Sinds tvOS 13 vind je een Picture in Picture-modus op de Apple TV, zodat je video's kan kijken terwijl je navigeert door de TV-app. Helaas is het niet zo uitgebreid als op andere Apple-apparaten. Zo werkt Picture in Picture op de Apple TV.

Al sinds iOS 9 is Picture in Picture op de iPad een handige manier om video’s te kijken in de hoek van het scherm. De functie is ook beschikbaar op de Mac, maar ontbrak lange tijd nog op de Apple TV. Sinds tvOS 13 is daar deels verandering in gekomen, want de Apple TV ondersteunt een handige Picture in Picture-stand. Dat betekent dat je een video in de hoek van het scherm kan laten afspelen. Een nadeel is dat het nog maar op één plek beschikbaar is.

Dit heb je nodig voor Picture in Picture op de Apple TV

Om de Picture in Picture-stand te kunnen gebruiken, heb je een Apple TV HD (voorheen Apple TV 4) of Apple TV 4K nodig met tvOS 13 of nieuwer. Het werkt dus niet op oudere Apple TV-modellen, zoals de derde generatie. Weet je niet welke Apple TV je hebt, dan vind je in ons artikel hoe je dat kan achterhalen.

Picture in Picture op de Apple TV gebruiken

Je gebruikt de Picture in Picture-stand op de Apple TV als volgt:

Open de TV-app en start een video. Dit kan zowel een trailer als een complete film zijn. Raak de touchpad van de Siri Remote aan. Boven de tijdlijn verschijnt een knop voor de Picture in Picture-modus. Veeg omhoog en druk op het touchpad.

De video springt naar de hoek rechtsonder. Je kan nu door de app navigeren of teruggaan naar het beginscherm. Druk op de thuisknop rechtsboven op je Siri Remote om functies van de video te bedienen. Je kan op het kruisje drukken om de video af te sluiten, de video weer schermvullend af laten spelen of de video verplaatsen naar een andere hoek van het scherm.

Tijdens het afspelen van de video in de hoek van het scherm, kan je door de TV-app bladeren en andere pagina’s bekijken. Momenteel stopt de video met afspelen zodra je een andere app opent of zelfs naar het beginscherm gaat. Dat betekent dat je alleen de video kan laten afspelen zolang je binnen de TV-app blijft. Ook bij het activeren van de Apple TV screensaver stopt de video.

Met welke apps werkt het?

Op dit moment werkt de Picture in Picture op de Apple TV alleen nog met de standaard TV-app. De TV-app is de centrale plek voor Apple TV+, waar je films uit de iTunes Store kan kijken en kan zoeken naar titels die op andere diensten aangeboden worden, zoals Netflix en Amazon Prime. Alleen de films uit de iTunes Store worden in de TV-app afgespeeld. Andere content kijk je via de apps van de desbetreffende diensten.

Het is nog niet bekend of Apple de Picture in Picture-stand verder uit gaat breiden en beschikbaar gaat stellen aan externe ontwikkelaars.

