nodig en dat vind je niet in alle beschikbare woninghubs (zoals de 64GB Apple TV 4K uit 2022). Maar als je wel een geschikte hub hebt, dan is er geen vuiltje aan de lucht. De sensor werkt dankzij de Thread-verbinding lekker snel, al is er geen verschil te merken met dergelijke Zigbee-accessoires. Het voordeel van Thread ten opzichte van Zigbee is wel dat je (afgezien van de woninghub) geen hub nodig hebt van de fabrikant. Aqara komt namelijk pas in 2024 met een geschikte Thread Border-router die werkt met Matter. Dat heeft ook gevolgen voor de Aqara-app, want die kun je op dit moment nog niet met de sensor gebruiken. Je mist daardoor nog wel wat extra mogelijkheden, waardoor je het moet doen met de opties die de Woning-app zelf biedt.

De opstelling met HomeKit voldoet aan onze verwachtingen. Ondanks dat HomeKit niet native ondersteund wordt en je verbinding maakt via de Matter-standaard, merk je daar in de praktijk eigenlijk nauwelijks wat van. Het is ons eerste Matter-accessoire dat we getest hebben, maar het voelt en functioneert net als een echt HomeKit-product.