iCulture Vandaag: dit was donderdag 12 november 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 12 november 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is vandaag een grote dag, want macOS Big Sur is uit! De gloednieuwe update voegt een nieuw design en nog veel meer toe. Wil je weten wat wij ervan vinden voordat je er zelf mee aan de slag gaat, lees dan onze uitgebreide review van macOS Big Sur. Verder vandaag: zetten we de verschillen tussen de MacBook Air M1 en MacBook Pro M1 op een rij, leggen we je uit wat Thread voor HomeKit betekent en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Software-updates en meer

Hij is nu beschikbaar: macOS Big Sur staat voor je klaar! Heb jij hem al gedownload?

Lees onze macOS Big Sur review met ons eindoordeel van deze grote Mac-update!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Je kan de werking van de Apple TV thuisknop aanpassen en in onze tip lees je hoe.

Hoe werken de nieuwe widgets op de Mac? We laten je zien hoe je ze toevoegt, aanpast en meer..

Accessoires en devices

Hoe werkt Thread met HomeKit, de nieuwe netwerkprotocol?

Wat is het verschil tussen de MacBook Air met M1 vs MacBook Pro met M1-chip? De twee modellen lijken steeds meer op elkaar.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Things 3 (€54,99, macOS, 10.13.0+) - Things is al helemaal klaar voor macOS Big Sur.

NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Belangrijke fix voor functies die niet goed werkten als je een andere browser dan Safari ingesteld hebt.

, iOS 10.0+) - Belangrijke fix voor functies die niet goed werkten als je een andere browser dan Safari ingesteld hebt. DataMan - Data Usage Widget (€1,09, iPhone/ Watch + IAP , iOS 14.1+) - Deze app om je mobiele verbruik te volgen is bijgewerkt voor de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max.