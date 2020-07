macOS Big Sur is één van de grotere updates in jaren. Er zijn dan ook veel functies in macOS Big Sur waar je naar uit kunt kijken (of waar je misschien wel even aan moet wennen). Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen van macOS Big Sur.

De beste macOS Big Sur-functies

Voor het eerst sinds 2001 heeft Apple het besturingssysteem voor de Mac een volledig nieuw versienummer gegeven. macOS maakt namelijk de overstap van macOS 10.15 naar macOS 11, deze keer met het koosnaampje Big Sur. En zoals de naam al zegt: er staan grote veranderingen gepland in macOS Big Sur. Van het nieuwe design tot de verbeteringen in Safari en compleet opnieuw ontworpen apps.



#1 Compleet vernieuwd design

Apple heeft het design van macOS Big Sur helemaal op de schop gedaan. Alle appicoontjes zijn opnieuw ontworpen, zodat ze allemaal dezelfde vorm hebben. Momenteel hebben veel apps op de Mac allemaal een ander icoontje. De ene is rond, terwijl de ander rechthoekig of vierkant is. In macOS Big Sur zien ze er net zo uit als de icoontjes op je iPhone en iPad, dus met de bekende vierkante vorm. Ook de vensters, knoppen en andere elementen zijn in macOS Big Sur op de schop gegaan. Hoeken zijn een stuk ronder en veel apps hebben een nieuw likje verf gekregen.

De Dock onderaan heeft ook een nieuw ontwerp gekregen. Deze is nu zwevend, net als op je iPhone en iPad. Het algemene doel van het nieuwe ontwerp van macOS Big Sur is meer uniformiteit tussen iPhone, iPad en Mac, waardoor heel veel zaken er nagenoeg hetzelfde uit zien. Apple belooft wel nog steeds die kenmerkende designelementen van de Mac te behouden. Tot slot heeft Apple ook en geheel nieuwe achtergrond voor macOS Big Sur gemaakt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de standaard achtergrond geen foto van de omgeving waar de naam op gebaseerd is, maar een meer abstract kleurenpallet. Ook dit past beter bij de standaard wallpapers van iOS 14 en iPadOS 14.

Zoals de Nederlandse designer Sebastiaan de With van de camera-app Halide al zei, hebben de nieuwe icoontjes in macOS Big Sur veel meer diepte. Het zal ons daarom niets verbazen als we dit designelement in de loop van de tijd ook terug gaan zien op de iPhone en iPad.

#2 Nieuw Bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel vinden we al op de iPhone, iPad, Apple Watch én Apple TV. Als laatste is nu ook de Mac aan de beurt. Het nieuwe Bedieningspaneel biedt snelkoppelingen naar standaardfuncties zoals Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, Niet storen en de scherm- en toetsenbordhelderheid. Je kan bepaalde onderdelen ook verslepen en in de menubalk vastzetten, zoals de Wi-Fi-schakelaar. Ook de muziekbediening vind je hier, net als op de iPhone en iPad. Het enige wat ontbreekt zijn losse schakelaars van apps die je nog zelf kan indelen. Het nieuwe Bedieningspaneel open je met een klik op de bijbehorende knop in de menubalk.

#3 Notificaties op de schop

Nadat Apple in iOS 12 al de notificaties op de schop deed op de iPhone en iPad, is nu eindelijk ook de Mac aan de beurt. Dat betekent dat meldingen van dezelfde app nu bij elkaar geplaatst worden in een stapel. Het notificatiecentrum, dat je nu opent door op de datum en tijd te klikken, is in het bovenste deel de centrale plek waar je al je meldingen terugvindt. Maar er is meer nieuw in het notificatiecentrum.

#4 Vernieuwde widgets

Net als op iPhone en iPad vind je op de Mac de vernieuwde widgets. Deze kun je alleen niet overal en nergens op je bureaublad zetten, want je vindt ze alleen in het notificatiecentrum. Widgets zijn er vaak in drie maten, net als op de iPhone en iPad. Via de knop onderaan het notificatiecentrum kun je de widgets wijzigen en nieuwe versies toevoegen of verwijderen. Ontwikkelaars kunnen hun apps ook aanpassen aan deze widgets nieuwe stijl.

