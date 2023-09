Zoek je een nieuwe robotstofzuiger die (bijna) alles zelfstandig kan doen? De Dreame L20 Ultra is een stofzuiger met een strak uiterlijk die met nieuwe AI-functies nog meer werk uit handen neemt. In deze Dreame L20 Ultra review lees je over onze ervaringen.

Introductie Dreame L20 Ultra review

In deze review bekijken we de Dreame L20 Ultra, een robotstofzuiger die vooral opvalt door zijn forse basisstation. Deze stofzuiger heefgt een paar extra eigenschappen in vergelijking met de Dreame L10S Ultra die we eerder hebben besproken. Zo kan hij zijn dweilen een stuk uitschuiven om ook in moeilijk bereikbare hoeken te komen. En hij kan de dweilen ook in het basisstation achterlaten als hij alleen maar wil stofzuigen. De Dreame neemt bijna de hele vloerschoonmaak uit handen: stofzuigen, dweilen, de stofbak legen, water bijvullen en de dweilen reinigen en drogen met hete lucht. Het enige wat je moet doen is om de twee weken de grote watertank bijvullen en de vuilwatertank legen. De stofzak hoef je maar een paar keer per jaar leeg te maken. Maar ook bij de Dreame L20 Ultra moet je even goed nadenken of je wel zo’n gigantische robotstofzuiger in huis wil hebben. In deze review vertellen we over onze nieuwe ervaringen.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in augustus/september 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De stofzuiger is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Dreame L20 Ultra in het kort

Slimme stofzuiger die ook kan dweilen

Te bedienen met Dreame- of Xiaomi/Mi Home-app

Geen HomeKit (dit kan ook niet, want stofzuigers zijn nog geen HomeKit-productcategorie)

Gewicht: 4,3 kg (stofzuiger), 13,3 kg (basisstation)

Afmetingen stofzuiger: 350 mm x 103,8 mm x 350 mm

Inhoud stoftank en stofzak: 300 ml, resp. 3,2 liter

Inhoud waterreservoir in stofzuiger: 80 ml

Inhoud schoon-watertank in basisstation: 4,5 liter

Maximale zuigsterkte: 7.000 pA

Batterijcapaciteit: 6.400 mAh

Gebruiksduur: 260 minuten (in Quiet Mode)

Geluidsvolume: maximaal 63 decibel in Quiet Mode

Alleen verkrijgbaar in wit, met goudkleurig frontje

Prijs: €1.199,- bij Amazon

We hadden niet verwacht dat we na onze eerdere Dreame L10S Ultra-review zo snel alweer over dit merk zouden schrijven. Dat heeft een curieuze reden: de vorige viel van de trap (“dat doet ‘ie normaal nooit”) en reparatie bleek lastig. De fabrikant stelde daarom voor om een compleet nieuw model te sturen, zodat we die meteen konden testen. De Dreame L20 Ultra is dan ook gloednieuw en ligt nog niet eens in de winkel. Niet de meest duurzame oplossing natuurlijk en een robotstofzuiger die van de trap valt is niet de beste aanbeveling voor het merk, maar in dit geval was dit even de gemakkelijkste oplossing. We hebben de L10S Ultra inmiddels opgestuurd om te laten kijken of de kapotte bumper toch nog gerepareerd kan worden.

Wat maakt de Dreame L20 Ultra bijzonder?

De eerder geteste Dreame was al bijzonder, omdat hij zelf de dweilen reinigt en droogt zodat je daar geen omkijken naar heeft. Die dweilen zijn bovendien rond, groot en gemaakt van dikke vezels, waarbij de stofzuiger ook nog wat druk kan uitoefenen om echt vieze plekken goed schoon te maken. Bij de Dreame L20 Ultra is de fabrikant weer een stap verder gedaan. Dit is dan ook het nieuwe vlaggenschip in het assortiment. Bij dit model kunnen de roterende dweilen ook een stuk naar buiten bewegen, zodat ze langs de randen van tafel- en stoelpoten kunnen komen, zonder dat de stofzuiger zelf er tegenaan botst. Deze MopExtend-functie wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie.

