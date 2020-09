Safari 14 nu te downloaden

Apple bracht op woensdagavond een reeks updates uit, maar macOS Big Sur zat daar nog niet bij. Toch kun je nu een voorproefje krijgen van één van de vernieuwingen, namelijk Safari 14. Je kunt het downloaden als losse app als je op macOS Catalina of Mojave draait. Het biedt een nieuw design en functies zoals privacyrapportage, een ingebouwde vertaalhulp die niet met Nederlands werkt en ondersteuning voor 4K HDR video, maar sommige daarvan vereisen Big Sur. macOS Big Sur is later dit najaar te downloaden; een exacte datum is nog niet gegeven.



Een van de grootste veranderingen is het nieuwe startscherm, dat er aantrekkelijker uit ziet. De suggesties voor websites zijn wat anders weergegeven en je kunt eigen wallpapers instellen. Er zitten ook meer privacyfuncties in Safari 14, waarbij je per website kan kijken of er trackers zijn. Het betekent echter ook het einde van Flash, want in Safari 14 zit geen support meer voor Adobe Flash Player.

Positieve veranderingen zijn het nieuwe design van de tabbladenbalk, waarmee je previews krijgt van een pagina voordat je gaat openen. Zo kun je gemakkelijker langs een reeks tabbladen bladeren om te kijken welke de juiste is. Uiteraard zijn er ook weer diverse bugs opgelost en is de performance verbeterd. Er zijn met name kwetsbaarheden in WebKit opgelost die te maken hebben met cross-site scripting-aanvallen en uitvoeren van willekeurige code. Apple verwijst voor meer informatie over de beveiligingsaspecten naar deze pagina, maar die is op het moment van schrijven nog niet bijgewerkt.

Dit zijn de functies die Apple zelf noemt in de releasenotes:

Safari 14.0 introduces new features, even faster performance, and improved security.

– New tab bar design shows more tabs on screen and displays favicons by default

– Customizable start page allows you to set a background image and add new sections

– Privacy Report shows cross-site trackers that are being blocked by Intelligent Tracking Prevention

– Removes support for Adobe Flash for improved security

Je kunt Safari 14 downloaden en installeren via de Systeemvoorkeuren > Software-update.