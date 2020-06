Groepsgesprekken in de iOS 14 Berichten-app

Groepsgesprekken in iMessage zijn handig als je vrienden hebt die ook een iPhone. Het wordt al helemaal handig als je meerdere Apple apparaten hebt dankzij de goede integratie met iOS-functies. Maar momenteel kunnen iMessage-groepen wat onoverzichtelijk zijn. iOS 14 brengt daar verandering in. Deze iOS 14-functies komen dit najaar naar groepsgesprekken in iMessage.



#1 Overzicht van alle deelnemers

Het gaat om enkele simpele, maar nuttige verbeteringen. Te beginnen bij het icoontje bovenin een groepsgesprek. In iOS 13 zag je de contactfoto’s van alle groepsleden op elkaar gestapeld. Vanaf iOS 14 pakt Apple dit beter aan. Je ziet nu een soort overzichtje van alle contactfoto’s. De persoon die het meest recent heeft gepraat heeft het grootste bolletje. Dit is vergelijkbaar met FaceTime groepsgesprekken, waar de persoon die aan het woord is groter in beeld verschijnt.

#2 Eigen groepsafbeelding

Je kunt vanaf iOS 14 ook een foto, emoji of Memoji instellen als groepsfoto. Heb je een groepje gemaakt voor een citytrip, dan kun je bijvoorbeeld een emoji van een stad instellen om de chat een persoonlijke tint te geven. Deze functie kan vooral handig zijn als je meerdere groepsgesprekken hebt met (deels) dezelfde mensen. Het was al mogelijk om je groep een naam te geven, maar een plaatje werkt soms net iets sneller. We kennen dit natuurlijk al heel lang van WhatsApp, maar het is goed dat dit nu ook eindelijk in iMessage komt.

#3 Vermeldingen en antwoorden in iMessage groepsgesprekken

Een derde handige functie is dat je nu eindelijk iemand kan vermelden in een groep. Op die manier krijg je sneller de aandacht van iemand in de groep. Deze ‘tag’ wordt in blauwe dik gedrukte tekst weergeven in de chat zodat het duidelijk is dat iemand vermeld is. Bovendien krijgt degene die vermeld is evengoed een melding, zelfs als het gesprek stilgehouden is.

WhatsApp heeft een soortgelijke functie. Ook daar kan je in groepen deelnemers vermelden, zodat ze zelfs een melding krijgen als het gesprek stilgehouden is. Het verschil is wel dat je dit in de Instellingen-app van iMessage uit kunt schakelen. Bij WhatsApp staat dit altijd aan.

Direct antwoorden op berichten kan ook met de nieuwe ‘inline’-antwoorden. Deze verschijnen niet in de hele chat, maar als een klein extra gesprek. Het direct antwoorden in iMessage met threads werkt ook in één-op-één gesprekken.

iMessage krijgt in iOS 14 niet alleen verbeteringen voor groepsgesprekken. Je kunt vanaf dit najaar namelijk ook spraakberichten sturen via Siri in iOS 14. Dat is persoonlijker en soms makkelijker dan typen. Lees in onze afzonderlijke tip hoe je dat doet.