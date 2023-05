tvOS 17 vooruitblik

Met de belangrijkste besturingssystemen zoals iOS, watchOS en macOS heeft Apple al haar handen vol. Maar dan zijn er ook nog kleinere versies, zoals de software-updates voor de AirPods, HomePods en de Apple TV. Laatstgenoemde, tvOS, is inmiddels het onderschoven kindje van Apple’s OS-familie geworden. Sterker nog: vorig jaar noemde Apple het besturingssysteem niet één keer bij naam bij de presentatie van de WWDC. Dat geeft wel aan hoe belangrijk tvOS voor Apple inmiddels geworden is. Gaat daar dit jaar eindelijk verandering in komen? De voortekenen zijn niet bepaald goed, maar toch hopen wij dat Apple op z’n minst wat nuttige verbeteringen voor tvOS 17 in petto heeft. In deze vooruitblik lees je wat de verwachtingen voor tvOS 17 zijn en welke functies wij hopen te zien.

#1 tvOS 17 wordt geen hele grote update

Helaas: het lijkt erop dat tvOS 17 geen update wordt waarin alles ineens anders wordt. We verwachten dat de nieuwste versie van het besturingssysteem er niet heel veel anders uit gaat zien qua design, maar dat er slechts wat nieuwe functies aan toegevoegd worden. Dat komt mede doordat er nog helemaal niks gelekt is en ook omdat de focus bij Apple vooral bij iOS ligt. Ook Mark Gurman van Bloomberg zegt dat er in de nieuwe tvOS-versie geen enorm grote veranderingen verwacht worden. Voor wie dus echt niet uit de voeten kan met de huidige versie van tvOS en bijvoorbeeld liever het Google TV-platform wil, is er dus slecht nieuws.

#2 Onze wens: widgets voor een dynamischer beginscherm

Dat er geen grootse verandering aan zit te komen, sluit natuurlijk niet uit dat wij alsnog onze wensen hebben voor tvOS. Binnen de huidige indeling is er nog voldoende mogelijk om te innoveren en het gebruik toch enigszins te veranderen, zonder dat het meteen vreemd aan voelt of helemaal anders werkt. Een voorbeeld daarvan zijn widgets. Het beginscherm van de Apple TV bestaat uit grote appicoontjes, waarbij alleen van bovenste regel apps wat content uitgelicht wordt. Het is gebleken dat hier veel te weinig mee gedaan wordt. Zowel ontwikkelaars als Apple zelf doen niet of nauwelijks iets met die Top Shelf. Google laat met de YouTube-app een groot YouTube-logo zien, evenals de huidige versie van de Videoland-app. Bij Apple’s eigen Muziek-app wordt al sinds 2019 hetzelfde optreden van Billie Eilish gepromoot. Kom op Apple, dit kan anno 2023 echt niet meer. Dus weg met die zogenaamde Top Shelf en biedt deze ruimte aan als een plek om widgets in te delen. Dan kan elke app alsnog zijn of haar eigen widget maken met bijvoorbeeld je kijklijst of handige suggesties. En dit geeft ook meer apps op de Apple TV bestaansrecht.



Dit scherm zijn we nu wel zat, Apple! Doe er iets nuttigers mee.

#3 Onze wens: Woning-app moet nu de overstap maken

HomeKit is al voor een deel aanwezig op de Apple TV. Je kan de beelden van je HomeKit-camera bekijken via het Apple TV-bedieningspaneel en je krijgt een melding op je Apple TV als er iemand aanbelt bij je HomeKit-deurbel. En via het Bedieningspaneel kun je ook enkele van je favoriete scènes met een druk op de knop activeren. Liever een individueel accessoire of een andere scène bedienen, dan kan dat ook met Siri op de Apple TV. Maar het zit nu nog allemaal een beetje her en der verspreid in het besturingssysteem. Een overkoepelende Woning-app op de Apple TV waarin alles samen komt, lijkt ons dan ook geen overbodige luxe. Hoewel het geen app is waar je even uren naar gaat zitten kijken, zouden we het toch handig vinden (zeker in combinatie met widgets) om een Woning-app op de Apple TV te hebben.

#4 Onze wens: Weer-app naar de Apple TV

Je kunt via Siri op de Apple TV het weerbericht opvragen. Voorheen kon je daarbij het scherm van Siri uitklappen voor een mooie schermvullende weergave met het weerbericht, alsof je een volledige Weer-app op je Apple TV had. Maar helaas: met ingang van tvOS 16.1 met het nieuwe design voor Siri, is dit helemaal verdwenen. In plaats daarvan zie je alleen maar de verwachte temperatuur en een zonnetje of wolkje, met een percentage voor de kans op neerslag. Geen mooie grafieken, geen mooie achtergrond die zich aanpast aan het huidige weerbeeld. En dat vinden we eigenlijk zo zonde, zeker omdat Apple’s eigen Weer-app de laatste jaren meer de focus legt op grafieken en radarbeelden. Op het grotere scherm van je televisie zou dat er alleen maar beter uit zien. En met een handige widget zou je meteen vanaf het beginscherm het weerbericht in het kort kunnen zien.

