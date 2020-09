Binnenkort verschijnt tvOS 14, maar kun je de update wel op jouw model installeren? In dit overzicht lees je de geschikte tvOS 14 toestellen en lees je of alle functies wel op alle modellen werken.

tvOS 14 toestellen: deze zijn geschikt

tvOS 14 brengt weer een aantal interessante verbeteringen. De grootste vernieuwingen zijn de ondersteuning voor HomeKit-camera’s en picture in picture op de Apple TV. Bij eerdere software-updates zijn er geen modellen afgevallen, maar hoe is dat bij tvOS 14?



Zodra Apple later dit jaar tvOS 14 uitbrengt, kun je de update op deze modellen installeren:

Ook nieuwere modellen zijn waarschijnlijk geschikt. Apple zou al een tijdje werken aan een nieuwe Apple TV, die mogelijk in 2020 of 2021 uitgebracht wordt. Deze draait dan standaard op tvOS 14.

Dat betekent dus dat de update niet geschikt is voor oudere modellen, zoals de Apple TV 3 of de Apple TV 2. Deze modellen draaien namelijk niet op tvOS, het huidige besturingssysteem van de Apple TV. Weet je niet welke Apple TV je hebt? In ons overzicht met Apple TV-modellen weet je waar je op moet letten.

Niet alle functies werken overal

Belangrijk om te weten is dat niet alle nieuwe functies werken op alle modellen. tvOS 14 voegt 4K ondersteuning toe aan de YouTube-app en het streamen van 4K-video’s vanuit de Foto’s-app op je iPhone via AirPlay. Omdat de Apple TV HD geen 4K ondersteunt, zijn deze verbeteringen op dat model niet beschikbaar.

De picture in picture modus werkte in de eerste beta’s niet op de Apple TV HD. Het goede nieuws is dat Apple dit inmiddels heeft verholpen, waardoor picture in picture nu weer op zowel de Apple TV 4K als de Apple TV HD beschikbaar is. Met deze functie kan je een video afspelen in een hoek van het beginscherm van de Apple TV, mits de app dat ondersteunt.

Lees meer over de functies van tvOS 14 in ons aparte overzicht. In totaal gaat het om bijna tien belangrijke verbeteringen. Wil je weten wat onze ervaringen zijn? In de tvOS 14 preview lees je onze eerste indruk.