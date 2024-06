Welke functies uit macOS Sequoia moet je missen als je een Mac met Intel-processor hebt? We zetten op een rijtje welke vernieuwingen in macOS Sequoia wel en niet werken op jouw Intel Mac en om welke modellen het gaat.

Net als voorgaande jaren kun je sommige Intel Macs nog wel updaten naar de nieuwste versie van macOS. Maar sommige functies zijn uitgesloten en werken alleen op Macs met Apple Silicon. Ook dit jaar loop je met macOS Sequoia weer een paar functies mis als je een Mac met Intel-processor hebt. Voor Macs met Apple Silicon is het eenvoudig: alle modellen vanaf de M1 krijgen de update naar macOS Sequoia en krijgen toegang tot alle functies. Vandaar dat we in dit artikel alleen kijken hoe het met de Intel Macs zit.

Deze Intel Macs krijgen macOS Sequoia

Eerst het goede nieuws: macOS Sequoia is niet exclusief voor Macs met Apple Silicon. Er zijn nog enkele Macs met Intel-processor die je gewoon kunnen updaten. Het gaat om deze modellen:

Toen Apple in 2020 aankondigde dat het zou stoppen met Intel-processors in Macs, zei het bedrijf dat de op Intel gebaseerde Macs nog een paar jaar ondersteuning zouden krijgen. Dit is vier jaar geleden en gelukkig kunnen mensen met een zeven jaar oude Intel Mac nog steeds updaten. Als je kijkt naar de lijst van welke Macs geschikt zijn voor macOS Sequoia, dan hebben we ons daarin vooral gericht op modeljaren en niet op de processor die erin zit. Waarschijnlijk is dit het laatste jaar dat de Mac mini uit 2018 en de iMac uit 2019 een update krijgen, waardoor er nog maar een paar Intel Macs overblijven als volgend jaar macOS 16 wordt aangekondigd. Maar zover is het nog niet. Eerst kun je nog een jaar lang genieten van de nieuwe functies die macOS Sequoia te bieden heeft. Je loopt als Intel-gebruiker echter wel een paar functies mis.

Weet je niet welke MacBook je hebt, of twijfel je uit welk jaar jouw Mac is? Dan vind je meer informatie in ons overzicht van Mac-modellen.

Bekijk ook Welke MacBook heb ik? Alle MacBook modellen op een rij Ben je op zoek naar welke MacBook je hebt? Zoek dan niet verder, want in dit overzicht vind je alle MacBook-modellen, inclusief modelnummers en kenmerken. Hoe herken je een MacBook Air of een MacBook Pro en wat zijn de bijbehorende modelnummers? We zetten alle MacBooks in dit artikel op een rij.

Deze macOS Sequoia-functies werken niet op een Intel Mac

Apple heeft gezegd dat macOS Sequoia op dezelfde Macs draait als macOS Sonoma, maar zoals gewoonlijk zijn er wat functies die alleen op Macs met Apple Silicon gebruikt kunnen worden. Hieronder zie je welke dat zijn.

#1 Apple Intelligence

De Apple Intelligence-functies werken alleen op Apple Silicon. Apple zegt dat hiervoor een M1-chip of nieuwer nodig is, dus ook met een M1 Mac uit 2020 zit je goed. Als Intel-gebruiker loop je heel wat functies mis op het gebied van generatieve AI. Maar goed, die werken voorlopig toch nog niet en sommige functies zijn alleen in het Engels te gebruiken, dus je hebt nog even tijd om na te denken of dit de moeite is om te upgraden naar een nieuwere Mac.

Bekijk ook Officieel: Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

#2 Live audiotranscripties

Het uitschrijven van audio-opnames in de Notities-app werkt alleen op Apple Silicon. Als je een gesproken opname maakt, dan kan dit live worden uitgeschreven, zodat je de tekst later gemakkelijk kunt doorzoeken of combineren met andere teksten, checklists of documenten. Op de iPhone kun je met deze functie zelfs telefoongesprekken opnemen en automatisch voorzien van een uitgeschreven tekstversie en een samenvatting. Er geldt nog een andere beperking voor deze live audiotranscripties: ze werken alleen in de verschillende varianten van Engels, van Zuid-Afrikaans Engels tot Australisch Engels. Andere talen volgen veel later, waarbij Duits, Frans en Spaans waarschijnlijk eerder komen dan Nederlands en andere ‘kleine’ talen.

#3 iPhone Mirroring (gedeeltelijk)

iPhone Mirroring geeft je de mogelijkheid om het beeld van je iPhone op de Mac te bekijken en te bedienen met je toetsenbord of trackpad. Dit werkt draadloos, dus je kunt je iPhone gewoon in je tas laten zitten. De functie is beschikbaar op Mac-computers, ongeacht of ze op Apple Silicon of een Intel-processor draaien. Er geldt echter wel een beperking voor Macs met Intel-processor: er moet een T2-beveiligingschip in zitten. Overigens is iPhone Mirroring nog niet beschikbaar in de beta’s die nu te testen zijn.

iPhone Mirroring op macOS Sequoia

De T2-chip vind je in de volgende Intel Macs:

Deze Mac krijgt als enige géén iPhone Mirroring:

iMac 2019 (Intel)

Verder vereist Apple dat je iPhone en Mac zijn aangemeld met hetzelfde Apple-account, waarbij tweefactorauthenticatie is ingeschakeld. De iPhone en Mac moeten ook bij elkaar in de buurt zijn en Bluetooth en wifi hebben ingeschakeld. Er mag geen AirPlay of Sidecar acteif zijn.

Conclusie: macOS Sequoia op Intel Macs: de impact valt mee

Als je kunt leven zonder de Apple Intelligence-functies, ziet het er voor gebruikers van een Intel Mac best zonnig uit. Op veel modellen kun je iPhone Mirroring gebruiken en je loopt verder alleen de live audiotranscripties mis. Voorgaande jaren was de lijst veel langer.