tvOS 14 preview

In onze tvOS 13 review van vorig jaar, waren we best te spreken over de veranderingen die Apple bij de Apple TV doorgevoerd heeft. De ondersteuning voor meerdere gebruikers is iets waar veel Apple TV-bezitters op zaten te wachten. Dit jaar zijn de verbeteringen een stuk kleiner, maar desalniettemin de moeite om onder de loep te nemen. We bespreken in deze tvOS 14 preview dan ook onze belangrijkste eerste bevindingen.



Over het testen van beta’s

Wij hebben de eerste beta van tvOS 14 geïnstalleerd op een Apple TV HD. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit te doen op een extra iPhone, bijvoorbeeld een model dat je niet meer zo vaak gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.

tvOS 13 bracht een groot redesign naar de Apple TV. Alle appicoontjes waren een stuk ronder en het algehele ontwerp zag er wat ‘vriendelijker’ uit dan in tvOS 12 en ouder. In tvOS 14 gaat Apple opnieuw een stapje verder. Zo hebben de appicoontjes een nieuwe vorm gekregen, waardoor ze nog ronder en meer uitgerekt op het beeld staan. Het geeft tvOS 14 wederom een wat vriendelijkere uitstraling, zonder dat je er meteen erg in hebt dat er veel veranderd is. Datzelfde herontwerp zien we terug bij het Bedieningspaneel. Waar deze in tvOS 13 de hele rechter zijkant innam, is het in tvOS 14 meer een afgerond paneeltje die vanaf rechts op beeld verschijnt.

Bedieningspaneel en HomeKit

En over het Bedieningspaneel gesproken: daarin heeft Apple wat nieuwe functies verstopt. Je gebruikt het Bedieningspaneel om te wisselen tussen gebruikers en om naar het huidige afgespeelde nummer te gaan. Daar heeft Apple nu een nieuwe HomeKit-knop aan toegevoegd. Linksonder vind je nu een soort widget zoals je die nu in iOS 13 ook al op je iPhone vindt. Je kan namelijk nu eindelijk vanaf je Apple TV snel je HomeKit-apparaten bedienen. Helaas is dit op dit moment nog wel beperkt tot het in- en uitschakelen van scènes en het bekijken van videobeelden van een HomeKit-camera. We vinden het jammer dat je niet de mogelijkheid hebt om losse accessoires te bedienen, maar aan de andere kant vragen we het ons af hoe vaak we dat zouden gebruiken.

Het vergt namelijk nogal wat handelingen om op deze manier je HomeKit-accessoires te bedienen. Je moet allereerst de thuisknop ingedrukt houden en dan twee keer naar beneden vegen en één keer naar links. Je kan in dat geval veel beter de microfoonknop op je afstandsbediening ingedrukt houden en aan Siri de opdracht geven om je HomeKit-apparaten te bedienen. Er zijn inmiddels zoveel mogelijkheden om HomeKit-accessoires te bedienen, dat we deze methode op de Apple TV eigenlijk nog maar weinig gebruikt hebben.

Voor HomeKit-camera’s komt het wel goed van pas, want je bekijkt dan rechtstreeks in het bedieningspaneel de status van je camerabeelden. Dit verschijnt ook automatisch in beeld bij het gebruik van een deurbel met camera zodra er iemand op de bel drukt. Ben je dan tv aan het kijken, dan zie je meteen vanaf de bank rechtsboven in de hoek wie er voor je deur staat. Toch hadden we graag nog een aparte Woning-app op de Apple TV gezien. We denken dat Apple daar meer uit had kunnen halen. Een app die dat goed doet is DayView, waarin je ook agenda-afspraken kan bekijken en meer nuttige informatie kan tonen. Niet geheel toevallig werkt de ontwikkelaar daarvan sinds een jaar bij Apple. We hopen daarom dat Apple de mogelijkheden nog verder uit gaat breiden.

