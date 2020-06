Heropening van de Apple Stores

De Apple Stores in de meeste Europese landen zijn nu weer open, al gelden er wel beperkende maatregelen. In de twee landen waar de coronabesmetting het hevigst was, Italië en Spanje, zijn vanaf vandaag alle Apple Stores weer open. In beide landen ging aanvankelijk een deel van de winkels weer open, daarna volgde de rest. In Turkije kun je vanaf vandaag weer naar de Apple Store en vanaf dinsdag 9 juni zijn alle Apple Stores in Frankrijk weer open. Daarmee blijven slechts twee landen binnen Europa over: Nederland en het Verenigd Koninkrijk.



De ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk zijn moeilijk te voorspellen, omdat dat land gaandeweg steeds strengere maatregelen invoert, terwijl veel andere landen langzamerhand weer open gaan.

Je kunt de kaart ook hier bekijken.

Wat Nederland betreft zien de vooruitzichten er gunstiger uit. Er is nog geen definitieve datum bekendgemaakt door Apple, maar het kan niet lang meer duren. In de Apple Stores vinden de afgelopen dagen regelmatig groepsbijeenkomsten van het personeel – met mondkapjes – plaats om iedereen in te lichten over de nieuwe werkwijze. Op de Nederlandse store-pagina’s zijn ook al icoontjes geplaatst om je te informeren over het nieuwe beleid.

In de heropende stores gelden nieuwe regels. Je moet verplicht een mondkapje dragen (wordt eventueel verstrekt) en je temperatuur wordt contactloos gemeten. Ook mag er maar een beperkt aantal bezoekers naar binnen.

Bijna alles Apple Stores weer open

Begin deze week zijn 142 van de 239 winkels buiten de Verenigde Staten weer geopend en eind van de week zullen er 174 geopende Apple Stores zijn. In Frankrijk gaan alle 20 Apple Stores op 9 juni weer open, ook die in Parijs. Een dag eerder komen er winkels in de Verenigd Arabische Emiraten, Spanje en Turkije bij.

We wachten nog op een datum voor Nederland (3), Verenigd Koninkrijk (38), Brazilië (2) en Mexico (2).

In de tussentijd kun je voor Apple Support online terecht of bij de Authorised Service Providers.