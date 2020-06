Apple Watch-bandjes in zomerkleuren 2020

Hopelijk ben je al in zomerstemming en zit je klaar om weer geld uit te geven voor een nieuwe reeks Apple Watch-bandjes. Apple probeert je in ieder geval een zomergevoel te geven met deze nieuwe kleuren. Een mooi moment om je Apple Watch of iPhone te voorzien van een nieuw bandje of accessoire, zodat ze er weer als nieuw uit zien. Je kunt de accessoires voorlopig het beste online aanschaffen, want de Apple Stores zijn dicht en andere retailers krijgen ze vaak iets later. Dit zijn de zomerkleuren 2020 van Apple!



Sportbandje in zomerkleuren 2020

Dit bandje is gemaakt van fluorelastomeer en is geschikt om mee te zwemmen. In totaal zijn deze bandjes nu verkrijgbaar in 15 verschillende kleuren, waarvan er nu dus drie nieuw zijn. Dit bandje zit al vanaf het begin in het assortiment. De zwarte variant is er ook in een extra grote uitvoering voor XL-polsen.

Dit zijn de nieuwe kleuren (49 euro per stuk):

Linnenblauw

Vitamine C

Zachtgroen

Noordzeegrijs

Sportbandje: €49

Van alle andere materialen zijn geen nieuwe kleuren verschenen.

Zomerkleuren 2020 voor de iPhone-hoesjes

Ook voor de iPhone-hoesjes zijn er nieuwe kleuren verschenen. De nieuwe trendkleuren voor de zomer sluiten aan op die van de Apple Watch. Dit zijn de nieuwe opties:

Bij de siliconenhoesjes kun je kiezen uit nieuwe kleuren:

Linnenblauw

Vitamine C

Zachtgroen

Ze zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: