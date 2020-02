Vanaf 2016 hebben Macs niet meer het bekende opstartgeluidje. Sinds 1998 kon je het geluid horen bij het opstarten van elke Mac. Hoewel Apple goede redenen heeft om het opstartgeluid van de MacBook achterwege te laten, begrijpen we dat je uit nostalgie alsnog het geluid wilt horen. Dat kan, dankzij de stappen in dit artikel.



Zo krijg je het opstartgeluid van de MacBook terug

De MacBook Pro van 2016 en later start automatisch op als je het scherm opent. Daarbij hoor je geen geluid omdat dit standaard staat uitgeschakeld. Met een simpel Terminal-commando kun je het toch weer terug krijgen:

Open de Terminal in macOS. Tik de hieronder genoemde opdracht in en druk op Enter.

sudo nvram StartupMute=%00

Voer je admin-wachtwoord in en druk op Enter. Sluit de Terminal af en herstart je Mac.

Wil je terug naar het stille opstartproces zonder Mac-geluidje dan kun je dit doen met het volgende commando:

sudo nvram StartupMute=%01

Bekijk ook Nieuwe MacBook Pro heeft geen opstartgeluidje meer De nieuwe MacBooks van 2016 maken niet meer het kenmerkende opstartgeluidje. Apple heeft het weggehaald om het opstartproces te stroomlijnen.

Dit commando werkt bij de meeste Macs, maar mogelijk niet bij allemaal. Heeft het niet het gewenste effect, dan kun je ook nog het volgende commando proberen:

sudo nvram BootAudio=%01

Om dit commando weer ongedaan te maken, voer je in de Terminal deze code in:

sudo nvram BootAudio=%00

Automatisch opstarten uitschakelen

Het automatisch opstarten van je MacBook bij het aansluiten op het stopcontact of het openen van het scherm is ook uit te schakelen. Hiervoor moet je de AutoBoot-functie hebben. Voer het volgende commando in de Terminal in:

sudo nvram AutoBoot=%00

En wil je weer terug naar de oude situatie, dan tik je:

sudo nvram AutoBoot=%03

Wil je nog even alle andere opstartgeluidjes horen, dan vind je ze in onderstaande video: