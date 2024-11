macOS Sequoia 15.2 biedt meerdere nieuwe functies en dat zien we niet vaak bij tussentijdse macOS-updates. In dit overzicht vind je de nieuwe functies van macOS Sequoia 15.2 op een rij.

macOS Sequoia biedt diverse nieuwe functies, al kun je de belangrijkste daarvan in Nederland maar lastig of helemaal niet gebruiken. iPhone Mirroring ontbreekt nog in de EU, terwijl je voor Apple Intelligence je Mac per se op Engels moet zetten. Het aantal bruikbare functies dat overbleef, was daardoor beperkt. Maar gelukkig brengt macOS Sequoia 15.2 weer een aantal nieuwe functies waar je profijt van kan hebben.

#1 Weer-app in menubalk

Een handige nieuwe toevoeging is de komst van de Weer-app in de menubalk van je Mac. Je ziet dan niet alleen in een oogopslag wat de huidige buitentemperatuur is (inclusief het algehele weerbeeld), maar als je erop klikt krijg je ook een uursvoorspelling en de temperatuur op je andere opgeslagen locaties. Je kan vanuit daar ook doorklikken om de Weer-app te openen voor meer info.

#2 AirPlay-mirroring vernieuwd: deel nu ook een app

Je kunt op de Mac synchrone weergave via AirPlay gebruiken om het scherm van je Mac te delen met bijvoorbeeld een televisie met AirPlay of Apple TV. Je kunt ervoor kiezen om je volledige scherm te spiegelen of om deze als extra scherm te gebruiken. Maar in macOS Sequoia 15.2 breidt Apple dit uit én is de interface vernieuwd. Zodra je het doorsturen van je Mac via AirPlay start, krijg je de keuze uit niet twee maar drie opties. Naast het delen van je scherm of het uitbreiden ervan, kun je ook kiezen om alleen een bepaald venster of app op het AirPlay-apparaat te tonen. Dat zal ongetwijfeld van pas komen bij het geven van bijvoorbeeld een presentatie.

#3 Nieuwe Apple Intelligence-functies: Image Playground, Genmoji en meer

macOS Sequoia 15.2 brengt ook talloze vernieuwingen voor Apple Intelligence, waaronder de Image Playground-app (voor het maken van afbeeldingen), Genmoji (voor het maken van je eigen emoji) en meer. Deze nieuwe toevoegingen kunnen een extra reden zijn om je Mac toch (tijdelijk) op Engels te zetten. Je kunt in de EU namelijk redelijk eenvoudig Apple Intelligence gebruiken (in tegenstelling tot je iPhone), door gewoon de taal van je Mac op Engels te zetten. Dat kan alsnog voor wat ongemak zorgen, maar met de nieuwe toevoegingen zoals de Image Playground-app is het misschien wel meer de moeite waard.

#4 Meer schermopties in combinatie met Vision Pro

Je kunt een Vision Pro gebruiken als uitbreiding van je Mac-scherm, wat gezien wordt als een van de meest handige functies. Je krijgt zo een enorm groot virtueel display, waardoor je overal waar je wil op een veel groter scherm kan werken. Apple liet al weten dat er in visionOS 2 meer opties voor deze functie komen en dankzij visionOS 2.2 en macOS Sequoia 15.2 voegt Apple dit toe. Naast het normale formaat, kun je nu ook kiezen voor wide en ultrawide. De extra brede versie staat qua resolutie gelijk aan twee fysieke 4K-schermen naast elkaar.

Apple Vision Pro ultrawide scherm met visionOS 2

macOS Sequoia 15.2 is momenteel als beta beschikbaar voor zowel ontwikkelaars als publieke testers. De update wordt begin december voor iedereen verwacht. Mogelijk gaat Apple de komende weken nog wat meer nieuwe functies en verbeteringen toevoegen. Mocht daar meer over bekend zijn, dan werken we dit overzicht weer bij.