Het kenmerk van LIFX is dat de lampen zonder een bridge te koppelen zijn aan je woning met HomeKit. Dat maakt het een interessante keuze als je nog geen bridge van bijvoorbeeld Philips Hue of IKEA Trådfri hebt. Onderstaande aankondigingen maakte LIFX tijdens de CES 2020, waaronder een filamentlamp met zichtbare gloeidraden.



Filamentlamp van LIFX

Eén van de opvallende nieuwe lampen is de LIFX Filament. In deze lamp zie je de gloeidraad zitten en het lijkt daardoor erg op een normale gloeilamp. Deze stop je dus niet weg achter een lampenkap. Eind vorig jaar kwam er al een filamentlamp van Philips Hue op de markt. In dezelfde periode bracht LIFX voor het eerst ook een filamentlamp uit. Nu komen er nieuwe modellen aan.

Op dit moment gaat het om een druppelvormige filament-lamp (ST64), maar later komt er ook een bolvormig (G95) model. De prijs van de LIFX Filament ligt rond de $30. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend, maar de lamp wordt ergens in de lente verwacht.

Er komt ook een kaarsachtig lampje op de markt. Deze past in een kleinere E12-fitting en kan alleen warme wittinten tonen. LIFX verkoopt al een kleurvariant van dit model. De LIFX Candle gaat $30 kosten en wordt ook in de lente verwacht.

LIFX ‘Z 360 Kit’ lichtstrip, ook voor gamers

Naast de Filament toont LIFX nog enkele andere producten. Het merk verkocht al een lichtstrip, maar komt nu met een speciale lichtstrip voor rondom een televisie. Deze Z 360 Kit is niet helemaal hetzelfde als Ambilight van Philips, want hij is niet verbonden met je televisie. De lampen bewegen dus niet mee met het beeld.

Wel mogelijk is het instellen van verschillende kleuren. In tegenstelling tot veel lichtstrips kun je een specialere uitstraling geven aan je zithoek door meerdere contrasterende of juist complementaire kleuren in te stellen.

Voor gamers kondigt LIFX de speciale Z Gamer Kit aan. Deze is bedoeld voor game-monitoren, maar het idee erachter is hetzelfde. De kits kosten respectievelijk $100 en $70. Ze zijn vanaf de lente te koop.

Fysieke schakelaar: LIFX Switch

Met de LIFX Switch bedien je niet alleen je slimme lampen, maar ook gewone lampen. Je moet hem namelijk verbinden met de bedrading van je bestaande verlichting. Op het apparaatje zitten 4 knoppen voor verschillende scènes. Het komt zowel in een zwarte als een witte variant. Daarmee kun je het beter in jouw interieur inpassen.

De LIFX Switch zal $120 kosten en wordt – je raadt het niet – in het voorjaar verwacht.

Met deze nieuwe aankondigingen begint LIFX het jaar goed. Naast LIFX kondigt ook Philips Hue nieuwe lampen aan, maar alleen voor buitenshuis.