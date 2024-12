tvOS 18.2 en HomePod-update 18-2 staan voor je klaar: Snoopy en meer op de Apple TV

Apple heeft tvOS 18.2 uitgebracht, een nieuwe update mét nieuwe functies op de Apple TV. We nemen met je door wat er allemaal nieuw is in tvOS 18.2. Ook heeft Apple HomePod software-update 18.2 uitgebracht.

Het gebeurt niet vaak dat een tussentijdse update voor de Apple TV nog nieuwe functies toevoegt, maar met tvOS 18.2 is dat toch wel het geval. Het zijn functies die eerder al aangekondigd waren voor tvOS 18, maar om wat voor reden dan ook pas nu beschikbaar komen. Het gaat om een nieuwe Apple TV-screensaver, maar ook een nieuwe weergavefunctie voor iedereen die een scherm met bijzondere verhoudingen gebruikt. HomePod-gebruikers kunnen tegelijkertijd updaten naar versie 18.2.

tvOS 18.2 beschikbaar: dit zijn de nieuwe functies

tvOS 18.2 is de afgelopen weken al als beta beschikbaar geweest, waardoor we meteen al een goed beeld hebben van wat er nieuw is.

Snoopy-screensaver

De meest opvallende toevoeging is de nieuwe Snoopy-screensaver. In tvOS 18 kregen screensavers op de Apple TV al een flinke update, met nieuwe soorten screensavers en nieuwe manieren om ertussen te wisselen. De meest opmerkelijke aankondiging was de komst van de Snoopy-screensaver. Deze is vergelijkbaar met de Snoopy-wijzerplaat op de Apple Watch. Je ziet een korte animatie van Snoopy en Woodstock, met een kleurrijke achtergrond en in dezelfde tekenstijl waar de striphond bekend om staat. Er zijn tientallen verschillende Snoopy-screensavers, dus je ziet telkens weer wat nieuws.

Ondersteuning voor 21:9-beeldverhouding

De tweede nieuwe toevoeging is de ondersteuning voor 21:9-beeldverhoudingen op de Apple TV. Deze verhouding wordt veel gebruikt bij projectoren. Het zorgt ervoor dat het volledige scherm benut wordt als je bijvoorbeeld films en series aan het kijken bent, zonder dat je boven en onder zwarte balken hebt. Hou er wel rekening mee dat de interface van de Apple TV zelf niet groter gemaakt wordt: het geldt alleen voor de content waar je naar kijkt.

Bekijk ook Apple TV ondersteunt 21:9-beeldverhouding vanaf tvOS 18.2: zo werkt het Gebruik je de Apple TV met een projector, dan wil je daar wel de juiste beeldverhouding voor instellen. In deze tip lees je hoe je de beeldverhouding aanpast, zodat deze passend is voor je aangesloten scherm.

tvOS 18.2 downloaden

Je downloadt tvOS 18.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.

Tegelijkertijd is er dus ook HomePod software-update 18.2. Hier vinden we een nieuwe functie: de Verbeter dialogen-functie is verbeterd op de tweede generatie HomePod in combinatie met een Apple TV 4K. Ook zijn de prestaties verbeterd. We raden aan om de updates te installeren, om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk blijft samenwerken met de nieuwste versies van iOS, tvOS en meer. Dit zijn de releasenotes:

Releasenotes softwareversie 18.2 Softwareversie 18.2 bevat oplossingen voor problemen en stabiliteitsverbeteringen.

Wanneer een HomePod (2e generatie) is gekoppeld met een Apple TV 4K, heb je met ‘Verbeter dialogen’ de optie om spraak duidelijker te horen bij achtergrondgeluiden, dankzij audioverwerking in real time en machinelearning.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.