#5 Onze wens: verbeterde support meerdere gebruikers

De afgelopen jaren verbeterde Apple al het gebruik van meerdere accounts voor één Apple TV. Iedereen heeft zijn eigen muziekbibliotheek en kijklijst voor de TV-app en ook de progressie van games wordt onthouden. Er is zelfs stemherkenning voor Siri op de Apple TV toegevoegd, zodat je via je stem van gebruiker kan wisselen. Dit laatste werkt helaas niet in het Nederlands. Waarom dat zo is, is voor ons een raadsel. Immmers, de HomePod kan al langer Nederlandse stemmen van gebruikers herkennen en op de Apple TV werkt dit op dezelfde manier. We hopen dus dat Apple deze functie gaat uitbreiden naar meer landen.

Maar tegelijkertijd zouden we ook graag meer functies voor het gebruik van meerdere gebruikers willen zien. Zo is er nog steeds maar één account geschikt voor de fotobibliotheek van de Foto’s-app. Hoewel de gedeelde fotobibliotheek van iOS 16 dit probleem al gedeeltelijk opgelost heeft, kan een gebruiker nog steeds niet door zijn eigen persoonlijke foto’s bladeren via de Apple TV. Ook wordt er maar één set AirPods automatisch herkend (namelijk die van de hoofdgebruiker). Wil je andere AirPods gebruiken, zelfs die van een ander geregistreerd account, dan moet je die eerst eenmalig koppelen. Dit moet gewoon allemaal automatisch gaan, net zoals van de hoofdgebruiker.

#6 Onze wens: doe meer met AirDrop op de Apple TV

Wist je dat de Apple TV ook AirDrop heeft? Maar de mogelijkheden zijn helaas flink beperkt. Je komt niet verder dan het maken van een analysebestand bij problemen of het maken van een schermopname met een game (en alleen als je een gamecontroller gebruikt). Waarom kan ik niet met een knoppencombinatie een screenshot van de Apple TV maken en die meteen AirDroppen? Of een foto via AirDrop ontvangen, zodat hij vanuit daar meteen in de iCloud-fotobibliotheek gezet wordt. Het is vreemd dat de Apple TV wel AirDrop heeft, maar dat er zo weinig mee gedaan wordt.

#7 Betere samenwerking tussen Apple TV en andere apparaten

Het is geen geheim dat we bij tvOS 17 waarschijnlijk iets op dit vlak gaan zien. De afgelopen jaren zien we dat Apple ieder jaar wel functies toevoegt, waardoor bijvoorbeeld de iPhone en Apple TV of Apple TV en HomePods beter met elkaar samenwerken. De kans is dus erg groot dat we dat dit jaar ook weer gaan zien, al is de precieze invulling daarvan nog een raadsel. Kunnen we straks meer dan twee HomePods aan een Apple TV koppelen? Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van twee grote HomePods en twee HomePod mini’s voor extra surroundeffect. Dat is iets wat we graag zouden zien, als een direct Apple-alternatief voor de Sonos-speakers. Iets anders dat we hopen te zien, is ondersteuning voor Handoff. Het zou handig zijn als je je muziek kon afspelen op de iPhone en dat eenvoudig over zou kunnen zetten naar een Apple TV als je thuis komt, zodat je precies verder kan luisteren bij waar je gebleven bent. Ditzelfde geldt ook voor films en series, zodat je in een tik alles over kan zetten naar de Apple TV.

#8 Geschikte toestellen: valt de Apple TV HD dit jaar af?

Elke tvOS-update is beschikbaar gekomen voor alle modellen uit 2015 en nieuwer, dus zelfs het eerste model waar tvOS op draaide. Dat is ook niet zo gek als je je bedenkt dat de updates telkens beperkt waren. Natuurlijk waren er wel functies die alleen voor de geavanceerdere Apple TV 4K-versie verschenen, maar de update kon in ieder geval op alle modellen geïnstalleerd worden. Maar sinds najaar 2022 is Apple gestopt met de verkoop van de oudere Apple TV HD. Het zou ons dan ook niets verbazen als dit model uit 2015 dit jaar af gaat vallen, waardoor je dus een Apple TV 4K uit 2017 of nieuwer zou moeten hebben. Maar dan moet er wel reden zijn om de Apple TV HD af te laten vallen, bijvoorbeeld een interactiever beginscherm.

