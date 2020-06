Apple Music krijgt dit najaar in iOS 14 enkele nieuwe functies en veranderingen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste veranderingen. Zo weet jij wat je kan verwachten.

Nieuwe Apple Music-functiesin iOS 14

Apple Music krijgt relatief vaak een nieuw uiterlijk en een gewijzigde interface. Ook in iOS 14 is het weer raak. Dit jaar is er geen sprake van een compleet redesign, maar er zijn wel enkele kleine en handige verbeteringen doorgevoerd. Voor de iPad is de vernieuwing groter. In dit artikel lopen we de belangrijkste vernieuwingen langs.

#1 Makkelijker zoeken in Apple Music

Met de zoekfunctie in Apple Music moest je in vorige iOS-versies gewoon typen en hopen dat het juiste resultaat naar voren kwam. In iOS 14 gaat dit beter. Je kunt aangeven naar welk zoekresultaat je op zoek bent. Dat kan bijvoorbeeld een artiest zijn, een nummer, radioprogramma, muziekvideo’s en meer. Standaard staat de zoeker op ‘Topresultaten’, waarmee de app het meest waarschijnlijke resultaat probeert voor te schotelen. Deze functie werkt voor zowel Apple Music, als voor de muziek die al in je bibliotheek staat.

Als je op een specifieke artiest zoekt krijg je ook resultaten van andere artiesten waarmee de artiest vaak samenwerkt. Dat is handig als je meer van een bepaald genre wil luisteren en niet weet welke artiesten daarbij passen.

In je zoekgeschiedenis vind je nu zoekresultaten met meer context. Voorheen zag je alleen de letterlijke tekst die je zocht, maar in iOS 14 is dit opgefrist. Je ziet voortaan plaatjes, het type resultaat en de volledige artiestennaam.

Bekijk ook iOS 14 officieel aangekondigd: hier zijn de nieuwe functies Apple heeft iOS 14 officieel aangekondigd. De eerstvolgende grote software-update voor de iPhone zit weer bomvol nieuwe functies, waarvan we de belangrijkste te horen kregen tijdens WWDC 2020. In dit overzicht lees je wat er nieuw is.

#2 Nieuwe adaptieve muziekweergave op iPhone en iPad

Vorig jaar, in iOS 13, voegde Apple een mooie manier toe om met de songtekst mee te lezen. Hierbij veranderde je hele scherm in vervaagde kleuren van de albumhoes. Een veelgehoorde wens was dat je dit uiterlijk ook te zien kreeg als je niet met de songtekst meelas. Aan die wens geeft Apple in iOS 14 gehoor. Zoals je ziet op de onderstaande afbeelding geeft deze verandering een persoonlijke tint aan de Apple Music app. Naarmate je langer naar een nummer luistert veranderen de kleuren langs het hele pallet van de albumhoes.

Op de iPad is de muziekweergave drastisch veranderd. Terwijl je voorheen een klein kaartje aan de rechterkant zag met het huidige nummer, zie je nu een fullscreen-weergave in de kleuren van het album. Houd je je iPad horizontaal, dan zie je links de albumhoes met onder andere de pauze- en spoelknoppen. Rechts staat standaard de songtekst, als die beschikbaar is, en met de knoppen rechtsonder bedien je wat rechts verschijnt. Je kunt namelijk ook kiezen voor de lijst met volgende nummers.

Bekijk ook Songteksten bekijken in Apple Music op iPhone, iPad en Apple TV Zing mee met je favoriete nummers in Apple Music! Je kan op je iPhone, iPad en Apple TV de songteksten van een nummer bekijken. In dit artikel leggen we uit waar je in Apple Music songteksten vindt.

#3 Het ‘Luister nu’-tabblad is het nieuwe ‘Voor jou’

De menubalk onderin op de iPhone is opnieuw gesorteerd. Helemaal linksonder vind je nu het ‘Luister nu’-tabblad. Dit is in feite het ‘Voor jou’-tabblad van iOS 13, maar dan in een nieuw jasje. Je vindt hier je onlangs afgespeelde muziek, de nummers waar vrienden naar luisteren en muziek die je wordt aangeraden door Apple. Ook zie je hier nieuwe releases van artiesten waar je naar luistert.

We zijn gewend dat onze eigen bibliotheek linksonder staat, maar Apple lijkt het ‘Luister nu’-tabblad echt voorrang te willen geven. Je bibliotheek is naar rechts verplaatst.

Bekijk ook Zo stem je Apple Music beter af op jouw muzieksmaak Met deze tips vult het Voor jou-tabblad van Apple Music zich met muziek die perfect bij jou past. Je zult er alleen wel even wat moeite voor moeten doen.

#4 Apple Music op iPad is volwassen geworden

Je zag het hierboven al een beetje, maar ook de Muziek-app voor heeft in iPadOS 14 aandacht gekregen van Apple. Qua functionaliteit is de app gelijk aan de iPhone-versie, maar de interface is anders. In de nieuwe app vind je links een menubalk, net als in de Muziek-app voor Mac. Hiermee scroll je makkelijker door je afspeellijsten en andere menu’s. De app lijkt qua navigatie wat meer op de Muziek-app (of iPod-app) op de allereerste iPad uit 2010 en wij zijn fan!

#5 Kleine aanpassingen voor de Muziek-app

Apple heeft hier en daar wat kleinere (design-)wijzigingen doorgevoerd. Zo krijgt de albumhoes meer ruimte als je een album opent en is het makkelijker geworden om een album toe te voegen aan je bibliotheek dankzij de knop die nu altijd aanwezig is. Verder is een eventuele beschrijving van een afspeellijst wat kleiner geschreven met grijze letters. Wat ons betreft geeft dit een fijnere look aan een afspeellijst.

‘Widgets’ voor op je thuisscherm is een prominente nieuwe functie in iOS 14. De Muziek-app heeft ook een eigen widget in verschillende formaten. Je ziet hier je meest recente nummer en afhankelijk van het formaat zie je ook andere recent geluisterde muziek. Het Muziek-widget verschijnt ook automatisch in de ‘slimme stapel’. Benieuwd wat dat is? Lees dan ons artikel over het slimme stapel widget in iOS 14.

Meer over iOS 14