In deze review lees je onze ervaringen met de gloednieuwe Aqara Camera E1, met ondersteuning voor HomeKit en Secure Video. We bespreken de mogelijkheden, privacy, beeldkwaliteit en meer in deze uitgebreide review.

Het aanbod van HomeKit-camera’s is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Waar je in de begindagen van HomeKit nog goed moest zoeken naar een geschikt model (en de mogelijkheden dan nogal beperkt waren), is er nu meer keuze dan ooit. Aqara had al een aantal camera’s in het assortiment met ondersteuning voor HomeKit, maar er is er dus nu nog eentje bij gekomen: de Aqara Camera E1. Dit is een voordelige camera voor binnenshuis, waarbij je het beeld ook op afstand kan draaien en kantelen. In deze review van de Aqara Camera E1 lees je ons eindoordeel.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De camera is getest in november 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De camera is door de fabrikant ter beschikking gesteld.

Aqara Camera E1 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Aqara Camera E1 in het kort:

Voordelige camera met ondersteuning voor HomeKit Secure Video

2K resolutie, nachtmodus, wide-angle f/2.0 lens

Pan/tilt: draaien en kantelen op afstand

Ingebouwde speaker en microfoon

Personen- en geluiddetectie, werkt lokaal

Werkt met Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Koppelen via Aqara’s MagicPair

Opslaan van beelden kan via Aqara-servers, maar ook via iCloud (dankzij HomeKit Secure Video) of een sd-kaart (tot 512GB)

Geschikt voor gebruik binnenshuis

Diverse privacyfuncties, zoals blokkeren van zones en het stoppen van audio-opnames

Beschikbaar vanaf €59,99

Aqara Camera E1 installeren

Koppelen via Aqara-app

Verbinding via Wi-Fi 6

Rechtop te plaatsen of op z’n kop te bevestigen

Meegeleverd: usb-c-naar-usb-a-kabel (zonder stroomadapter) en bevestigingsmaterialen

Het installeren van de Aqara Camera E1 is een fluitje van een cent, al ligt dat wel aan jouw persoonlijke situatie. Je kan de camera zowel aan het plafond bevestigen dankzij het meegeleverde hulpstukje als hem op een tafel of kast plaatsen. Wij hebben voor die laatste optie gekozen, omdat dit de meeste flexibiliteit geeft. Alhoewel: de meegeleverde usb-c-naar-usb-a-kabel is erg kort, waardoor het kiezen van de juiste plek in de buurt van een stopcontact nog wel een uitdaging kan zijn. Waar je ook rekening mee moet houden, is dat de camera niet geleverd wordt met een stroomadapter. Mocht je nog een simpel usb-a-stekkerblokje hebben liggen die je ooit bij een iPhone kreeg, dan kan je die gewoon gebruiken. De meegeleverde kabel vervangen door een langer exemplaar, kan natuurlijk ook. De korte kabel en het ontbreken van een stekkerblokje, zorgt ervoor dat de prijs van de camera laag ligt. Maar in sommige gevallen kan het nog wel voor een paar kleine uitdagingen zorgen.

Eenmaal aangesloten verliep het instellen en koppelen erg gemakkelijk. De Aqara Camera E1 maakt via wifi verbinding. Aqara heeft wel camera’s uitgebracht waar tegelijkertijd ook een Zigbee-hub in zit, maar dat is bij deze E1 Camera niet het geval. De eerste koppeling verloopt via Bluetooth, maar werkt ook via een handige functie waardoor je alleen maar de QR-code op je iPhone hoeft te laten scannen door de camera zelf. In het gehele instelproces kun je de camera ook toevoegen aan HomeKit. Alexa en Google Home worden ook ondersteund. In een mum van tijd is je camera verbonden en gekoppeld en kun je aan de slag met het instellen.