Verbeterde screensavers

Een andere noemenswaardige verbetering vinden we bij de screensavers. Wij zijn dol op deze prachtige beelden van steden en natuurgebieden. Het heeft iets leuks als er ineens een nieuwe screensaver in beeld staat die je nog niet eerder gezien hebt. Toch kan het soms wat vervelend zijn dat die ene stomme screensaver telkens in beeld komt. Daarom kun je nu in tvOS 14 bepaalde thema’s uitschakelen. Als je de onderwaterbeelden niks vindt, zet je dit uit via de instelingen van tvOS. Toch vinden we het jammer dat je niet zelf meer controle krijgt over de exacte screensavers. Ze worden nog steeds in de achtergrond gedownload, zonder dat je zelf invloed hebt welke screensavers exact in beeld verschijnen. Je hebt nu wel controle over de thema’s, maar we hadden toch liever gezien dat Apple een stapje verder zou gaan. En over deze screensavers gesproken: er zijn tot op heden nog geen nieuwe screensavers aangekondigd en daar zijn we eigenlijk toch wel een beetje teleurgesteld in.

Nog niet getest

Er is een aantal functies die we nog niet hebben kunnen testen. Zo is de picture-in-picture stand (nog) niet beschikbaar op de Apple TV HD. Het werkt alleen op de Apple TV 4K. Bovendien zijn er nog geen apps aangepast voor deze modus, waardoor het op de Apple TV 4K alleen nog werkt bij een beperkt aantal standaardapps. Ook de ondersteuning van YouTube in 4K is nog niet beschikbaar en hebben we dus niet kunnen testen.

Andere noemenswaardige vernieuwingen die we nog niet zelf hebben kunnen proberen, zijn de ondersteuning voor meerdere controllers en het wisselen tussen opgeslagen gameprofielen bij meerdere gebruikers. Maar beide vernieuwingen bieden voor gamers in ieder geval een prettige verbetering. Het is eigenlijk vreemd dat de ondersteuning voor aparte voortgangsgegevens

voor elk profiel niet eerder beschikbaar was. Zeker in combinatie met Apple Arcade is dat een welkome toevoeging, al moeten we eerlijk bekennen dat wij maar zelden spelletjes op de Apple TV spelen.

Nadelen in tvOS 14

Er is nog wel een aantal punten waarin we wat teleurgesteld zijn. Zo kun je voor bijvoorbeeld de Muziek-app niet kiezen dat bovenin het menu onlangs afgespeelde muziek getoond wordt. Dat was vóór tvOS 13 wel het geval, maar sinds vorig jaar vind je hier de beeldvullende previews. Hoewel we hier wel fan van zijn, vinden we dat Apple dit veel te weinig updatet waardoor het echt functioneel is. We kijken bijvoorbeeld al maanden tegen een bijna compleet blauw scherm met Billie Eilish aan, waardoor het een beetje zijn doel verliest. Bij de TV-app kan je sinds een paar maanden wel kiezen voor het tonen van je eigen kijklijst, waardoor het vreemd is dat dat bij de Muziek-app niet kan.

Ook vinden we het jammer dat Apple nog steeds geen Siri vrijgegeven heeft voor Belgische gebruikers. Het lijkt wel alsof het Apple niks kan schelen. Gelukkig is er wel een trucje om in België Siri op de Apple TV werkend te krijgen, maar we hadden liever gezien dat Apple dit officieel uit zou rollen. Een ander nadeel uit onze review van vorig jaar is helaas niet weggepoetst: de Foto’s-app toont nog steeds alleen maar de fotobibliotheek van de hoofdgebruiker.

Conclusie tvOS 14 preview

tvOS 14 lijkt een aardige update te worden met een aantal prettige verbeteringen. Het ietwat opgefriste design is prettig om naar te kijken en maakt tvOS 14 weer net een tikkeltje moderner. De verbeterde ondersteuning voor HomeKit is fijn, maar eigenlijk is de manier hoe Apple dit geïmplementeerd heeft toch wat onhandig. Je hebt er ook alleen echt wat aan als je een HomeKit-camera in huis hebt staan. Andere verbeteringen moeten zichzelf nog bewijzen, zoals picture-in-picture. Met alle andere nieuwe tvOS 14 functies is er in ieder geval wel iets om naar uit te kijken voor gebruikers van de Apple TV, maar heel veel is het niet.

tvOS 14 is vanaf het najaar beschikbaar voor de Apple TV HD en nieuwer. De beta van tvOS 14 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. Wil je meer weten over de update? Check dan ook ons overzicht van tvOS 14.