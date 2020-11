macOS Big Sur startgids: helpt beginners op weg

Als je van plan bent om binnenkort over te stappen naar macOS Big Sur of als je dit net gedaan hebt, weet je misschien niet zo goed waar je precies moet beginnen. Wat is er ook alweer nieuw? Welke functies moet je meteen proberen? Welke tips komen van pas? In deze macOS Big Sur startgids helpen we je een handje om je weg te vinden in de update. Deze beginnersgids voor macOS Big Sur verzamelt alle tips en trucs die je van de nieuwe update moet kennen.



Voorbereiden op macOS Big Sur

macOS Big Sur is vanaf 12 november (vanaf 19:00 Nederlandse tijd) beschikbaar, maar voordat je over gaat is het belangrijk om je goed voor te bereiden op macOS Big Sur. Is je Mac wel geschikt, hoe check je of je apps nog werken en heb je een recente backup voor als er iets mis gaat? Het is van belang dat je al deze stappen doorloopt voordat je je Mac gaat updaten.

Bekijk ook Zo bereid je je voor op het installeren van macOS Big Sur macOS Big Sur komt eraan, één van de grootste updates voor de Mac sinds jaren. In dit artikel lees je hoe je je kunt voorbereiden op het installeren van macOS Big Sur.



Als je de stappen eenmaal opgevolgd hebt, is het updaten redelijk eenvoudig. Volg deze stappen:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren. Klik op de optie Software-update. Je Mac gaat nu zoeken naar de nieuwste versie. Is de update beschikbaar, dan verschijnt dat op het scherm. Klik op de knop om deze te downloaden en te installeren.

Het installeren van macOS Big Sur kan een flinke tijd in beslag nemen, dus wees vooral geduldig. Klik pas op de downlaod- en installatieknop als je zeker weet dat je je Mac eventjes niet nodig hebt.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar hoe doe je dat? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt en welke opties je hebt.

Je kan er ook voor kiezen om een schone installatie van macOS te doen.

Welke functies zijn nieuw?

Het maakt niet uit vanaf welke Mac je overstapt naar macOS Big Sur, want op alle modellen vind je nagenoeg dezelfde nieuwe functies. Dit zijn de belangrijkste vijf vernieuwingen:

Nieuw design: nieuwe icoontjes, menubalken knoppen en meer

Bedieningspaneel: snel wifi, bluetooth en meer regelen, vergelijkbaar met het Bedieningspaneel op je iPhone en iPad

Vernieuwde notificaties: meldingen zijn gegroepeerd per app

Widgets: het design van de widgets lijkt nu op die in iOS 14 en vind je in het Berichtencentrum

Vernieuwde apps: onder andere Berichten en Kaarten zijn opnieuw ontworpen en lijken nu meer op de iOS-versies

Tips voor macOS Big Sur

We hebben ook diverse tips waarmee je meer uit macOS Big Sur haalt. We helpen je zo op weg met de eerste stappen en nieuwe functies voor macOS Big Sur. Je kan bijvoorbeeld een wallpaper in Safari instellen, zodat je bij het openen van de browser begroet wordt door een mooie achtergrond. Ook leggen we je uit hoe je het Bedieningspaneel op de Mac gebruikt, voor snelle toegang tot wifi- en Bluetooth-instellingen, je huidige muziek, schermverlichting en meer.

Apps voor macOS Big Sur

Ben je nog op zoek naar leuke apps om te profiteren van de nieuwe functies? We hebben er hieronder een aantal op een rij gezet. Deze apps zijn allemaal bijgewerkt voor macOS Big Sur, zodat je zeker weet dat ze goed werken.

De komende dagen worden er nog veel meer appupdates voor macOS Big Sur verwacht.

Meer over macOS Big Sur

Wil je na het lezen van deze macOS Big Sur startgids meer lezen over de update? Lees dan ons macOS Big Sur overzicht voor nog veel meer details. Wil je weten wat wij van de update vinden? In onze macOS Big Sur review lees je ons eindoordeel. Als je nog vragen hebt, check je onze macOS Big Sur FAQ.