Hoe werkt de Apple TV met meerdere accounts. In deze tip lees je hoe je omgaat met meerdere gebruikers, zowel in tvOS 13 als tvOS 12 en ouder. Ook leggen we uit hoe je tussen deze accounts kunt wisselen.

Meerdere Apple TV-gebruikers: zo werkt het

Of de Apple TV nu thuis of op je werk staat: het kan handig zijn als verschillende gebruikers hun eigen account hebben. In deze tip leggen we uit hoe je een Apple TV-account toevoegt en hoe je wisselt tussen deze verschillende profielen. Dit werkt alleen op de Apple TV vierde generatie en nieuwer. Sinds tvOS 13 zijn er veel meer mogelijkheden voor het gebruik van meerdere gebruikers op de Apple TV. In tvOS 12 en ouder zijn er minder opties, maar ook daar kan je meerdere gebruikers instellen.

Meerdere accounts op de Apple TV vanaf tvOS 13

Sinds tvOS 13 ondersteunt de Apple TV meerdere gebruikers, zodat ieder gezinslid zijn of haar gegevens kan gebruiken in verschillende apps. Door meer accounts te gebruiken, kan iedereen zijn eigen muziek- en filmbibliotheek bekijken en aanbevolen content zien.

Het wisselen van accounts in tvOS 13 en nieuwer is van invloed op een aantal apps:

App Store: wissel tussen aankopen van ingestelde gebruikers.

Muziek: bekijk de muziekbibliotheek van de geselecteerde gebruiker.

TV: bekijk voor jou geselecteerde film- en serie-suggesties en je eigen bibliotheek.

De inhoud van deze apps is dus verschillend afhankelijk van de gebruiker die geselecteerd is. Voor de Foto’s-app geldt dat niet, want daarvoor is maar één gebruiker in te stellen. Dit komt omdat dit echt gekoppeld is aan een iCloud-account.

Andere apps, de indeling van het beginscherm en andere instellingen zijn bij alle gebruikers gelijk. Het is dus niet zo dat iedere gebruiker zijn eigen schermindeling kan bepalen of met een eigen YouTube-account ingelogd kan zijn. Wil je meerdere accounts gebruiken in de Netflix-, YouTube- of Videoland-app, dan moet je dat in de apps zelf regelen.

Meerdere gebruikers op de Apple TV instellen

Meerdere gebruikers op de Apple TV instellen doe je zo:

Open de Instellingen-app en ga naar Gebruikers en accounts. Kies de optie Voeg nieuwe gebruiker toe. Vul de Apple ID-gegevens in.

Als je kiest voor de optie Account van…, heb je de optie om allerlei instellingen aan te passen, waaronder de gebruikersnaam. Je kan daar ook een gebruiker weer verwijderen.

Je hebt een Apple ID nodig om in te loggen op de Apple TV. Dit mogen accounts van meerdere landen zijn, die je gebruikt om in te loggen bij iTunes, apps te downloaden en dergelijke.

Voor iCloud geldt dat er nog steeds maar één account ingelogd kan zijn. iCloud wordt onder andere gebruikt als woninghub voor HomeKit en voor het synchroniseren van opgeslagen gegevens in sommige games. Als je wilt dat gegevens met verschillende Game Center- en iCloud-accounts worden gesynchroniseerd, zul je wel steeds opnieuw moeten uit- en inloggen.

Wisselen tussen meerdere gebruikers op de Apple TV

Als je wil wisselen tussen meerdere gebruikers, dan kan dat op twee manieren:

Hou de thuisknop ingedrukt (de knop met het tv-symbool) tot het Bedieningspaneel op de Apple TV verschijnt. Veeg dan naar boven om te wisselen tussen gebruikers.

De omslachtige manier is via Instellingen > Gebruikers en accounts > Huidige gebruiker. Kies daar een andere gebruiker om te wisselen.

Meerdere accounts in tvOS 12 en ouder

In tvOS 12 en ouder werkt het wisselen tussen accounts iets anders. In versies ouder dan tvOS 13 heeft het wisselen alleen invloed op de apps die je kunt downloaden. Het beginscherm, je muziek- en videocollectie en de beschikbare apps blijft hetzelfde, maar door te wisselen tussen accounts kun je wel de apps installeren die door dat desbetreffende account gekocht zijn. Je hoeft apps dan niet weer opnieuw aan te schaffen.

Om meerdere accounts met een Apple TV te verbinden kun je gewoon inloggen zoals je dat oorspronkelijk ook hebt gedaan. Deze accounts verschijnen vervolgens in een lijst, zodat je ze gemakkelijk kunt wisselen (waarover later meer).

Open de Instellingen, ga naar Accounts en tik op iTunes en App Store Selecteer Voeg Apple ID toe en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Tik op Log in om in te loggen.

Wisselen tussen meerdere Apple TV-accounts in tvOS 12 en ouder

Als je meerdere accounts hebt, is het natuurlijk belangrijk dat je er snel tussen kunt wisselen. Je kunt immers maar één account tegelijk gebruiken. Zodra je ingelogd bent kun je alle apps en andere content downloaden of herdownloaden die met het account gekoppeld is. Zo wissel je tussen de verschillende accounts:

Open Instellingen en selecteer Accounts Tik op iTunes en App Store Selecteer de account die je wilt gebruiken in de lijst onder Apple ID

