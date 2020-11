De macOS Big Sur download staat vanavond voor je klaar. Heb jij al ervaringen met de update? Of loop je tegen problemen aan? In dit artikel kun je je ervaringen met macOS Big Sur kwijt.

Tijdens het november 2020 Mac-event maakte Apple de releasedatum van macOS Big Sur bekend. Lang na deze aankondiging hebben we niet hoeven wachten, want de update is vanaf vanavond voor iedereen beschikbaar! Maar je vraagt je misschien af of je nu al meteen moet updaten of nog beter kan wachten. Daarvoor is dit artikel, waar je de ervaringen met macOS Big Sur en het downloaden kunt delen.



macOS Big Sur download: deel je ervaringen

Omstreeks 19:00 vanavond brengt Apple de grote Mac-update uit. De afgelopen maanden is de nieuwste update uitvoerig getest, met in totaal maar liefst elf verschillende betaversies. Je zou dus zeggen dat Apple de update goed getest heeft, maar er kan natuurlijk altijd nog iets mis gaan. Zeker met zo’n grote update als macOS Big Sur, want er zijn niet alleen maar nieuwe functies. Het gehele uiterlijk is op de schop gegaan, dus dat is in het begin zeker even wennen.

Lees ook hoe je je kan voorbereiden op het installeren van macOS Big Sur. Volg de stappen in het artikel voordat je uit enthousiasme op de Update-knop klikt.

Heb jij de afgelopen tijd macOS Big Sur al getest? Wat zijn jouw ervaringen? Ga je vanavond updaten of kijk je nog even de kat uit de boom? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen met macOS Big Sur, dus deel ze vooral in de reacties. Dit artikel is de centrale plek waar je met andere iCulture-lezers kan praten over de nieuwe functies en eventuele bugs kan delen.