Een andere verbetering is dat de Dreame L20 Ultra twee grote ‘koplampen’ heeft. Die gaan schijnen als er een obstakel wordt geconstateerd. Via de ingebouwde camera kun je kijken wat het obstakel is en je krijgt ook een foto van het obstakel, zodat je kunt beoordelen of de stofzuiger het voortaan moet vermijden. Tot slot kun je voor de L20 Ultra een optioneel verkrijgbare set voor een vaste wateraansluiting kopen. Je hoeft dan niet meer zelf schoon water in de tank te doen. Het legen van de vuilwatertank gebeurt ook automatisch.

Dit alles regel je via de Dreame-app, die samen met het basisstation zorgt dat bijna alle schoonmaakklussen voor de vloer uit handen worden genomen. Uiteraard is het ook een goede stofzuiger. Het zuigsysteem heet ‘Vormax’ en levert een zuigkracht van 7.000 Pascal. Met ultrageluid is de stofzuiger in staat om tapijt te herkennen en weet dan automatisch dat er niet gedweild hoeft te worden. Dreame heeft nog een ander veelvoorkomend probleem van robotstofzuigers opgelost: het is normaal gesproken een heel gepluk om haren van dieren en mensen te verwijderen uit de borstels. De gummiborstel die in de Dreame aanwezig is, is gemakkelijk eruit te halen en schoon te maken.

Uiterlijk en design Dreame L20 Ultra

We waren al gewend aan het forse design van zijn voorganger. De Dreame L20 Ultra doet daar nog een schepje bovenop en je wilt dan ook zeker zorgen dat je thuis bent als de bezorger langs komt. Je kunt je buren niet opzadelen met de grote, zware doos waarin alles wordt geleverd. Wie slim is opent de buitenverpakking en haalt er dan drie kleinere dozen uit, die gemakkelijker te dragen zijn. Deze drie dozen bevatten het basisstation, de stofzuiger en een accessoirepakket, met onder andere een extra stofzak, schoonmaakmiddel, handleiding en meer.



De eerder geteste Dreame L10S Ultra naast de Dreame L20 Ultra: fors groter!

Als je naar de specs kijkt, begrijp je waarom het basisstation zo groot en zwaar is: er zit een watertank van 4,5 liter in (bij het vorige model was dat nog 2,5 liter) en de stofzak is 3,2 liter groot. Dit heeft als nadeel dat het nogal wat ruimte in beslag neemt, maar er staat tegenover dat je er minder omkijken naar hebt. Wij slaagden erin om het basisstation achter een plantentafeltje te verstoppen, maar het moet niet veel groter worden!



Het lukt nu nog redelijk om de Dreame L20 Ultra in de woonkamer te verstoppen achter een paar planten, maar we hopen dat het volgende product niet veel groter wordt.

Ook nu doet deze Dreame weer denken aan andere robotstofzuigers uit China. Zo lijkt ‘ie wel wat op de Ecovacs DEEBOT T20 OMNI die ruim 1300 euro kost en ook de dweilen kan optillen bij contact met een tapijt. De technische specs zijn net iets anders: de Ecovacs heeft een zuigkracht van ‘maar’ 6.000 Pascal, heeft een kleinere watertank van 4 liter en een kleinere stofzak van 3 liter. Ook andere details zijn net iets anders, maar in grote lijnen lijkt het erg op elkaar. Dat komt omdat de fabrikanten en hun productielijnen soms op nogaal raadselachtige wijze door elkaar lopen.

