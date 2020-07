Als je Netflix op je Mac wilt kijken, moet je dat doen via de browser (Chrome, Firefox, Opera of Safari). Safari-kijkers krijgen er in Big Sur een nieuwe mogelijkheid bij. Je kunt straks 4K HDR en Dolby Vision streamen via je browser.

Apple’s aanstaande update naar macOS Big Sur maakt het mogelijk om 4K videostreams in de HEVC-codec af te spelen. Dat betekent dat je voor populaire aanbieders als Netflix een betere beeldkwaliteit krijgt. Het werd ontdekt door Ishan Agarwal, die zijn ontdekking wereldkundig maakte in een tweet. Dolby Vision is de merknaam voor een HDR-technologie, die door vele videodiensten wordt gebruikt voor beelden in hoge resolutie.



Apple biedt momenteel al wel ondersteuning voor 4K en Dolby Vision op de Apple TV 4K en op iOS, maar op de Mac was je tot nu toe beperkt. Je kunt wel 1080p Netflix kijken, maar voor de Dolby Vision-content kun je het beste wachten tot dit najaar, als Big Sur beschikbaar komt voor iederen.

Alleen op Macs van 2018 en nieuwer

De 4K HDR-streams zijn te bekijken op Macs van 2018 en nieuwer. Oudere Macs kunnen de stream wel afspelen, maar in een mindere kwaliteit. Netflix bood al langere tijd 4K-content, maar op de Mac kon je het niet bekijken vanwege beperkingen in de hardware. Dit heeft te maken met de keuze voor de HEVC-codec. Ondertussen zijn de nieuwe Mac-modellen wel volledig geschikt voor HEVC, maar Apple had Safari nog geen update gegeven waardoor je alleen maar 1080p kon kijken. In macOS Big Sur gaat dat veranderen en is er ook ondersteuning voor HDR10 voor sprekender kleuren.

OMG! Netflix on macOS Big Sur's Safari browser just gave me 4K Stream with Dolby Vision on MacBook Pro! Earlier it was just 1080p with Dolby Vision. This is amazing. 😌 pic.twitter.com/afUQPeKisI — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 28, 2020

macOS Big Sur bevat een nieuwe versie van Safari, met meerdere verbeteringen. Ook op iOS en iPadOS komen er verbeteringen aan. Zo is de VP4-codec nu te gebruiken, waardoor je voor het eerst 4K HDR-video’s van YouTube kunt bekijken. Safari 14 in Big Sur ondersteunt de codec helaas nog niet. Wel werkt AirPlay 2 nu met 4K-videostreams op iOS 14 en macOS Big Sur.