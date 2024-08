In de vijfde beta van iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia en tvOS 18 zijn er weer de nodige wijzigingen en nieuwe functies toegevoegd. De Foto's-app is onder handen genomen, Safari krijgt een nieuwe functie, er is een nieuwe Mac-wallpaper en meer.

We naderen zo langzamerhand het eindstation van de betaperiode van iOS 18. De komende tijd verwachten we dat Apple nog maar weinig grote veranderingen of nieuwe functies toe gaat voegen en dat de focus nu vooral komt om meer stabiliteit en het oplossen van nog openstaande problemen. Dat zien we ook al terug in de vijfde beta van iOS 18, die qua vernieuwingen wat minder grootschalig is dan de voorgaande beta’s. Maar gelukkig is er nog genoeg te vertellen over wat er nieuw is in de vijfde beta van iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia en zelfs tvOS 18.

#1 Nieuwe Safari-functie: verbergen van onderdelen

In de vijfde beta van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia voegt Apple een nog niet eerder aangekondigde functie toe in Safari. Je kan namelijk afleidende onderdelen op websites verbergen, zoals knoppen die je niet gebruikt of afbeeldingen die teveel de aandacht vragen. Je kunt dit per website instellen. Je kan het zelfs gebruiken om een advertentie tijdelijk te verbergen, al benadrukt Apple dat het geen adblocker is.

#2 Carrousel in Foto’s-app verwijderd

De Foto’s-app krijgt in iOS 18 de grootste update ooit, met een geheel nieuw design dat bestaat uit een enkel scrollbaar scherm met alle afzonderlijke onderdelen. Bovenaan vond je de carrousel-weergave, met de bibliotheek en diverse verzamelingen van foto’s die elke dag veranderen. Door hier naar links of rechts te vegen, kon je ertussen wisselen. Maar naar aanleiding van feedback van gebruikers, bleek de carrousel-weergave te onduidelijk. Veegde je een keer verkeerd, dan waren ineens al je foto’s uit beeld. Apple heeft daarom besloten om deze weergave te verwijderen.

#3 Meer ruimte voor je eigen fotobibliotheek

Tegelijkertijd heeft Apple weer meer de focus gelegd op je eigen chronologische fotobibliotheek. De weergave met alle foto’s is groter gemaakt. Waar het voorheen nog ongeveer de helft van het scherm in beslag nam (zoals je op bovenstaande afbeelding kan zien), is dit nu ongeveer tweederde. De kans dat je daarom eerst naar beneden moet scrollen om meer foto’s te zien, is een stuk kleiner geworden. Bovendien zijn bepaalde onderdelen hoger geplaatst (zoals de Albums) en vind je bij recente dagen ook foto’s die je recent hebt opgeslagen. De app blijft verder volledig aanpasbaar.

#4 Nieuwe icoontjes voor apps en Bedieningspaneel

Apple heeft van twee apps vernieuwde appicoontjes voor de donkere weergave toegevoegd. De Zoek mijn-app heeft een donker icoontje gekregen met meer zwart en ook het icoontje van de Kaarten-app is donkerder dan voorheen. Waar de kleuren (met uitzondering van de blauwe elementen) voorheen nog wat donkerder weergegeven werden, is de rest van het appicoontje nu nagenoeg zwart en grijs. Daarnaast hebben sommige knoppen in het Bedieningspaneel nieuwe icoontjes gekregen. De knop voor mobiele data heeft nu de bekende signaalstreepjes in plaats van een icoontje van een zendmast (zoals dat nu ook al in iOS 17 is) en het icoontje voor synchrone weergave is opgefrist. Diverse andere knoppen hebben iets gewijzigde icoontjes en sommige icoontjes zijn wat groter geworden.

#5 Nieuwe achtergrond voor macOS Sequoia

macOS Sequoia krijgt standaard een kleurrijke abstracte achtergrond gebaseerd op de bekende Sequoia-bomen. In de vijfde beta heeft Apple stilletjes een variant toegevoegd met een foto van de Sequoia-bomen. Deze wallpaper is nu nog verborgen in de bestanden van macOS Sequoia en is ook niet zomaar in te stellen via de achtergrondkiezer. Er is zowel een stilstaande als bewegende variant. De achtergrond heeft de naam Sequoia Sunrise gekregen.

Apple heeft in de vijfde beta van tvOS 18 stilletje een nieuwe functie toegevoegd, al hebben wij daar in Nederland niets aan. Het is namelijk vanaf de TV-app mogelijk om een link naar bepaalde content vanaf de Apple TV te delen naar een iPhone. Op dit moment werkt het alleen met de Immersive Video’s voor de Vision Pro. Zodra je de info daarover op de Apple TV bekijkt, kun je dit doorsturen naar de iPhone en er daar meer over lezen. Apple zou dit in de toekomst ook verder uit kunnen breiden, zodat je bijvoorbeeld andere onderdelen kan delen vanaf de Apple TV naar de iPhone. Maar op dit moment zijn daar nog geen voorbeelden van.

#7 Overige vernieuwingen in beta vijf van iOS 18

Apple heeft nog een paar kleine wijzigingen doorgevoerd in de vijfde beta van iOS 18:

De functie Bescherming voor gestolen apparaat vind je nu ook bij Instellingen > Privacy en beveiliging. Het is ook nog steeds aanwezig bij Face ID/Touch ID en toegangscode.

Zodra je een lege plek op het beginscherm ingedrukt houdt en linksboven op Wijzig tikt, vind je daar een nieuwe knop Wijzig pagina’s. Daarmee kun je beginschermen verbergen. Het is ook nog steeds beschikbaar door op de puntjes onderaan te tikken.

Er zijn wat nieuwe filters bij gekomen bij de fotokiezer, zodat je makkelijker de foto vindt die je zoekt.