Net als bij de andere robotstofzuigers van Chinese merken doe je schoon water in de helder gekleurde tank en komt het vuile water in een donkergrijs gekleurde tank, die je om de zoveel weken moet leeggooien. Na een paar maanden vervang je de stofzak en hang je er een nieuwe cassette met schoonmaakmiddel in, maar verder heb je er eigenlijk geen onderhoud aan. Bij de L20 Ultra is er nog een extra mogelijkheid: aansluiten op een watertoevoer en -afvoer, zodat het vullen en wegspoelen van het water helemaal vanzelf gaat. Wij hebben hier niet voor gekozen, simpelweg omdat er geen wateraansluiting zit op de plek waar we de stofzuiger willen neerzetten. Maar bij plaatsing in een badkamer of keuken is het misschien wel mogelijk.



De Dreame-app toont de kaart van de verdieping, inclusief de aangetroffen obstakels.

Aansluiten en in gebruik nemen met Dreame-app

Omdat robotstofzuigers nog niet geschikt zijn voor HomeKit (en ook niet voor Matter), zul je de app van de fabrikant moeten gebruiken om de stofzuiger te koppelen en in te stellen. Uiteraard kun je ook de knoppen op de robotstofzuiger zelf gebruiken om te starten en te stoppen. Dreame laat je kiezen uit de Dreame-app of de Xiaomi Home-app. Wij kozen vorige keer voor Xiaomi, maar hebben deze keer de Dreame-app gebruikt om te kijken of het verschil zou maken.

Het koppelen is supersimpel: je scant de code die in de klep aanwezig is en beantwoordt een aantal vragen, bijvoorbeeld of je huisdieren hebt. Is dat het geval, dan zal de stofzuiger iets voorzichtiger zijn, om te voorkomen dat hij poep door je hele kamer uitsmeert. Dit levert wel een iets minder goede reiniging op. In ons geval is er geen huisdier en kunnen we profiteren van de maximale zuig- en dweilkracht. Je kunt ook aangeven dat de dweil opnieuw moet worden gewassen als blijkt dat deze na de eerste keer reinigen niet goed schoon is. Heb je eenmaal alles ingesteld en is er een kaart van je woonkamer gemaakt, dan kun je eventueel een tapijt intekenen, of andere aanpassingen doen.



De strepen tonen het pad dat de Dreame aflegt, daarnaast zie je het roze gedeelte waarvan de stofzuiger vindt dat het extra vies is.

Dreame L20 Ultra in gebruik

Na het instellen van de robotstofzuiger kan het schoonmaken beginnen. De LiDAR-sensor zorgt dat er ook in het donker goede oriëntatie mogelijk is. Deze L20 Ultra heeft zelfs twee koplampen, die in actie komen als er een obstakel wordt gedetecteerd. De camera kan dan beter kijken wat er aan de hand is en via de app kun je beoordelen wat er aan de hand is.

Bij obstakels schijnt de stofzuiger met de koplampen.

Wat me opviel is dat de robotstofzuiger wel wat willekeurig gaat ronddraaien op het moment dat er een onverwacht object aanwezig is, alsof hij in de war raakt en zich weer even moet oriënteren. De koplampen komen overigens ook van pas als je een ritje op vloerniveau door je eigen huis wil maken, bijvoorbeeld om te checken of er ergens lekkage is en of het voederbakje van de kat al leeg is. Je kunt ook bij gevonden obstakels achteraf kijken wat er aan de hand is, zodat je weet of je iets als no-go-zone moet markeren.



Deze twee grote obstakels heeft de Dreame aangetroffen en heeft er een foto van gemaakt. Op de kaart kun je zien waar ze zich bevinden.

Terwijl het vorige Dreame nog wel eens vast liep op het metalen buizenframe van onze eetkamerstoelen, is dit nieuwe model beter in staat om ze te herkennen. Maar bij kabels loopt ook deze Dreame hopeloos vast. Terwijl ik toekeek hoe hij zich steeds verder in de nesten werkte, vroeg ik me af waarom de stofzuiger niet gewoon z’n dweilen zover mogelijk intrekt en hoop op de wieltjes wegrijdt.