Voor HomeKit Secure Video wordt je direct door de stappen begeleid. Je kan kiezen wat de camera doet als je thuis bent (bijvoorbeeld alleen activiteit detecteren) en wat de camera doet als je van huis bent (bijvoorbeeld streamen en opnemen).

Aqara Camera E1 in gebruik

Draai- en kantelbaar via Aqara-app

Kijkhoek van 101 graden

2K-resolutie (1296p) via Aqara-app, 1080p Full-HD via Woning-app

Infrarood nachtzicht

Personen- en geluiddetectie

Net als iedere HomeKit-camera kun je de beelden bekijken via zowel de Woning-app als de app van de fabrikant (in dit geval de Aqara-app). Het voordeel van de Woning-app is dat je het samen met al je andere HomeKit-accessoires kan bekijken en ook de bewegingsdetectie kan meenemen in je automatiseringen. Zo kun je bijvoorbeeld je lampen aan laten springen als de camera een beweging detecteert. Dankzij HomeKit Secure Video worden beelden van beweging veilig opgeslagen in je iCloud-account en zijn er geavanceerde functies als de gezichtsherkenning en activiteitszones beschikbaar. De gezichtsherkenning werkt dankzij de hulp van je iCloud-fotobibliotheek (en die van je huisgenoten), dus je hoeft niet handmatig personen te identificeren.

Ondersteuning voor de Woning-app en HomeKit Secure Video vinden wij als Apple-gebruikers een must voor een dergelijke camera. Maar helaas is het vanwege HomeKit-beperkingen nog niet mogelijk om alles via de Woning-app te doen. Voor dergelijke camera’s zoals de Aqara Camera E1 is het bijvoorbeeld goed om te weten dat het nog steeds niet mogelijk is om de camera te draaien en kantelen via de Woning-app. Je hebt daardoor altijd de Aqara-app nodig om rond te kijken en de camera te bedienen vanaf de iPhone.

De Aqara-app biedt heel veel mogelijkheden, ook wat betreft camera-instellingen. Behalve het handmatig bedienen, kun je ook de personendetectie inschakelen. Hierdoor volgt de camera automatisch een persoon zodra deze in beeld komt. Je kunt er zelfs voor kiezen dat de camera na enige tijd een van tevoren bepaalde positie weer aanneemt. Dat is bijvoorbeeld handig als je de camera standaard op een deur of raam gericht wil hebben, maar dat hij wel meebeweegt als er iemand in beeld komt.

Op dit moment ondersteunt de Aqara Camera E1 twee soorten detectie: personendetectie en bewegingsdetectie. Later komt er ook nog derde optie bij, namelijk geluidsdetectie. Dit zal via een software-update toegevoegd worden. In de huidige opties kun je dus kiezen voor detectie van personen en beweging. Het gaat bij personendetectie niet om gezichtsherkenning: de camera herkent alleen dat er een persoon is. Je kunt ervoor kiezen om een melding te krijgen als er een persoon gedetecteerd is en aangeven dat er een opname gemaakt moet worden. Ook kun je aangeven wanneer hij deze opnames moet maken. Het is fijn dat je voor deze functies ook geen abonnement nodig hebt en ook niet afhankelijk bent van servers. Voor de gezichtsherkenning kun je dus wel de Woning-app gebruiken.

In onze test viel op dat de camerabeelden erg scherp zijn en dat de camera ook snel reageert bij het draaien en kantelen. Andere vergelijkbare camera’s die we getest hebben (zoals die van eufy) reageren vaak wat langzamer waardoor het bedienen wat moeizamer gaat. Bij de Aqara Camera E1 is dat dus wat beter geregeld en dat is in het gebruik zeker een voordeel. Andere opties die je bij het camerabeeld hebt, zijn het starten van een opname en het maken van een screenshot. Dit kan dan opgeslagen worden op bijvoorbeeld een sd-kaart. Er is ook nog een tijdlijn met gebeurtenissen.