#5 Safari opnieuw ontworpen

Qua apps vinden we het grootste herontwerp bij Safari. De startpagina heeft nu een achtergrond die je zelf in kan stellen, maar er zijn ook standaard wallpapers beschikbaar. In deze startpagina vind je veelbezochte websites, je favorieten en andere Siri-suggesties. Ook het nieuwe Privacy Report zie je hier, waar Safari aangeeft hoeveel trackers er al geblokkeerd zijn bij de verschillende websites die je bezocht hebt.

Er is nog veel meer nieuw in Safari op de Mac, waaronder de voorvertoning van tabbladen en de nieuwe vertaalfunctie. In ons overzicht van alle verbeteringen van Safari op iOS 14 en macOS Big Sur lees je hier meer over. Overigens kan Safari in macOS Big Sur ook Netflix in 4K streamen.

#6 Compleet nieuwe Berichten-app

De Berichten-app op de Mac was altijd een beetje het ondergeschoven kindje. Terwijl de iPhone- en iPad-versies veel nieuwe functies kregen, zoals animaties, Memoji en heuse iMessage-apps, is dit nog altijd afwezig op de Mac. In macOS Big Sur komt daar (gedeeltelijk) verandering in. De nieuwste versie heeft eindelijk de schermvullende animaties, dus je bent nu eindelijk verlost van de “verstuurd met confetti”-berichten.

Ook alle vernieuwingen van iMessage-groepen in iOS 14 vind je in macOS Big Sur, zoals de mogelijkheid voor iMessage-threads en direct reageren, het versturen van vermeldingen en het vastzetten van chats. Op de Mac kun je nu eindelijk ook Memoji-stickers gebruiken, die gesynchroniseerd worden vanaf je iPhone en iPad.

De nieuwe Berichten-app is gemaakt met Catalyst, het platform waarmee Apple makkelijker apps van iPhone en iPad over kan zetten naar de Mac.

#7 Nieuwe Kaarten-app

Ook bij Apple Kaarten heeft Apple een inhaalslag gemaakt op de Mac. Veel functies die voorgaande jaren beschikbaar kwamen op iPhone en iPad, zoals Look Around en de Verzamelingen, zijn nu ook beschikbaar op de Mac. Ook de nieuwe gidsen in Apple Kaarten vind je meteen op de Mac.

#8 iPhone- en iPad-apps naar de Mac

Apple geeft ontwikkelaars op een later moment ook de optie om iPhone- en iPad-apps rechtstreeks op de Mac te draaien. Dit kan alleen bij de nieuwe Macs met Apple Silicon, oftewel de eigen ARM-chip. Omdat de architectuur van de chip gelijk is aan die van de chips in iPhones en iPads, is het een stuk makkelijker om apps één op één over te zetten. Het gaat hier dus niet om universele apps zoals je die nu al kent via Catalyst, maar het rechtstreeks opstarten van iPhone- en iPad-apps op je Mac. Maar hou er dus wel rekening mee dat je hier wel een geschikte Mac voor nodig hebt.

Apple bereid macOS Big Sur namelijk voor op de overstap naar ARM-chips. Dit staat gepland voor later dit jaar, waar macOS Big Sur dus een grote rol in speelt.

#9 Verbeterde privacy

In Safari heeft Apple diverse privacyverbeteringen doorgevoerd, zoals het eerder genoemde Privacy Report. Maar ook buiten Safari komen er verbeteringen op dit gebied aan. In de App Store vind je later dit jaar in een opéénvolgende macOS Big Sur-update extra informatie over welke gegevens apps precies gebruiken en welke ze mogelijk tot jou te herleiden zijn. Ontwikkelaars moeten dit zelf aan Apple doorgeven, waarna Apple dit overzichtelijk op de apppagina van de desbetreffende app in de App Store weergeeft. Apple vergelijkt dit zelf met een ingrediëntenlijstje op voedingsproducten.

