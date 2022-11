De Aqara Cube T1 Pro is een soort dobbelsteen die je kunt gebruiken om HomeKit-accessoires mee te bedienen. Je kunt scenes koppelen aan elke kant van de kubus en afhankelijk van hoe je hem neerlegt of verplaatst, activeer je de scènes of accessoires.

Er zijn talloze HomeKit-knoppen beschikbaar waarmee je je HomeKit-accessoires met een druk op de knop kan in- of uitschakelen. Maar de Aqara Cube T1 Pro pakt het net iets anders aan. Dit is een kubus waarmee je de accessoires bedient, maar niet door en kant in te drukken als een traditionele knop. In plaats daarvan leg je de kubus op een bepaalde manier op tafel om een accessoire in te schakelen.



Aqara Cube T1 Pro met HomeKit

De Cube T1 Pro van Aqara is niet de eerste versie van dit opmerkelijke accessoire. Er bestond al langer een Cube-controller, maar deze nieuwe versie werkt voor het eerst met zowel HomeKit als Alexa. Voor gebruik met HomeKit ben je voor de Cube T1 Pro wel beperkt tot de aparte Scene-mode van de kubus. Dat betekent dat het aantal bedieningsmogelijkheden wat beperkter zijn dan wanneer je hem via de Aqara-app configureert.

De kubus ziet eruit als een dobbelsteen met zes vlakken, met daarop stipjes die aangeven welk vlak wat is. HomeKit-apparaten bedienen doe je door de kubus te kantelen, zodat en bepaalde kant boven ligt. Heb je nummer drie bijvoorbeeld zo ingesteld dat deze je slaapkamerlamp inschakelt, dan kantel je de kubus simpelweg zo zodat die kant boven ligt. Je kan ook de kubus verschuiven zonder van kant te wisselen of ermee schudden of draaien. Dankzij de sensoren in de kubus herkent hij alle acties alsof het knoppen zijn, maar dus zonder dat je iets in hoeft te drukken. In de Woning-app worden de gekoppelde scènes en accessoires aan elke kant weergegeven als een drukactie, omdat de Woning-app de draai- en kantelbewegingen niet standaard ondersteunt. Maar een knop indrukken is dus niet nodig.

De Aqara Cube T1 Pro werkt met Zigbee 3.0 en vereist wel een Aqara-hub om hem met HomeKit te kunnen koppelen. Er zit een knoopcelbatterij in die volgens Aqara zo’n twee jaar mee gaat. De kubus kan via software-updates bijgewerkt worden. Het accessoire is te koop bij onder andere Amazon in Duitsland, waar Aqara een eigen online store heeft. De knop is te bestellen voor €22,99, maar je kan tijdelijk 10% korting krijgen met de kortingscode CBT1PROEU. Deze actie geldt tot en met 24 november 2022.