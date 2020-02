Speel je je geluid van de Apple TV liever af via een externe speaker? Op de Apple TV kies je zelf eenvoudig de geluidsbron. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld via het beginscherm.

Speakers selecteren op de Apple TV

Geluid van de Apple TV wordt standaard afgespeeld via de televisie waar deze op aangesloten is. Je kunt er echter ook voor kiezen om het geluid via externe speakers of een soundbar af te spelen, als ze aan de televisie gekoppeld zijn of AirPlay 2 ondersteunen. In deze tip leggen we uit hoe je de speakers selecteert. Ook het dempen van het geluid is op de Apple TV een mogelijkheid.

Apple TV aansluiten op externe speakers

De Apple TV heeft een HDMI-aansluiting die je gebruikt om de televisie aan te sluiten. Het aansluiten van een externe speaker of soundbar is niet meer mogelijk via een optische audio-aansluiting, omdat deze ontbreekt sinds de vierde generatie Apple TV. Wat je wel kunt doen is het aansluiten van de speaker op de optische audio-poort van je tv, als deze aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld geschikt voor een Sonos-apparaat of andere speaker. Je kunt je Sonos-soundbar ook aansluiten met een HDMI-audiosplitter, een apparaat dat een paar tientjes kost en dat het audio- en videosignaal van HDMI splitst. Je hebt hiervoor wel een extra stroomaansluiting of extra HDMI-kabel nodig.

Bij oudere televisies kun je een AirPort Express aansluiten in combinatie met een optische-naar-3,5mm-adapter. Je zou ook gebruik kunnen maken van speakers met een draadloze verbinding zoals Bluetooth. Tenslotte is het ook nog mogelijk om je oude Apple TV 3 te blijven gebruiken. Je gebruikt dan de optische audiopoort voor je speakersysteem en leidt het geluid van de Apple TV 4(k) om. Hoe je je speakers ook aansluit: je wilt ze natuurlijk kunnen selecteren en aansturen.

Een andere optie is om gebruik te maken van speakers die AirPlay 2 ondersteunen. Denk aan de Homepod, maar bijvoorbeeld ook speakers van Sonos. Je kan dan eenvoudig draadloos het geluid afspelen op deze speakers. Dankzij AirPlay 2 is het zelfs mogelijk om het geluid via zowel de televisie of Apple TV als externe draadloze speakers af te spelen.

Apple TV speakers selecteren via instellingen

Je kan via de Instellingen-app op de Apple TV eenvoudig kiezen op welke speakers het geluid afgespeeld moet worden:

Open de Instellingen-app. Ga naar Video en audio. Kies voor audio-uitvoer. Selecteer je speaker(s).

Speakers die geschikt zijn voor AirPlay 2, zijn te herkennen aan het rondje die je kan aanvinken. In dat geval kun je het geluid over meerdere speakers tegelijk afspelen.

Apple TV speakers selecteren via beginscherm

Je kan ook snel via het beginscherm speakers selecteren waarop je de audio wil afspelen. Dat doe je als volgt:

Ga naar het beginscherm van je Apple TV. Hou de afspeelknop op je Siri Remote ingedrukt. Er verschijnt een scherm waar je de speakers kan selecteren. Kies de juiste speakers.

Als je meerdere Apple TV’s (vanaf de vierde generatie) of HomePods in huis hebt, kun je ook naar links en rechts vegen om de speakers voor dat apparaat te selecteren.

Apple TV speakers selecteren tijdens kijken van video

Zit je midden in een video, dan kan je ook op een snelle manier kiezen op welke speakers het geluid afgespeeld wordt. Om een speaker te selecteren tijdens het afspelen van een video, volg je onderstaande stappen:

Swipe tijdens het afspelen van een video naar beneden op de touchpad van de Siri Remote. Ga bovenin naar het kopje Audio. Selecteer aan de rechterkant de gewenste speaker voor het afspelen van de audio.

Hou er wel rekening mee dat deze methode niet geldt voor elke app, omdat sommige video-apps hun eigen mediaspeler gebruiken. YouTube gebruikt bijvoorbeeld niet de standaard speler van de Apple TV, waardoor deze optie niet mogelijk is. In dat geval moet je één van de andere methoden gebruiken.

Apple TV speakers selecteren tijdens luisteren van audio

Stream je alleen muziek vanaf de Apple TV, bijvoorbeeld met Apple Music of een radio-app op de Apple TV? Dan kies je de speakers op een iets andere manier:

Zorg ervoor dat het huidige nummer of radiostation schermvullend in beeld verschijnt. Veeg omhoog met de Siri Remote om naar het AirPlay-icoontje te gaan. Druk op de touchpad en selecteer de speakers.

Als dit niet werkt, kun je natuurlijk ook altijd nog één van de andere methodes gebruiken.

Apple TV: geluid dempen

De Apple TV heeft ook een optie om het geluid te dempen. Met Verminder harde geluiden zorg je ervoor dat het geluid net iets doffer klinkt. Dit is vooral handig bij het spelen van games in de avond, zodat de buren geen last hebben van luide schietscènes. Dit kan op twee manieren:

Ga naar de Instellingen-app. Kies voor Video en audio. Scroll naar Verminder harde geluiden.

Je kan de instellingen ook aanzetten bij het spelen van een video:

Veeg tijdens het kijken van een video omlaag. Kies voor Audio en selecteer bij Geluid de optie Verminder harde geluiden.

Speakers selecteren op oudere Apple TV

Ook op de oudere Apple TV is het mogelijk om een alternatieve geluidsbron te selecteren voor het afspelen van audio. Hou tijdens het afspelen de selectieknop van de Apple Remote ingedrukt en kies vervolgens Speakers in het pop-up menu dat in beeld verschijnt. Vanuit dit scherm kies je de gewenste speaker.