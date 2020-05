Met de batterijconditiebeheer-functie op de Mac in macOS 10.15.5 zorg je ervoor dat de levensduur van de batterij in MacBooks verlengd wordt. Maar het zorgt ook voor een kortere gebruiksduur op een enkele lading. In deze tip lees je hoe dit werkt en hoe je dit uitschakelt, zodat je batterij langer mee gaat.

MacBook batterij beheer-functie

Zoals iedere andere batterij is ook de accu in je MacBook onderhevig aan slijtage. Iedere Apple-batterij heeft een bepaalde levensduur, die onderhevig is aan het aantal keer opladen en het gebruik van je apparaat. Voor de MacBook heeft Apple een functie genaamd batterijconditiebeheer. Daarmee beheer je de MacBook batterij en kun je de levensduur verlengen. Hoe werkt dit precies en waar vind je de instellingen voor de MacBook batterijbeheer-functie?

Hoe werkt de batterij beheer-functie op de MacBook?

De functie batterijconditiebeheer voor MacBooks regelt, zoals de naam al zegt, de conditie van je batterij. Bij elke oplaadcyclus gaat de gezondheid van de batterij een stukje achteruit. Op de lange termijn betekent dit dat een accu op een enkele lading minder lang mee gaat, met als gevolg dat je vaker moet bijladen. Deze nieuwe functie zorgt ervoor dat de snelheid van het chemische verouderingsproces verminderd wordt.

De MacBook bekijkt de temperatuurgeschiedenis en het oplaadpatroon van de batterij. Op basis hiervan wordt het maximale laadniveau van de batterij verlaagd. Hierdoor is je batterij voldoende opgeladen voor jouw doorsnee verbruik, waardoor de gezondheid minder hard getroffen wordt. Op de lange termijn gaat de batterij dan langer mee. De accu wordt bijvoorbeeld tot 80% opgeladen, in plaats van de volle 100%. Dit komt vooral van pas als je MacBook toch altijd aan de oplader hangt.

Welke modellen zijn geschikt voor de batterijfunctie?

De functie is toegevoegd in macOS Catalina 10.15.5, maar niet alle modellen hebben de functie gekregen. Allereerst is het goed om te weten dat je de functie alleen vindt in de laptops van Apple, omdat alleen deze modellen een batterij hebben. Apple heeft de functie alleen beschikbaar gesteld op de modellen met Thunderbolt 3-aansluitingen. Het gaat dus om deze modellen:

Oudere modellen en de 12-inch MacBook hebben deze functie dus niet. Weet je niet welke MacBook je hebt? Check dan onze lijst met MacBook-modellen.

Batterijbeheer op MacBook in- en uitschakelen

Standaard staat de batterijbeheer-functie op de MacBook vanaf macOS Catalina 10.15.5 ingeschakeld. Wil je het liever uitschakelen, dan kan dat ook. Volg hiervoor deze stappen:

Open Systeemvoorkeuren en ga naar Energiestand. Klik rechtsonder op Batterijconditie. Vink de optie bij Batterijconditiebeheer uit.

Maar wat kun je nu het beste doen?

Laat de functie ingeschakeld als je een zo lang mogelijke levensduur wil en vaak op de MacBook werkt terwijl deze opgeladen wordt. Op een enkele lading gaat de accu dan minder lang mee.

als je een zo lang mogelijke levensduur wil en vaak op de MacBook werkt terwijl deze opgeladen wordt. Op een enkele lading gaat de accu dan minder lang mee. Schakel de functie uit als je veel onderweg bent en zo lang mogelijk met een enkele batterijlading wil doen. De totale levensduur van de accu is daardoor mogelijk korter.

Voor- en nadelen van de batterij beheer-functie

De functie heeft zowel voor- als nadelen. Afhankelijk van je situatie kun je de functie daarom het beste in- of uitschakelen.

Voordelen

Het voordeel is dat op de lange termijn de batterij langer mee gaat. Doordat hij minder vaak wordt opgeladen (op basis van jouw gebruik), gaat de slijtage minder snel. De accu kan daardoor over een langere periode zijn energie beter vasthouden, waardoor je minder snel hoeft bij te laden. Vervanging van de batterij is daardoor minder snel nodig. De functie komt daardoor het beste van pas als je vaak op de MacBook werkt terwijl de oplader aangesloten is.

Nadelen

Een nadeel is dat de batterij op een enkele lading sneller leeg is. Omdat hij nooit tot de volledig ontworpen capaciteit opgeladen wordt, moet je sneller bijladen als je bijvoorbeeld veel onderweg bent. Doordat de capaciteit lager is, kan de batterij dus bijvoorbeeld maar 7 uur mee in plaats van 9 uur. Wil je er zo lang mogelijk op werken, zonder dat je hoeft bij te laden, dan kun je de functie dus het beste uitschakelen.