#10 Opstartgeluidje is terug

Sinds de MacBook Pro 2016 heeft Apple het bekende opstartgeluidje verwijderd. Er waren wel allerlei manieren om dit alsnog terug te krijgen via de Terminal, maar in macOS Big Sur zijn deze omwegen niet meer nodig. De update brengt het bekende geluidje weer helemaal terug, maar Apple geeft je wel de keuze om dit zelf uit te schakelen. Kun je niet op macOS Big Sur wachten? Dan lees je in onze tip hoe je nu al het opstartgeluidje op de MacBook terug krijgt.

#11 Meer inzicht in batterijduur

macOS Big Sur gaat ook beter zorgen voor de batterij van je MacBook. Onlangs introduceerde Apple al de batterijbeheerfunctie op de MacBook. Dit najaar is er ook geoptimaliseerd opladen, die ervoor zorgt dat de MacBook pas verder opgeladen wordt zodra je hem nodig hebt. We kennen dit al van de iPhone en het komt ook nog naar de AirPods en Apple Watch. Daarnaast geeft de aankomende update ook meer inzicht in je batterijverbruik, dankzij de nieuwe Batterij-instelling in de Systeemvoorkeuren.



Een andere batterijfunctie die weer terug is, is de schatting van je huidige batterijduur. Jaren geleden heeft Apple dit verwijderd, maar nu is dit weer terug door simpelweg op de batterijknop in de menubalk te klikken. Je ziet dan wanneer je MacBook ongeveer weer aan de oplader moet.

Overige verbeteringen in macOS Big Sur

Er zijn nog veel meer kleinere verbeteringen en optimalisaties in macOS Big Sur:

Snellere updates: Na het installeren van macOS Big Sur, belooft Apple dat updates sneller geïnstalleerd worden. Updates worden in de achtergrond gedownload en het installeren neemt minder tijd in beslag. AirPods wisselen: Het wisselen van AirPods tussen verschillende apparaten gaat makkelijker. Als je op je Mac aan het kijken bent naar ene filmpje en gebeld wordt op je iPhone, wisselen je AirPods automatisch naar je iPhone. Na het gesprek keren ze keurig netjes terug naar je Mac. Apple Arcade: Diverse verbeteringen voor Apple Arcade, zoals spelsuggesties van vrienden, een lijst van behaalde prestaties via de pagina in de App Store en een vooruitblik op aankomende games. FaceTime detecteert gebarentaal: FaceTime ziet nu als iemand communiceert met gebarentaal. Diegene wordt dan groter in beeld gebracht tijdens groepsgesprekken. App-lidmaatschappen delen: Via gezinsdeling kun je op de Mac app-lidmaatschappen delen. Dit werkt ook vanaf iPhone en iPad met iOS 14 en iPadOS 14. Vernieuwde Woning-app: De verbeteringen voor HomeKit en de Woning-app in iOS 14 komen ook naar de Mac, zoals gezichtsherkenning voor camera’s, een vernieuwd ontworpen Woning-app en meer. Verbeteringen voor Muziek-app: De Luister Nu-functie in Apple Music komt ook naar de Mac en is de vervanger van het Voor jou-tabblad. Ook belooft Apple een verbeterde zoekfunctie. Zie ook onze lijst met Apple Music-verbeteringen in iOS 14. Foto’s-app: In macOS Big Sur krijgt de Foto’s-app diverse verbeteringen. Er komen nieuwe mogelijkheden voor het bewerken van video, zoals bijsnijden, draaien en filters toepassen en de navigatie van de app is verbeterd. In- en uitzoomen gaat beter en je kan bijschriften aan foto’s toevoegen. Zoeken met Spotlight: Bij het zoeken naar bestanden en andere vormen van content met Spotlight, kun je nu ook de voorvertoning bekijken. Deze preview is scrollbaar, dus je kan al heel veel van een document zien zonder hem te hoeven openen. Appverbeteringen: Diverse standaardapps op de Mac zijn bijgewerkt en krijgen dezelfde kleine verbeteringen als op de iPhone en iPad, waaronder Herinneringen, Notities, Dictafoon, Podcasts en meer.

macOS Big Sur wordt later dit jaar verwacht en is een gratis update. Geschikte Macs voor macOS Big Sur zijn onder andere de 2015-inch MacBook en de 2014 iMac. Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met de beta van macOS Big Sur en in juli verwachten we de publieke beta.