Netatmo omajin is een nieuw smart home-merk (maar werkt niet met HomeKit)

Sinds de overname door het Franse Legrand in 2018 is het relatief stil rond het merk Netatmo. Het bedrijf had grootse plannen met Matter, maar kwam uiteindelijk maar met één raam-deursensor. En het deurslot met speciale sleutels sloeg ook niet aan. Andere producten zoals de door Starck ontworpen thermostaat zijn al jarenlang hetzelfde. Toch is er achter de schermen stilletjes gewerkt aan iets nieuws: omajin. Dit nieuwe merk voor smart home-accessoires is gericht op een breed publiek en is volgens de makers toegankelijk voor iedereen… behalve als je HomeKit-gebruiker bent.

Omajin: te bedienen met eigen app

Volgens CEO Alexandre Menu weten gebruiken vaak niet welke merken er beschikbaar zijn. De oplossing? Een nieuw merk, dat hopelijk wel in het geheugen blijft hangen. De omajin-producten zijn volgens de fabrikant gemakkelijk te installeren en te gebruiken. De eerste producten komen in september 2024 uit:

slimme stekker (€19,99)

babyfoon (€89,99)

beveiligingscamera op zonne-energie (€164,99)

bewakingscamera voor binnen en buiten €114,99)

videodeurbel (€134,99)

De genoemde producten zullen verkrijgbaar zijn bij onder andere Coolblue, Bol en tink. Laatstgenoemde heeft zelfs al een speciale omajin-pagina, maar daar worden nog geen producten genoemd.

Alle omajin-producten zijn te bedienen via de eigen omajin-app van Netatmo. Dit gaat in tegen het huidige principe dat je niet meer voor elk accessoire een aparte app nodig hebt. Bij omajin zul je de speciale app voor iOS en Android moeten installeren. Er wordt gewerkt aan ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa en dit zal eind september worden uitgerold. Opvallend is dat er geen ondersteuning voor HomeKit is en ook niet aan Matter of Thread is gedacht, terwijl dit bij nieuwe producten vrijwel standaard is geworden. Door één protocol te ondersteunen is een product meteen geschikt voor een groot aantal smart home-platformen.

Slimme stekker van omajin en meer

Een van de producten is bijvoorbeeld de slimme stekker, die met Bluetooth verbinding maakt met je smartphone. Dit werkt “zelfs als er even geen wifi is”, meldt de fabrikant. Maar het betekent ook dat het bereik beperkt is. De slimme stekker is net als eerdere producten van andere merken bedoeld om lampen, koffiemachines en dergelijke aan en uit te zetten. Je kunt ook een schema maken, timers instellen en het energieverbruik meten.

De overige producten zijn variaties op het thema ‘beveiligingscamera’. De babyfoon heeft een groothoekcamera met nachtzicht, huildetectie en een draaibare kop. Het uiterlijk doet denken aan de Aqara G3, die ook wordt geleverd met grappige oortjes. Deze omajin-babyfoon kan muziek en witte ruis afspelen. Tegen betaling kun je beelden in de cloud opslaan.

De beveiligingscamera op zonne-energie heeft 1080p HD-nachtzicht en herkent mensen en dieren. Er zit ook een sirene van 105 dB in en met de schijnwerper kun je indringers afschrikken. De draadloze bewakingscamera voor binnen en buiten heeft een kijkhoek van 140 graden en levert 2K+ HD-beeldkwaliteit. Hij kan onderscheid maken tussen mensen en dieren en je kunt het bewakingsgebied handmatig kiezen. De batterij gaat enkele maanden mee. De draadloze videodeurbel heeft een 2K+ beeldresolutie, nachtzicht en infraroodfilter. Via een luidspreker kun je praten met bezoekers.

Beter af met andere merken?

Echt vernieuwend zijn deze producten natuurlijk niet, maar ze zijn wel relatief goedkoop. Voor slimme stekkers kun je echter beter bij IKEA en soortgelijke merken zijn, terwijl je voor videodeurbellen en bewakingscamera’s misschien beter bij langer bestaande merken zoals Aqara, Anker en Eufy kijken. Die vernieuwen hun assortiment vaker en hebben al bewezen dat hun producten goed werken. Bij omajin is dat nog afwachten. Netatmo is een kwalitatief goed merk, maar erg snel gaat het allemaal niet. Wat omajin in ieder geval wel belooft is dat er geen sprake is van geplande veroudering en dat de privacy goed geregeld is.

De Nederlandse website van omajin is al wel online te vinden, maar is nog niet helemaal klaar en bevat soms wat komische slogans die niet door een Nederlandse moedertaalspreker zijn nagekeken (“even checken om los te laten”, “alles loopt op wieltjes thuis”).