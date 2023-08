Handig! Aqara laat je nu scènes importeren in HomeKit

Aqara laat je HomeKit-scènes importeren

Het gebeurt maar zelden dat smart home-fabrikanten de mogelijkheid bieden om eigen scènes te importeren in Philips Hue biedt bijvoorbeeld niet die mogelijkheid, terwijl het bij Nanoleaf, Onvis en LiFX wel kan. Aan dat lijstje kunnen we nu een vierde partij toevoegen, namelijk Aqara. Dankzij een update van de Aqara Home-app is het nu mogelijk om je scenes te importeren in de Woning-app van Apple. De meeste mensen zullen het echter gebruiken voor bestaande scenes van producten zoals lampen en camera’s. Een toepassing waarbij dit handig is, is wanneer je meerdere kleuren hebt ingesteld voor je lichtslang. Dit wordt niet altijd overgenomen in HomeKit, waardoor je voorheen maar één tint kon in- of uitschakelen.



Een apparaat waarbij het importeren naar HomeKit interessant kan zijn is de Aqara Pet Feeder C1 zie ons eerdere artikel ). Die is niet geschikt voor HomeKit, maar je kunt er wel triggers mee instellen, die je kunt activeren met een slimme knop. Voorheen moest dit een knop van Aqara zijn en verliep alles via de Aqara Home-app, maar nu kun je het ook regelen met een slimme knop van een willekeurig merk.

Om te gebruiken moeten je hubs zijn bijgewerkt naar firmware 4.0.4. Het werkt op alle recente hubs, met uitzondering van de vroege modellen M1 en G2H. Op de Aqara Camera Hub G3 werkt het wél. Deze camera heeft handige functies die alleen in Aqara Home te vinden zijn, zoals het maken van een videoclip, het afspelen van een zelfgekozen geluidje of het wegdraaien van de camera zodat je meer privacy hebt. Ook het meedraaien van de camera als je door de kamer loopt of het detecteren van beweging kun je met Aqara Home regelen. Heb je hier automatiseringen voor opgesteld, dan haal je ze binnen in HomeKit.

Dit werkt als volgt:

Zoek in de Aqara Home-app de automatisering op. Tik rechtsboven op de drie puntjes. Kies Add to Apple Home.

Minpuntje is dat je wel de naam van de scene in HomeKit kunt zien, maar niet altijd welke apparaten hierbij betrokken zijn. Je zult dus goed thuis moeten zijn in de scenes die je zelf hebt gemaakt. Er zijn ook pluspunten. Voor het inschakelen van lampen is de responstijd korter dan bij gebruik met een knop of een Shortcut. Je kunt op die manier in één moeite meerdere lampen inschakelen of uitschakelen.

Aqara heeft een enorm assortiment aan accessoires, dus er valt altijd wel iets te verzinnen wat je zou willen automatiseren.