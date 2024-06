Je ziet de laatste jaren bij macOS-updates een duidelijke trend: Apple focust vooral op functies die je op alle platformen vindt en niet zozeer op Mac- of iPad-specifieke verbeteringen in de aankomende updates. We zagen al dat er minder nieuwe iPadOS 18-functies zijn dan voorheen en ook bij de Mac zien we dat Apple minder nieuwe ontwikkelingen in het verschiet heeft dan je misschien gehoopt had. Toch biedt macOS Sequoia een aantal handige functies voor de Mac die het werken erop een stuk prettiger maken. Dit zijn volgens ons de beste nieuwe functies van macOS Sequoia.

#1 iPhone Mirroring: bedien je iPhone vanaf je Mac

Veruit de belangrijkste nieuwe functie in macOS Sequoia, is iPhone Mirroring. Daarmee kan je je iPhone gewoon direct vanaf je Mac bedienen. Het scherm van je iPhone verschijnt op het scherm van je Mac, zonder dat je de iPhone hoeft te ontgrendelen of schermdeling hoeft te starten. Je kan daarmee de iPhone bedienen vanaf de Mac en zowel het trackpad, muis als het toetsenbord worden ondersteund.

De functie komt vooral van pas als je op je Mac aan het werk bent en je krijgt een belangrijke melding op je iPhone, die ergens in een tas in een andere kamer ligt. Een ander voordeel is dat je daardoor apps en tools op je Mac kan gebruiken die alleen op je iPhone beschikbaar zijn. Als je toch achter je Mac zit, hoef je niet telkens je iPhone erbij te pakken om werk gedaan te krijgen.

Later dit jaar komt er ook een functie om afbeeldingen, video’s en bestanden te verslepen van een Mac-app naar een app op je iPhone. Dit doet enigszins denken aan Universele bediening, waarbij dit al mogelijk is tussen een Mac en iPad.

#2 iPhone-meldingen op je Mac ontvangen

Behalve het bedienen van je iPhone vanaf je Mac, ontvang je vanaf macOS Sequoia ook je iPhone-meldingen op je Mac. Deze meldingen zijn interactief en zodra je erop klikt, wordt automatisch de iPhone Mirroring-app geopend zodat je meteen handelingen kunt uitvoeren. Dat is bijvoorbeeld handig als je een melding van je bankapp krijgt over een zojuist uitgevoerde bankafschrijving. Klik erop en de bankapp op de iPhone in iPhone Mirroring wordt geopend, zodat je meteen kan checken wat er precies is afgeschreven.

#3 Vensters indelen in vaste tegels

macOS Sequoia krijgt een nieuwe functie voor het beheren van je vensters. Het wordt makkelijker om de vensters te verdelen over de schermruimte, zonder dat ze elkaar overlappen. Je kunt vensters van Mac-apps namelijk als een soort tegels naast elkaar zetten, waarbij ze automatisch naar de juiste plek springen. Je kunt de vensters naar de zijkant van het scherm slepen zodat ze automatisch op de juiste plek staan, maar je kan ook toestencombinaties of snelknoppen op de groene knop linksboven in de vensters klikken.

#4 Presenter preview: zie wat je deelt bij presentaties

Vorig jaar introduceerde Apple de presenter-overlay in macOS Sonoma, waarin je in een videopresentatie jezelf voor de content kan zetten. Deze keer komt daar de presenter preview-functie in macOS Sequoia bij. Daarmee kun je een voorvertoning krijgen wat je precies gaat delen in een videopresentatie, nog voordat anderen het kunnen zien. Dat is vooral handig om te checken of je geen gevoelig materiaal deelt. Zo ben je de gênante momenten voor waarbij een kijker je daarop moet wijzen.

#5 Kies een achtergrond voor tijdens het videobellen

Als je de achtergrond tijdens het videobellen onherkenbaar wil maken, kun je nu al kiezen voor de portretweergave. Daarmee wordt alles in de achtergrond geblurd. Maar als zelfs dat niet genoeg is, is het goed om te weten dat je in macOS Sequoia een eigen achtergrond kan kiezen. Er zijn verschillende natuurrijke omgevingen waar je uit kan kiezen, zodat niemand iets van je huis hoeft te zien. Dit werkt bij FaceTime, maar ook voor andere videobelapps zoals Zoom.

#6 Apple’s Schaak-app is vernieuwd

Wist je dat je Mac een eigen Schaak-app heeft? Apple heeft deze app in 2012 voor het laatst een update gegeven, maar in macOS Sequoia heeft Apple weer wat aangepast. De game heeft een geheel nieuwe look gekregen, waarbij de schaakstukken het schaakbord er veel realistischer uit zien. De nieuwe versie heeft momenteel drie stijlen waar je uit kan kiezen. De gras-look uit de huidige variant is daarbij verdwenen.

#7 Veel meer functies van Apple Intelligence, iOS 18 en meer

Dit zijn de belangrijkste nieuwe Mac-specifieke functies van macOS Sequoia, maar de update bevat nog veel meer. Nagenoeg alle functies van iOS 18 in Apple’s eigen apps vind je ook terug in de gelijknamige Mac-versies, waaronder kleuren maken in Notities, wandelroutes maken in Apple Kaarten, wiskundenotities maken in de vernieuwde Rekenmachine-app, de nieuwe Wachtwoorden-app, verbeteringen voor Safari 18 en nog veel meer. Ook alle functies van Apple Intelligence, waaronder de vernieuwde Siri en de nieuwe schrijftools, komen beschikbaar voor Apple Silicon Macs met macOS Sequoia.

macOS Sequoia overzicht

Lees ook ons overzicht van de beste iOS 18-functies.

Bekijk ook Round-up: dit zijn de beste iOS 18-functies [poll] Met iOS 18 vers van de pers, vraag jij je misschien wel af: wat zijn nu de beste iOS 18 functies? Welke hoogtepunten van iOS 18 mag je echt niet missen? In dit artikel lees je wat volgens ons de beste nieuwe functies van iOS 18 zijn.

Meer over macOS Sequoia

macOS Sequoia is de grote nieuwe Mac-update van 2024. De geschikte toestellen voor macOS Sequoia hebben we in een apart artikel voor je op een rij gezet. De releasedatum van macOS Sequoia staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van macOS Sequoia beschikbaar.