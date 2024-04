Netatmo werkte al samen met Velux Active, zodat je op basis van temperatuur, vochtigheid en CO2-gehalte je Velux-dakramen automatisch kunt openen (werkt ook met HomeKit) Je kunt er ook het openen en sluiten van de Velux-rolgordijnen mee aansturen. Die samenwerking sorgt ervoor dat de kamer regelmatig wordt geventileerd met frisse lucht, terwijl je tegelijk energie bespaart door de ramen en rolgordijnen op het juiste moment te sluiten. Een soortgelijke samenwerking is nu aangekondigd tussen Netatmo en de Somfy-producten. Somfy is vooral bekend van de elektrisch aangestuurde raambekleding en zonwering, die met Somfy TaHoma te automatiseren zijn.

Zo werken Somfy en Netatmo samen

Beide bedrijven gaan niet fuseren, maar hebben ervoor gezorgd dat de verschillende producten beter met elkaar samenwerken. Met behulp van de temperatuursensor van het Netatmo-weerstation kun je als gebruiker van de Somfy TaHoma-app allerlei scenario’s programmeren. Wanneer de buitentemperatuur in de zomer te hoog wordt, sluiten de gemotoriseerde Somfy-rolluiken automatisch om het in huis koel te houden. In de winter gaan ze overdag open om te profiteren van de warmte van de zon om het huis te verwarmen. ‘s Avonds sluiten ze weer om de warmte binnen te houden.

De samenwerking helpt ook om je binnenklimaat gezond te houden. Wanneer het Netatmo-weerstation of de luchtkwaliteitsensor te hoge CO2-niveaus detecteert is het tijd om te ventileren. Gebruikers krijgen dan een melding in hun TaHoma-app en moeten handmatig ramen of deuren openen. Dit is een verschil met de eerder genoemde Velux-oplossing, waarbij je de kantelramen automatisch kunt laten openen. De stroomvoorziening van de motor wordt daarbij geleverd door zonnecellen.

Ook bij een te hoge luchtvochtigheid in huis krijg je een melding in de Somfy TaHoma-app dat het tijd is om te ventileren. Volgens Somfy is hun So Open with Somfy-programma uit 2018 compatibel met bijna 300 soorten smart home-producten.

Somfy en Netatmo nog niet klaar voor Matter

Het zou natuurlijk mooi zijn als de producten van beide bedrijven geschikt worden gemaakt voor Matter, want dan werken ze met nog meer smart home-protocollen samen. Dat lijkt nog niet echt op te schieten. Netatmo zei in 2022 een voorloper te zijn op het gebied van Matter en werkte zelfs mee aan onze Matter FAQ, maar heeft tot nu toe slechts één geschikt accessoire aangekondigd in 2022: een raam-deursensor met Matter die nog steeds niet is uitgebracht. De sensor die ze momenteel nog verkopen dateert al uit 2021.

Andere smart home-spelers zoals Aqara, SwitchBot en Eve hebben inmiddels tientallen accessoires aangepast. Netatmo meldt in het persbericht dat ze 15 smart home-producten aanbieden, waarvan de meeste gelukkig wel met HomeKit werken. De belangrijkste uitzondering hierop zijn de wind- en regenmeters, die geen support kunnen bieden omdat dit geen goedgekeurde productcategorieën binnen HomeKit zijn.

Somfy is een ander verhaal: de Somfy TaHoma is sinds 2020 geschikt voor HomeKit en ook bij dit bedrijf hadden we hoge verwachtingen van de Matter-plannen. Somfy zit in het bestuur van de organisaties die de Matter- en Thread-standaard bepalen en sprak vorig jaar nog van een strategische reis met Matter. Maar een FAQ op de eigen website maakt duidelijk dat de Matter-koppelingen nog in ontwikkeling zijn. Zigbee-producten zullen op termijn wel geschikt worden voor Matter door ze te koppelen met een Matter-bridge, maar dit geldt niet voor de motoren van bijvoorbeeld rolluiken en zonwering. Die zullen geen firmware-upgrade krijgen om ze voor Matter geschikt te maken, aldus Somfy.

Mocht je je huidige Somfy-producten willen koppelen aan de Netatmo-accessoires, dan vind je ze regelmatig met leuke kortingen. Daarnaast heb je de Somfy TaHoma-switch nodig.