Apple’s nieuwe emoji voor 2020

Deze nieuwe emoji van 2020 werden eerder al bekendgemaakt als onderdeel van Unicode. De grote vraag was nog hoe Apple ze zou vormgeven. Elk bedrijf mag dat namelijk zelf bepalen, al geeft Apple qua design meestal wel de toon aan. Met een ninja, boomerang of bubbletea kun je vanaf het najaar jezelf nog nauwkeuriger uitdrukken. En er is ook nog ander goed nieuws: omdat je in iOS en iPadOS voortaan de emoji kunt doorzoeken is het minder erg dat er nu weer een hoop irrelevante bij komen.



Te veel keuze?

De ninja en het Italiaanse handgebaar komen misschien nog wel van pas en met de bever weten sommige mensen ook wel raad. Maar of je de bubbletea en de tamale vaak gaat gebruiken? De afgelopen jaren is er wat kritiek ontstaan op de steeds maar uitdijende hoeveelheid emoji. Bijna alle etenswaren zijn inmiddels wel afgedekt en of je dagelijks over het dierenrijk aan het chatten bent, is ook nog maar de vraag.

Dit is de lijst van de nieuwe emoji:

Dodo

Piñata

Tamale

Matroesjka-poppetjes

Italiaans handgebaar

Boemerang

Ninja

Munt

Anatomisch hart

Anatomische longen

Bever

Transgender-symbool

Bubbletea

Waarschijnlijk verschijnen deze nieuwe emoji in de publieke versie van iOS 14, die in september of oktober wordt verwacht. Naast de nieuwe emoji zijn er ook een paar tweaks voor de bestaande. De emoji zijn goedgekeurd door Unicode als onderdeel van versie 13.0. Ook Google en anderen zullen hun eigen versies van deze emoji maken, maar als Apple-gebruikers krijgen wij nu alvast een voorproefje.

Het meest benieuwd waren we hoe Apple de wat meer complexe afbeeldingen van hart en longen vorm zou geven. Ze moeten ook in een klein formaat nog herkenbaar zijn. Daarin is Apple behoorlijk goed gelukt.

Apple introduceert op regelmatige basis nieuwe emoji, meestal als er een nieuwe iOS-versie uit komt. Dit jaar kunnen we rond de 117 nieuwe verwachten, zoals een vermomd gezicht, een gezicht met een lach en een traan, of ouders die een baby de fles geven. De smoking en bruidssluier kunnen voortaan door een man, vrouw of genderneutrale persoon worden gedragen en voor de gootsteenontstopper, zaag en schroevendraaier grijp je in de nabije toekomst ook niet meer mis.