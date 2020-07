tvOS 14 is een relatief kleine update in vergelijking met alle andere software-versies, maar heeft toch een aantal handige verbeteringen. We zetten ze voor je op een rijtje.

tvOS 14 functies

Vorig jaar introduceerde Apple de grootste vernieuwingen bij tvOS sinds de introductie in 2015. Er kwam een volledig nieuw design en eindelijk ondersteuning voor meerdere gebruikers. Dit jaar bouwt Apple dit verder uit. Er komen diverse functies in tvOS 14 die het gebruik van je Apple TV beter maken, ook in combinatie met meerdere gebruikers.



#1 Nieuwe HomeKit-bediening

We hadden dit jaar onze hoop gevestigd op een eigen Woning-app op de Apple TV, maar helaas moeten we daar nog wel even op wachten. Wel heeft Apple nieuwe manieren toegevoegd om HomeKit-scènes te activeren. In het Bedieningspaneel op de Apple TV vind je in tvOS 14 onderaan een knop voor HomeKit. Vervolgens zie je al je favoriete scènes, die je met een druk op de Siri Remote kan activeren. Helaas vind je hier nog niet een overzicht van al je accessoires. Heb je een HomeKit-camera, dan vind je hier wel nog een livestream van de beelden.

Je kan ook met Siri de beelden van je camera opvragen. Staat er iemand voor de deur en heb je een HomeKit-deurbel, dan zie je op je Apple TV een melding als hij of zij op de bel drukt. Met een druk op de Siri Remote maak je de livestream schermvullend. We vinden het jammer dat je nog geen apparaten kan bedienen, maar wie weet dat dat volgend jaar komt.

#2 Picture-in-picture

Picture-in-picture op de Apple TV maakte vorig jaar zijn debuut, maar alleen nog in de TV-app. Blijkbaar heeft Apple de ervaringen die ze hiermee opgedaan hebben gebruikt om het verder uit te rollen. Dat betekent dat picture-in-picture in tvOS 14 overal in het besturingssysteem werkt en dus niet alleen in de TV-app. Apps kunnen hier ook gebruik van maken. Hierdoor kan je dus een video kijken terwijl je bijvoorbeeld een workout aan het doen bent met een yoga-app. Je kan ook een video via AirPlay met Picture-in-picture afspelen.

Momenteel werkt picture-in-picture in de beta alleen op de Apple TV 4K en niet (meer) op de Apple TV HD. Of dit nog verandert, is niet helemaal duidelijk. Wij vermoeden dat dit een bewuste wijziging is.

#3 Verbeterde AirPlay met 4K

Apple heeft in tvOS 14 AirPlay verbeterd. Dat wil zeggen dat je vanaf nu in ieder geval vanuit de Foto’s-app voor de iPhone en iPad filmes in 4K kan doorsturen naar de Apple TV 4K. Je hebt er dus wel de vijfde generatie Apple TV voor nodig én een filmpje die in 4K geschoten is. Of ook andere apps straks AirPlay in 4K ondersteunen, is nog niet bekend.

#4 YouTube in 4K

Nog een handige 4K-verbetering: eindelijk kan je in YouTube straks geschikte video’s in 4K kijken. De Apple TV 4K is al jarenlang in staat om video’s in deze hoogste resolutie te tonen, waaronder bij Netflix en Apple TV+. Maar YouTube ontbrak daarbij al die tijd, omdat Google een codering gebruikt die door de Apple TV niet ondersteund wordt. In tvOS 14 is daar veranderen in gekomen. Hoe Apple en Google dit precies opgelost hebben is nog niet duidelijk, want er is vermoedelijk nog een update van de YouTube-app voor nodig.

#5 Meerdere gebruikers bij games

Vanaf tvOS 14 maken ook games gebruik van de ondersteuning voor meerdere gebruikers. Dat betekent dat iedere gebruiker op de Apple TV zijn of haar eigen voortgang in games heeft. Je hoeft daardoor dus niet meer bang te zijn dat je partner verder gaat in jouw spelletje. Naast de voortgang van je games, zijn ook leaderboards en vriendenlijsten aan de gebruikers gekoppeld. Zodra je van gebruiker wisselt, zie je rechtsboven een welkomstmelding.

#6 Ondersteuning voor nieuwe controllers

Je kan eenvoudig een gamecontroller aan je Apple TV en andere Apple-apparaten koppelen. Sinds vorig jaar kan dat ook een Xbox- en PlayStation DualShock 4-controller zijn. Dit jaar breidt Apple dit uit, want je kan ook de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 en de Xbox Adaptive Controllers gebruiken. Dit geeft ontwikkelaars en gebruikers meer flexibiliteit in het spelen van games.

Apple heeft nog meer voor gamers aangepast in iOS 14 en tvOS 14 en in onze eerdere round-up lees je daar meer over.

#7 Screensavers kiezen

Heb je thuis een Apple TV staan, dan ben je waarschijnlijk ook wel een fan van de Apple TV-screensavers. Deze prachtige beelden van wereldsteden, de ruimte en sinds vorig jaar ook de onderwaterwereld, worden afgespeeld als je de Siri Remote een tijdje laat rusten en geen apps gebruikt. Een wens van gebruikers is al een tijdje om zelf je screensavers te kiezen. Hoewel dat in tvOS 14 nog niet echt kan, kun je straks wel selecteren op thema. Ben je fan van de onderwaterwereld, dan kan je er voor kiezen om alleen deze wallpapers te tonen. Je vindt de optie bij Instellingen > Algemeen > Schermbeveiliging > Thema’s.

#8 AirPods audio delen

In tvOS 14 kan je twee setjes AirPods aan één Apple TV verbinden. Hierdoor kan je dus samen luisteren naar dezelfde audio, zonder anderen in huis te hoeven storen. Dit werkt sinds vorig jaar ook al op de iPhone en iPad, maar nu dus ook op de Apple TV. Dit werkt ook bij de nieuwste Beats-oordopjes en -koptelefoons.

#9 Nieuwe volumemelding

Als je audio vanaf de Apple TV afspeelt op een externe AirPlay-speaker of bijvoorbeeld een setje AirPods, zie je in tvOS 14 een andere volumemelding. Deze is één op één gekopieerd van de iPhone, met een verticaal balkje aan de rechterkant van het scherm. Deze volumemelding verschijnt alleen in beeld als je de audio op een extern apparaat afspeelt en het volume aanpast met de Siri Remote.

tvOS 14 verschijnt dit najaar voor de Apple TV 4K en Apple TV HD. Zoals je wellicht gelezen hebt, werken niet alle functies op de Apple TV HD. Zo ontbreekt Picture-in-picture en uiteraard de 4K-functies. De beta van tvOS 14 is nu beschikbaar en in juli verwachten we de publieke beta.