Privacy van Aqara Camera E1

Privacy mode

Personen- en geluiddetectie werkt lokaal

Slaapmodus die beeld uitschakelt

De Aqara Camera E1 heeft een aantal extra privacyfuncties. De camera heeft een slaapmodus, waarmee je het beeld kan uitschakelen. Dit is bijvoorbeeld handig als je thuis bent en niet wil dat de camera meekijkt. Je kan dit activeren op basis van tijd, maar dit is helaas niet eenvoudig te automatiseren via bijvoorbeeld HomeKit. Daarnaast heeft de Aqara Camera E1 een functie genaamd Privacy Masking Zone. Daarmee selecteer je welk gedeelte van het beeld afgeschermd moet worden. Dit voorkomt ook dat bepaalde events getriggerd worden, zoals een melding bij het herkennen van een persoon. Hou er wel rekening mee dat de gemaskeerde zones meedraaien zodra je de camera bedient. Je kunt dit dus het beste instellen zodra de camera in de voorkeurspositie staat.

Wat ons een gerust gevoel gaf, is dat de personendetectie lokaal werkt. Er worden geen beelden geanalyseerd en naar de servers gestuurd om jou een melding te geven dat er een persoon gezien is. Er zijn wel camera’s die dit via de server regelen. Camerafabrikant eufy kreeg hier bijvoorbeeld veel kritiek op, mede doordat ze daar niet duidelijk over waren.

Wel vinden we het jammer dat er geen mogelijheid is om de cameralens fysiek weg te laten draaien, bijvoorbeeld met een HomeKit-automatisering. Dit kan wel met bijvoorbeeld de VOCOlinc Opto Indoor Smart Camera. De lens draait dan fysiek naar beneden, waardoor hij helemaal niks kán zien. Dat geeft toch net wat meer rust, ook al vertrouwen we de camera’s die via HomeKit werken wel. De Aqara Camera E1 kan wel met de privacymodus naar een van tevoren bepaalde richting gedraaid worden, bijvoorbeeld naar een muur.

Wil je je nog graag verdiepen in het privacybeleid van Aqara, dan vind je deze hier.

Score 8.5 Aqara Camera E1 59,99 Voordelen + Voordelige prijs

Goede beeldkwaliteit

Eenvoudige installatie en stabiele werking

Bediening verloopt soepel

Handige privacy-opties Nadelen – Meegeleverde kabel aan korte kant (en adapter ontbreekt)

Geen mogelijkheid om cameralens in te klappen zodat de camera écht niks kan zien

Conclusie Aqara Camera E1 review

De Aqara Camera E1 is een prettige camera voor binnenshuis die werkt met HomeKit. De camera doet verder niets vernieuwends, maar het biedt wel nagenoeg alle mogelijkheden die je van een camera voor binnen wil hebben. De draai- en kantelbediening werkt supersnel en nauwkeurig, de beeldkwaliteit is goed en het instellen is een fluitje van een cent. De livestream is ook stabiel en valt eigenlijk nooit weg. De camera zelf is verder lekker klein en compact en de bouwkwaliteit is goed. Wel hebben we een paar kleine op- en aanmerkingen. Zo is de meegeleverde kabel wel erg kort en wordt er ook geen lichtnetadapter meegeleverd. Wat we ook jammer vinden, is dat de camera niet zichtbaar uitgeschakeld kan worden: ook al staat die in de slaapmodus, de lens is aan de buitenkant gezien nog altijd zichtbaar. Ondanks deze paar minpuntjes vinden we de camera een goede keuze als je nog een camera voor binnenshuis zoekt, al zijn er ook nog andere alternatieven die nagenoeg net zo goed zijn.

Aqara Camera E1 kopen

De Aqara Camera E1 is vanaf nu verkrijgbaar bij Amazon en binnenkort ook bij andere Aqara-verkooppunten zoals Tink en Bol.com, voor een prijs van €59,99.