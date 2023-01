tvOS 16.3 beschikbaar

Na wat nieuwe functies in tvOS 16.1 en tvOS 16.2, doet Apple het met tvOS 16.3 wat rustiger aan. De Apple TV krijgt er geen gloednieuwe functies bij, maar toch is het een belangrijke update. Apple voert wat verbeteringen achter de schermen door en bovendien werkt de Apple TV dankzij deze update vlekkeloos samen met de nieuwe HomePod.



De HomePod 2023 kan, net als de vorige modellen, gebruikt worden als standaardspeaker voor de Apple TV (en je televisie-audio dankzij ARC). Maar voordat je de nieuwe HomePod goed kan koppelen aan de Apple TV, moet je er eerst voor zorgen dat je Apple TV up-to-date is. Net als de andere versies (zoals iOS 16.3), zorgt tvOS 16.3 voor compatibiliteit met de nieuwe HomePod. Dankzij de update herkent de Apple TV de nieuwe HomePod en werken de twee samen.

Andere merkbare verbeteringen in tvOS 16.3 zijn nog niet bekend. Apple heeft waarschijnlijk vooral bugs opgelost, maar welke dat zijn is nog niet duidelijk. Onlangs klaagden meerdere gebruikers van de nieuwste Apple TV over wegvallende verbindingen met de afstandsbediening. We hopen dat Apple dat met deze update verholpen heeft, al is daar nog geen bevestiging van.

tvOS 16.3 downloaden

tvOS 16.3 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2022-, 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 16.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