Dreame L20 Ultra verstrikt in kabels.

Komt de Dreame een tapijt of deurmat tegen, dan stopt hij automatisch met dweilen. Dat was bij het vorige model ook al zo, maar er is toch een verschil: je kunt aangeven dat hij het tapijt moet vermijden, zonder dat je zelf een tapijt hoeft in te tekenen. Als je wilt kun je alsnog een tapijt intekenen, maar het hoeft niet. Ook alle andere nieuwe functies zijn optioneel. Je kunt bijvoorbeeld zorgen dat de (magnetische) dweilen worden losgehaald van de stofzuiger, maar je kunt ze ook laten zitten. Het leuke bij dit nieuwe L20 Ultra-model is dat hij de ‘dweilvoetjes’ wat verder kan uitstrekken, zodat hij dichter langs de rand kan komen en beter in hoeken kan dweilen.



Dreame L20 Ultra met een iets uitgestrekte dweilvoet, vlakbij het trapgat waar zijn voorganger omlaag stortte.

Net als bij het voorgaande model hoef je de dweilen nooit schoon te maken; dat doet hij allemaal vanzelf. Schoonmaken doet hij ook als de beste en de rubberen borstel is gemakkelijk schoon te maken, ook als er veel haren in zitten. Over de gebruiksduur zijn we ook tevreden: een verdieping van ca. 60 vierkante meter doet hij in drie etappes en op een geluidsniveau waarbij je nog prima kunt praten. Wel blijven de al eerder genoemde bezwaren: schoonmaken op twee verdiepingen werkt alleen met een workaround en omdat het een Chinees product is, wil je de privacyverklaringen iets aandachtiger doorlezen dan bij een stofzuiger uit Europa.

Score 8.7 Dreame L20 Ultra robotstofzuiger €1199 Voordelen + Veel meer intelligentie ingebouwd dan voorganger

Regelt bijna alles zelf, zonder dat je vieze handen krijgt

Kan automatisch dweilen optrekken en uitstrekken tot de randen

Extreem veel instellingen via de app

Via de camera kun je rondkijken in je eigen huis

Reinigt en droogt de dweilen automatisch

Mooi en neutraal uiterlijk Nadelen - Basisstation is echt heel groot en zwaar (13 kilo)

Geen reserveonderdelen meegeleverd

Innovaties zijn niet bij te houden, als je dit koopt is er al bijna weer een nieuwe.

Chinese privacybezwaren

Conclusie Dreame L20 Ultra review

We waren al redelijk tevreden over de Dreame L10S Ultra, maar de L20 Ultra voegt daar nog meer handige functies aan toe door meer werk uit handen te nemen en meer intelligentie toe te passen. Dat is meteen ook het gevaar bij deze apparaten: de fabrikanten innoveren zo snel dat er over een halfjaar alweer een stofzuiger uit is met nóg slimmere functies. Wat ons betreft heeft de Dreame L20 Ultra een pakket functies waar we wel een tijdje mee vooruit kunnen. De water- en stoftanks kunnen nog groter, maar dat betekent ook dat het apparaat forser wordt. Heb je minder ruimte in huis dan is het vorige model L10S Ultra ook al een aanrader, maar als je tweehonderd euro meer te besteden hebt (en de ruimte ervoor hebt) krijg je met de L20 Ultra net iets meer. Stofzuigen en dweilen is in ieder geval een klus geworden waar we echt niet onze handen meer aan vuil maken. Eénmaal in de maand even eraan checken of alles nog OK is, is voldoende.

Dreame kopen

Deze stofzuiger is verkrijgbaar bij een beperkt aantal winkels. Terwijl je de eerder besproken Dreame L10S Ultra al wel bij Bol.com kunt vinden, is dat bij dit nieuwe model nog niet het geval. Je kunt in ieder geval terecht bij:

Bekijk ook ons overzicht van andere robotstofzuigers en lees onze eerdere review van de Dreame L10S Ultra.