Safari krijgt in iOS 14 en macOS Big Sur een aantal verbeteringen die je privacy verbeteren én er komen nieuwe functies waar iedereen wat aan heeft. Dit zijn alle verbeteringen van Safari 14 in macOS Big Sur, iOS 14 en iPadOS 14.

Safari in iOS 14 en macOS Big Sur

Safari is Apple’s standaardbrowser voor iPhone, iPad en Mac en elk jaar zitten er diverse verbeteringen op het gebied van privacy en gebruiksgemak in. Dat is dit jaar niet anders, want in iOS 14 en macOS Big Sur kent Safari een aantal nieuwe trucjes. Vooral op de Mac krijgt Safari een flinke update.

#1 Verbeterde prestaties

Voor: iPhone (iOS 14), iPad (iPadOS 14) en Mac (macOS Big Sur)

Apple geeft Safari een boost wat prestaties betreft. Op de Mac belooft Apple dat Safari veelbezochte websites zo’n 50% sneller laadt dan Google Chrome. Op iPhone en iPad heeft Safari een twee keer snellere JavaScript-performance dan Google Chrome op Android. In de praktijk betekent dit allemaal dat je favoriete websites sneller laden en bepaalde interface-elementen ook sneller.

#2 Privacy

Voor: iPhone (iOS 14), iPad (iPadOS 14) en Mac (macOS Big Sur)

Apple heeft meerdere verbeteringen doorgevoerd wat betreft de privacy. Zo is er de Website Privacy Report. Safari laat je zien welke trackers er geblokkeerd worden en welke websites de meeste trackers hebben. Safari gebruikt hiervoor de Intelligent Tracking Prevention, die bijhoudt welke trackers er de afgelopen dertig dagen geblokkeerd zijn. Met deze trackers kunnen bedrijven je op het internet volgen en zien welke websites je bezoekt.

#3 Waarschuwt voor gelekte wachtwoorden

Voor: iPhone (iOS 14), iPad (iPadOS 14) en Mac (macOS Big Sur)

Safari waarschuwt je als een wachtwoord mogelijk gelekt is. Safari gebruikt hiervoor cryptografische technieken, om te checken of jouw wachtwoorden in een database van gelekte gegevens voorkomen. Je wachtwoord is voor niemand zichtbaar, dus ook niet voor Apple. Is er sprake van een wachtwoordlek, dan genereert Safari een nieuw sterk wachtwoord voor je. Op iOS kan Safari je ook helpen om over te stappen naar Sign in with Apple, mits de desbetreffende dienst dit ondersteunt.

#4 Vertalen vanuit de browser

Voor: iPhone (iOS 14), iPad (iPadOS 14) en Mac (macOS Big Sur)

Safari krijgt ook een nieuwe vertaalfunctie. Deze ondersteunt in totaal zeven talen, namelijk Engels, Spaans, Chinees, Frans, Duits, Russisch en Braziliaans Portugees. Nederlands zit er dus niet bij, maar het kan toch van pas komen als je een website automatisch wil laten vertalen van bijvoorbeeld Frans naar Engels. Zodra Safari een website in een vreemde taal herkent, verschijnt er een knop waarmee je de vertaalmachine het werk kan laten doen.

#5 Nieuwe startpagina

Voor: Mac (macOS Big Sur)

Op de Mac krijgt Safari een gloednieuwe startpagina. Je kan hier een mooie achtergrond instellen of kiezen uit één van de standaard achtergronden. Bovendien komt er een nieuw menu waarin je zelf kan kiezen welke onderdelen op deze pagina verschijnen. Je bepaalt of je favorieten, veelbezochte websites, Siri-suggesties en leeslijst getoond worden. Je kan de startpagina zelfs laten openen met een Privacy Report, zodat je meteen ziet hoeveel trackers er in de afgelopen tijd geblokkeerd zijn.

#6 Energiezuiniger

Voor: Mac (macOS Big Sur)

Op de Mac is Safari bovendien energiezuiniger. Apple geeft aan dat je met Safari op de Mac drie uur meer video kan streamen dan Chrome en Firefox en één uur langer kan browsen, maar wat de verbeteringen zijn ten opzichte van de voorgaande versie van Safari is niet precies duidelijk. Maar als je het langs met een enkele batterijlading wil doen, dan kun je op de Mac het beste Safari gebruiken.

#7 Websitepreviews in tabbladen

Voor: Mac (macOS Big Sur)

Op de Mac heeft Apple de tabbladen verbeterd. Standaard staan de favicons in Safari nu aan het vernieuwde design laat je meer tabbladen tegelijkertijd zien. Daarnaast krijgt Safari website previews. Door je pijltje op een tabblad te zetten, zie je een voorvertoning van de desbetreffende website. Je hoeft dan dus niet meteen door te klikken als je op zoek bent naar die ene pagina tussen je tientallen geopende tabbladen.

#8 Extensies in de Mac App Store

Voor: Mac (macOS Big Sur)

In de Mac App Store komt een nieuwe categorie voor Safari-extensies. Apple toont je dan de beste extensies die je in de browser kunt gebruiken, zoals RSS-apps, wachtwoordenapps en lees later-apps. Doordat de extensies altijd door Apple gecontroleerd worden, weet je zeker dat ze veilig zijn. Apple geeft je ook de optie om per extensie aan geven welke websites hij mag gebruiken.

Bovendien wordt het voor ontwikkelaars makkelijker om extensies van Google Chrome over te zetten naar Safari, dankzij de nieuwe WebExtensions API. Je vindt de extensies dus straks niet alleen op één plek, maar er komt vermoedelijk ook een groter aanbod.

#9 Face ID en Touch ID

Voor: iPhone (iOS 14), iPad (iPadOS 14) en Mac (macOS Big Sur)

Dankzij iCloud-sleutelhanger kun je al met Face ID en Touch ID bij websites inloggen, maar in Safari in iOS 14 en iPadOS 14 gaat dit nog makkelijker. Websites kunnen native ondersteuning bieden voor deze vormen van biometrische verificatie. Safari ondersteunt namelijk de Web Authentication API, iets wat browsers als Google Chrome al langer ondersteunen. Je hebt dankzij deze functie geen wachtwoordenbeheerder nodig, want een website kan je gewoon vragen om toestemming te krijgen tot Face ID (op iPhone en iPad) of Touch ID (op iPhone, iPad en Mac).

