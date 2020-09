Netatmo heeft eindelijk de release van de Smart Video deurbel bekendgemaakt. Vanaf 28 september is de slimme deurbel van Netatmo verkrijgbaar in Nederland. De deurbel kost €299,99.

Al in januari 2019 kondigde Netatmo de slimme deurbel aan. De belofte was destijds dat hij in de tweede helft van 2019 beschikbaar zou zijn, maar die streefdatum heeft het bedrijf (uiteraard) niet gehaald. Potentiële kopers tastten lang in het duister, maar nu is er eindelijk duidelijkheid. De fabrikant heeft aangekonkdigd dat de Netatmo Smart Video deurbel vanaf 28 september in Nederland beschikbaar is. De adviesprijs is €299,99.



Netatmo Smart Video deurbel release is 28 September

De deurbel heeft een 1080p Full HD-camera en een kijkhoek van 140 graden. Er zit ook een HDR-functie op, zodat je bij alle lichtomstandigheden een goede beeldkwaliteit hebt. Ook ‘s nachts kun je meekijken met de deurbel dankzij infrarood. Wat nog belangrijk is om te weten, is dat de deurbel bij de beschikbaarheid nog géén HomeKit Secure Video ondersteunt. Alleen de standaard mogelijkheden van HomeKit zijn bij lancering beschikbaar. De update voor HomeKit Secure Video komt naar verwachting later dit jaar.

Met HomeKit kun je aan Siri vragen om je camerabeelden te bekijken. Het voordeel is ook dat je de deurbel kan koppelen aan je andere HomeKit-apparaten. Denk aan je lampen, die je bijvoorbeeld kan laten knipperen als de deurbel gaat. In een aankomende update kan de HomePod je ook laten weten als er aangebeld wordt. Zo hoor je dus ook op de bovenverdieping als er beneden aangebeld wordt.

De Netatmo Smart Video Doorbell werkt ook met de eigen Netatmo-app. Zodra er aangebeld wordt, krijg je een melding op je iPhone en start er een videogesprek. De deurbel kan onderscheid maken tussen personen en andere vormen van beweging. De beelden kunnen ook opgenomen worden bij herkenning van een persoon, zodat je ze later nog kan bekijken. Deze beelden worden bewaard op de microSD-kaart.

De Netatmo Smart Video deurbel heeft geen abonnementskosten. Je hoeft dus niets maandelijks te betalen om gebruik te kunnen maken van extra functies. De deurbel is te installeren met de bedrading van je huidige deurbel. Het is voldoende om de huidige knop van je deurbel te vervangen. De meeste elektrische installaties zijn geschikt en via deze pagina controleer je de compatibiliteit.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 28 september is de Netatmo Smart Video deurbel te koop bij onder andere 50five en Amac. De adviesprijs is €299,99.

De Netatmo-deurbel is één van de weinige deurbellen voor HomeKit die verkrijgbaar is. De categorie bestaat al jaren, maar het aanbod komt maar niet van de grond. Een andere opties is de Robin deurbel, maar die is met een prijs van €599 wel een stuk duurder.